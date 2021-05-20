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У Зеленского обсудили проблемные вопросы нового отопительного сезона, который начнется по новым правилам на рынке

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

У Зеленского обсудили проблемные вопросы нового отопительного сезона, который начнется по новым правилам на рынке

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко провел совещание по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованного снабжения тепловой энергии и горячей воды гражданам. В мероприятии приняли участие министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, а также представители областей и городов (в режиме видеоконференции).

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства. 

В сообщении отмечается: "Как напомнил Кирилл Тимошенко, с мая этого года прекратили действие специальные обязанности (ПСО) по продаже газа производителям тепловой энергии, которые были возложены на НАК "Нафтогаз Украины". По его словам, отмена ПСО обеспокоило как руководителей городов, так и представителей теплокоммунэнерго (ТКЭ).

Заместитель руководителя Офиса Президента подчеркнул, что в новых условиях власть окажет поддержку городам, и заверил в выполнении всех договоренностей, которые были зафиксированы в меморандуме о взаимопонимании по указанным вопросам, который в феврале 2021 подписали представители правительства, НАК "Нафтогаз", НКРЭКУ и мэры украинских городов"

"Я как заместитель руководителя Офиса именно по вопросам региональной политики всегда стою на вашей стороне, но и на стороне государства", - сказал Кирилл Тимошенко.

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По его словам, в вопросе теплоснабжения также нужно двигаться к рыночным отношениям. В частности, несколько городов уже работают без ПСО.

"Это реальность, уже есть подписанные контракты и сотрудничество с маленькими, средними и крупными городами", - добавил заместитель руководителя Офиса Президента.

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев также отметил, что отмена ПСО анонсировалось давно, и к началу нового отопительного сезона еще есть время подготовиться и решить все открытые вопросы. В частности, речь идет о решении проблемы имеющихся долгов предприятий ТКЭ перед НАК "Нафтогаз Украины" и предотвращения накопления новых.

"Также все мы понимаем, что действует подписанный между правительством Украины и мэрами городов соответствующий меморандум. Он будет реализован в установленные сроки и предусматривает определенные действия обеих сторон ", - сказал Алексей Чернышев и заверил, что и правительство, и Офис Президента пытаться в переходный период оказывать всяческую помощь с точки зрения его прохождения.

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Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко со своей стороны заверил участников совещания, что "Нафтогаз" будет обеспечивать достаточный объем газа для покрытия всех потребностей бытовых потребителей Украины.

Он также рассказал, что в ближайшее время "Нафтогаз" предложит долгосрочные ценовые предложения для обеспечения устойчивого уровня цен на природный газ для предприятий теплоснабжения, что позволит избежать ценовых колебаний в течение отопительного сезона 2021-2022 годов.

"Это даст вам возможность заранее очень легко устанавливать тарифы. Мы сделаем максимально приемлемыми условия расчетов, то есть не будем требовать огромные подписки или банковские гарантии", - сказал он.

По старым долгам - ожидается, что вопрос будет решен в ближайшее время в парламенте. По словам председателя правления НАК "Нафтогаз", уже наработан соответствующий законопроект и скоро должен быть зарегистрирован в Верховной Раде. Документ будет предусматривать максимальное урегулирования долгов, которые возникали из-за несоответствия тарифам на услуги теплоснабжения тем ценам, которые существовали.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+4
Какой рынок? Не, всё-таки не правительство, а сборище идиотов и шутов.
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20.05.2021 23:04
+4
Зе со своей командой тихо работает на московию, уже испорчены отношения со Штатами, судя по последним заявлениям касаемо СП-2, Блинкен приехал глянул, видит что клиент в не адеквате, и чего рвать жопу, чтобы дитинка тут ставала в позу по Коломе и Ермаку, но тут страдать будут украинцы, основная часть которых сделала свой выбор в пользу популизма, так что ждём новые платёжки следующей зимой, то что цены подымутся весьма существенно тут гадать даже не надо.
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20.05.2021 23:47
+3
"Або ми з вами протягом цього короткого терміну до опалювального сезону вгамуємо уряд і «Нафтогаз» на чолі з його ганебною наглядовою радою, або країна восени потрапить у повний фінансовий і енергетичний колапс". (Олексій Кучеренко) Осенью Украину ждет энергетический коллапс и подорожание ЖКУ вдвое - нардеп У Зеленского обсудили проблемные вопросы нового отопительного сезона, который начнется по новым правилам на рынке - Цензор.НЕТ 1302
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20.05.2021 23:12
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Правила форума Совет форумчан
Какой рынок? Не, всё-таки не правительство, а сборище идиотов и шутов.
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20.05.2021 23:04 Ответить
Какой отопительный сезон?достроят сп-2 и все!нибудет сезона!
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21.05.2021 05:28 Ответить
К этому всё шло, только слепой недоумок не мог не понять. США не будут поддерживать банду олигархов себе во вред.
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21.05.2021 07:24 Ответить
"Або ми з вами протягом цього короткого терміну до опалювального сезону вгамуємо уряд і «Нафтогаз» на чолі з його ганебною наглядовою радою, або країна восени потрапить у повний фінансовий і енергетичний колапс". (Олексій Кучеренко) Осенью Украину ждет энергетический коллапс и подорожание ЖКУ вдвое - нардеп У Зеленского обсудили проблемные вопросы нового отопительного сезона, который начнется по новым правилам на рынке - Цензор.НЕТ 1302
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20.05.2021 23:12 Ответить
"в вопросе теплоснабжения также нужно двигаться к рыночным отношениям" Ринок (досконалий) передбачає. необмежену кількість продавців і необмежену кількість покупців. У нас 60% населення не може бути покупцем, у них просто не вистачає коштів на оплату тепла. Тепло і електроенергія це не діаманти чи автомобілі, це речі першої необхідності і значна частина населення не зможе їх отримати. Клоуни перетворюють країну секонхенду в країну суцільних злиднів.
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20.05.2021 23:18 Ответить
Вони нас знищують!
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20.05.2021 23:18 Ответить
Вони про це казали ще в 19 році.У Зеленского обсудили проблемные вопросы нового отопительного сезона, который начнется по новым правилам на рынке - Цензор.НЕТ 8381
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20.05.2021 23:25 Ответить
У Зеленского обсудили проблемные вопросы нового отопительного сезона, который начнется по новым правилам на рынке - Цензор.НЕТ 2946
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20.05.2021 23:21 Ответить
Новые тарифы от Зе команды? Это интригует, наверное раза в два повысят и назовут это Кінець епохи чего нибудь там ещё😁😁😁😁
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20.05.2021 23:43 Ответить
Зе со своей командой тихо работает на московию, уже испорчены отношения со Штатами, судя по последним заявлениям касаемо СП-2, Блинкен приехал глянул, видит что клиент в не адеквате, и чего рвать жопу, чтобы дитинка тут ставала в позу по Коломе и Ермаку, но тут страдать будут украинцы, основная часть которых сделала свой выбор в пользу популизма, так что ждём новые платёжки следующей зимой, то что цены подымутся весьма существенно тут гадать даже не надо.
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20.05.2021 23:47 Ответить
когда к нам хлынет поток инвестнянь с дешёвыми кредитами -
граждане захлебнутся тепловой энергией и горячей водой !
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20.05.2021 23:48 Ответить
а пока захлебываются теплой...неросой )))
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21.05.2021 11:52 Ответить
За что Зепоцы не брались - все доводили до хаоса и абсурда !!! Короче - следующий отопительный сезон будет сорван, а народ будет зимой мерзнуть(в лучшем случае).. У Зеленського обговорили проблемні питання нового опалювального сезону, який розпочнеться за новими правилами на ринку - Цензор.НЕТ 9431
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21.05.2021 00:40 Ответить
= Страсти обсуждения накалилися когда встал вапрос "кому и соко у карман?"
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21.05.2021 04:46 Ответить
Результат работы комиссии: - установили власть в вопросе тарифов была неадекватной. Решили : обещаем быть адекватными , потом , когднибудь
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21.05.2021 05:40 Ответить
Не платил их грабительские платежки и не собираюсь. Гори все синим пламенем!
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21.05.2021 09:13 Ответить
Для кого проблемные?
Для них - нет. Поднимут стоимость в 2 раза ...
А проблемы народа "шерифа" не е***.
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21.05.2021 09:38 Ответить
уже страшно ! )))
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21.05.2021 11:51 Ответить
 
 