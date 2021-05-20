У Зеленского обсудили проблемные вопросы нового отопительного сезона, который начнется по новым правилам на рынке

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко провел совещание по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепловой энергии и горячей воды гражданам. В мероприятии приняли участие министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, а также представители областей и городов (в режиме видеоконференции).

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства.

В сообщении отмечается: "Как напомнил Кирилл Тимошенко, с мая этого года прекратили действие специальные обязанности (ПСО) по продаже газа производителям тепловой энергии, которые были возложены на НАК "Нафтогаз Украины". По его словам, отмена ПСО обеспокоило как руководителей городов, так и представителей теплокоммунэнерго (ТКЭ).

Заместитель руководителя Офиса Президента подчеркнул, что в новых условиях власть окажет поддержку городам, и заверил в выполнении всех договоренностей, которые были зафиксированы в меморандуме о взаимопонимании по указанным вопросам, который в феврале 2021 подписали представители правительства, НАК "Нафтогаз", НКРЭКУ и мэры украинских городов"

"Я как заместитель руководителя Офиса именно по вопросам региональной политики всегда стою на вашей стороне, но и на стороне государства", - сказал Кирилл Тимошенко.

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По его словам, в вопросе теплоснабжения также нужно двигаться к рыночным отношениям. В частности, несколько городов уже работают без ПСО.

"Это реальность, уже есть подписанные контракты и сотрудничество с маленькими, средними и крупными городами", - добавил заместитель руководителя Офиса Президента.

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев также отметил, что отмена ПСО анонсировалось давно, и к началу нового отопительного сезона еще есть время подготовиться и решить все открытые вопросы. В частности, речь идет о решении проблемы имеющихся долгов предприятий ТКЭ перед НАК "Нафтогаз Украины" и предотвращения накопления новых.

"Также все мы понимаем, что действует подписанный между правительством Украины и мэрами городов соответствующий меморандум. Он будет реализован в установленные сроки и предусматривает определенные действия обеих сторон ", - сказал Алексей Чернышев и заверил, что и правительство, и Офис Президента пытаться в переходный период оказывать всяческую помощь с точки зрения его прохождения.

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Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко со своей стороны заверил участников совещания, что "Нафтогаз" будет обеспечивать достаточный объем газа для покрытия всех потребностей бытовых потребителей Украины.

Он также рассказал, что в ближайшее время "Нафтогаз" предложит долгосрочные ценовые предложения для обеспечения устойчивого уровня цен на природный газ для предприятий теплоснабжения, что позволит избежать ценовых колебаний в течение отопительного сезона 2021-2022 годов.

"Это даст вам возможность заранее очень легко устанавливать тарифы. Мы сделаем максимально приемлемыми условия расчетов, то есть не будем требовать огромные подписки или банковские гарантии", - сказал он.

По старым долгам - ожидается, что вопрос будет решен в ближайшее время в парламенте. По словам председателя правления НАК "Нафтогаз", уже наработан соответствующий законопроект и скоро должен быть зарегистрирован в Верховной Раде. Документ будет предусматривать максимальное урегулирования долгов, которые возникали из-за несоответствия тарифам на услуги теплоснабжения тем ценам, которые существовали.

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