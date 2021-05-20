Зеленский подписал закон, отменяющий отправку "писем счастья" водителям, которые сразу оплатили штраф
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене обязательного отправления на почту нарушителей правил дорожного движения оригинала постановления об административной ответственности, по которой ранее был уплачен штраф.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Закон, который подписал президент, отменяет необходимость отправки на почту нарушителя постановления об админответственности, по которой уже был уплачен штраф. Согласно закону, оригинал постановления направляется заказным письмом только в случае, если штраф не был уплачен в течение десяти дней после его вынесения", - говорится в сообшенни.
В то же время, предыдущие нормы Кодекса Украины об административных правонарушениях обязывали присылать оригинал постановления о привлечении к административной ответственности на почту нарушителя, независимо от погашения им штрафа, что приводило к путанице и в некоторых случаях - к повторной оплате штрафа.
Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.
Пожалуйста, подождите...
Прямь как с гопстопниками - ежели лопатник сразу вынул и протянул им ещё до их приближения вплотную то они тебя не лупят...
Только пошутят и пожурят слегка ...
сначала было слово ))) т.е. сначала было письмо с доказательствами ваших художеств, а потом - либо плати либо опротестуй в суде...
как я могу оплатить что-то без письменного доказательства своей вины ???
что-то пока не понял радостной вести от самого найвеличнейшего )))