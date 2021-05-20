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Зеленский (16498) ПДД (530) штраф (1229)

Зеленский подписал закон, отменяющий отправку "писем счастья" водителям, которые сразу оплатили штраф

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Авто

Зеленский подписал закон, отменяющий отправку

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене обязательного отправления на почту нарушителей правил дорожного движения оригинала постановления об административной ответственности, по которой ранее был уплачен штраф.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Закон, который подписал президент, отменяет необходимость отправки на почту нарушителя постановления об админответственности, по которой уже был уплачен штраф. Согласно закону, оригинал постановления направляется заказным письмом только в случае, если штраф не был уплачен в течение десяти дней после его вынесения", - говорится в сообшенни.

В то же время, предыдущие нормы Кодекса Украины об административных правонарушениях обязывали присылать оригинал постановления о привлечении к административной ответственности на почту нарушителя, независимо от погашения им штрафа, что приводило к путанице и в некоторых случаях - к повторной оплате штрафа.

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Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+9
Писарь-клоун в косоворотке.
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20.05.2021 22:43
+3
В косоворотке подписывал?
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20.05.2021 22:54
+2
переписка с волонтершей, подписание мелочных законов.. у нас есть президент или писарь-клоун? Зеленский подписал закон, отменяющий отправку "писем счастья" водителям, которые сразу оплатили штраф - Цензор.НЕТ 9607
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20.05.2021 22:29
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переписка с волонтершей, подписание мелочных законов.. у нас есть президент или писарь-клоун? Зеленский подписал закон, отменяющий отправку "писем счастья" водителям, которые сразу оплатили штраф - Цензор.НЕТ 9607
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20.05.2021 22:29 Ответить
Писарь-клоун в косоворотке.
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20.05.2021 22:43 Ответить
В косоворотке подписывал?
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20.05.2021 22:54 Ответить
ПНХ, ПНЗ!
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20.05.2021 22:55 Ответить
для этого нужен был указ самого писюниста? а письма МВС от рюкзакова не хватило бы?
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20.05.2021 22:58 Ответить
В заголовку знову маячня. "Листи щастя" - це зовсім не то. "Лист щастя" - це повідомлення про порушення ПДР, які встановлені по автофіксації, і про які водій не знав (що вони встановлені).
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21.05.2021 01:17 Ответить
"Зеленский подписал закон, отменяющий отправку "писем счастья" водителям, которые сразу оплатили штраф"

Прямь как с гопстопниками - ежели лопатник сразу вынул и протянул им ещё до их приближения вплотную то они тебя не лупят...
Только пошутят и пожурят слегка ... Зеленський підписав закон, що скасовує відправку "листів щастя" водіям, які відразу оплатили штраф - Цензор.НЕТ 2432
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21.05.2021 04:35 Ответить
Вот если бы это петро алексеевич подписал - ото было бы ришуче та потужно. А так - ни о чём... Зеленський підписав закон, що скасовує відправку "листів щастя" водіям, які відразу оплатили штраф - Цензор.НЕТ 8637
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21.05.2021 09:13 Ответить
кто что понял ???
сначала было слово ))) т.е. сначала было письмо с доказательствами ваших художеств, а потом - либо плати либо опротестуй в суде...
как я могу оплатить что-то без письменного доказательства своей вины ???
что-то пока не понял радостной вести от самого найвеличнейшего )))
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21.05.2021 11:50 Ответить
 
 