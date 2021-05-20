Подсанкционный нардеп Козак покинул Украину на самолете, которым пользуется белорусский олигарх Воробей, - СМИ

Народный депутат от ОПЗЖ Тарас Козак покинул Украину 24 февраля самолетом, которым пользуется Николай Воробей - белорусский олигарх, против которого из-за близости к режиму Александра Лукашенко ЕС ввел санкции. На момент вылета из Украины на Козака и на три его телеканала, а также на самолет, которым он ранее пользовался, были наложены санкции СНБО.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тарас Козак, по информации источника "Схем" из сферы авиаперевозок и в силовой структуре, 24 февраля находился на борту самолета Embraer 650 с бортовым номером ОЕ-ITA.

"Когда самолет уже готовился на взлет, сначала его развернули, а пассажиров вернули к терминалу. Впоследствии и пассажиров, и борт таки выпустили в направлении Минска. Откуда самолет сразу полетел в Москву. Среди пассажиров был подсанкционный народный депутат Тарас Козак. С тех пор в Украину соратник Медведчука больше не возвращался ", - говорится в расследовании.

С тех пор как в отношении самого Козака, и на компанию, которой предстоит самолет, которым он раньше пользовался, были наложены санкции СНБО, похоже, нардеп потерял возможность использовать привычный для себя самолет и нашел ему замену - Embraer 650 с бортовым номером ОЕ-ITA.

Как обнаружили "Схемы", этот самолет регулярно базируется в Минске и им пользуется не только семьи Козака и Медведчука, но и белорусский олигарх Николай Воробей и главные менеджеры его компаний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Печерский суд дал разрешение на задержание нардепа ОПЗЖ Козака: он объявлен в розык, - СБУ

14 февраля Козак летел из Киева в Минск в компании Аллы Пинчук, которая работает руководительницей компании "Красный бор", связанной со всеми ключевыми активами олигарха Воробья.

17 января этого года, согласно данным источника журналистов в силовой структуре, сын жены Медведчука Богдан Марченко вместе с Тарасом Козаком и его гражданской женой Натальей Лавренюк полетели из Киева в белорусский город Витебск, а оттуда борт отправился в Москву.

19 февраля этот же нардеп летел из Минска в Киев с Александром Храмцовым - директором "Нефтебитумного завода", связанного с Николаем Воробьем.

15 марта этого года, согласно информации источников "Схем", Воробей находился на борту Embraer 650, следовавший из Минска в Киев. Тогда белорусский бизнесмен находился в украинской столице несколько часов, а возвращался в Минск с сумками с наклейками с буквой "Т".

Также читайте: Нардеп ОПЗЖ Козак официально не находится на больничном или в отпуске, - аппарат ВР. ДОКУМЕНТ

"Получается, что белорусский олигарх, находящийся под санкциями в Европейском союзе, близкий к режиму Лукашенко и связан с Виктором Медведчуком и Тарасом Козаком настолько, что они пользуются одним самолетом и держат счета в его банке, не попал под санкции СНБО даже после того, как в них попали и Козак, и Медведчук ", - говорится в расследовании.

В частности, отмечают журналисты, часть продуктопровода "Самара-Западное направление", который украинское государство вернула в собственность решением СНБО, принадлежала именно Воробью. Этот продуктопровод обеспечивал поставки дизельного топлива из России и Беларуси в Украину и Европу.

За последние три года соратник Медведчука Тарас Козак приобрел в Украине три телеканала 112 Украина, News One и ZIK. Операции с двумя из них осуществлялись через "Абсолютбанк", принадлежащий Воробью.

Также читайте: Медведчук и Козак "переоформили" месторождение в оккупированном Крыму с ресурсами на 38 млрд грн, - Венедиктова

В конце 2020 года Воробей, как один из представителей режима Александра Лукашенко, попал под санкции Европейского союза, которые были введены из-за фальсификаций президентских выборов в Беларуси 2020 года.

Напомним, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене.