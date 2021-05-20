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Подсанкционный нардеп Козак покинул Украину на самолете, которым пользуется белорусский олигарх Воробей, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Подсанкционный нардеп Козак покинул Украину на самолете, которым пользуется белорусский олигарх Воробей, - СМИ

Народный депутат от ОПЗЖ Тарас Козак покинул Украину 24 февраля самолетом, которым пользуется Николай Воробей - белорусский олигарх, против которого из-за близости к режиму Александра Лукашенко ЕС ввел санкции. На момент вылета из Украины на Козака и на три его телеканала, а также на самолет, которым он ранее пользовался, были наложены санкции СНБО.

Об этом говорится в расследовании программы "Схемы", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тарас Козак, по информации источника "Схем" из сферы авиаперевозок и в силовой структуре, 24 февраля находился на борту самолета Embraer 650 с бортовым номером ОЕ-ITA.

"Когда самолет уже готовился на взлет, сначала его развернули, а пассажиров вернули к терминалу. Впоследствии и пассажиров, и борт таки выпустили в направлении Минска. Откуда самолет сразу полетел в Москву. Среди пассажиров был подсанкционный народный депутат Тарас Козак. С тех пор в Украину соратник Медведчука больше не возвращался ", - говорится в расследовании.

Подсанкционный нардеп Козак покинул Украину на самолете, которым пользуется белорусский олигарх Воробей, - СМИ 01

С тех пор как в отношении самого Козака, и на компанию, которой предстоит самолет, которым он раньше пользовался, были наложены санкции СНБО, похоже, нардеп потерял возможность использовать привычный для себя самолет и нашел ему замену - Embraer 650 с бортовым номером ОЕ-ITA.

Подсанкционный нардеп Козак покинул Украину на самолете, которым пользуется белорусский олигарх Воробей, - СМИ 02

Как обнаружили "Схемы", этот самолет регулярно базируется в Минске и им пользуется не только семьи Козака и Медведчука, но и белорусский олигарх Николай Воробей и главные менеджеры его компаний.

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14 февраля Козак летел из Киева в Минск в компании Аллы Пинчук, которая работает руководительницей компании "Красный бор", связанной со всеми ключевыми активами олигарха Воробья.

Подсанкционный нардеп Козак покинул Украину на самолете, которым пользуется белорусский олигарх Воробей, - СМИ 03

17 января этого года, согласно данным источника журналистов в силовой структуре, сын жены Медведчука Богдан Марченко вместе с Тарасом Козаком и его гражданской женой Натальей Лавренюк полетели из Киева в белорусский город Витебск, а оттуда борт отправился в Москву.

Подсанкционный нардеп Козак покинул Украину на самолете, которым пользуется белорусский олигарх Воробей, - СМИ 04

19 февраля этот же нардеп летел из Минска в Киев с Александром Храмцовым - директором "Нефтебитумного завода", связанного с Николаем Воробьем.

Подсанкционный нардеп Козак покинул Украину на самолете, которым пользуется белорусский олигарх Воробей, - СМИ 05

15 марта этого года, согласно информации источников "Схем", Воробей находился на борту Embraer 650, следовавший из Минска в Киев. Тогда белорусский бизнесмен находился в украинской столице несколько часов, а возвращался в Минск с сумками с наклейками с буквой "Т".

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"Получается, что белорусский олигарх, находящийся под санкциями в Европейском союзе, близкий к режиму Лукашенко и связан с Виктором Медведчуком и Тарасом Козаком настолько, что они пользуются одним самолетом и держат счета в его банке, не попал под санкции СНБО даже после того, как в них попали и Козак, и Медведчук ", - говорится в расследовании.

В частности, отмечают журналисты, часть продуктопровода "Самара-Западное направление", который украинское государство вернула в собственность решением СНБО, принадлежала именно Воробью. Этот продуктопровод обеспечивал поставки дизельного топлива из России и Беларуси в Украину и Европу.

За последние три года соратник Медведчука Тарас Козак приобрел в Украине три телеканала 112 Украина, News One и ZIK. Операции с двумя из них осуществлялись через "Абсолютбанк", принадлежащий Воробью.

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В конце 2020 года Воробей, как один из представителей режима Александра Лукашенко, попал под санкции Европейского союза, которые были введены из-за фальсификаций президентских выборов в Беларуси 2020 года.

Напомним, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+11
ЗЕ и Баканов прям так хотели поймать Козака, что тот спокойно улетел из Украины, минуя погранцов и таможню.

Если бы Медведчук надумал улететь, и он бы это сделал абсолютно спокойно. А не сделал только потому, что уверен - ничего серьезного ему не грозит.
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21.05.2021 00:49
+7
Наша власть дала ему слинять! старая схема....а потом уголовное дело заводят, и подают розыск, когда человек уже не в стране..хахаха. Клоуны!
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21.05.2021 01:30
+6
С 24 февраля его НЕТ НА РАБОТЕ ? 3 месяца ? В ВР !
А зарплату он в кассе как получал Или ему на карту переводили ?
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20.05.2021 23:17
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Правила форума Совет форумчан
А в рашке нет олигархов, при *****-диктаторе?
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20.05.2021 23:12 Ответить
Подробности биографии Воробья неизвестны.
Родился предположительно в 1963 году в Украинской ССР и окончил исторический факультет Киевского университета.
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20.05.2021 23:15 Ответить
С 24 февраля его НЕТ НА РАБОТЕ ? 3 месяца ? В ВР !
А зарплату он в кассе как получал Или ему на карту переводили ?
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20.05.2021 23:17 Ответить
А ты попробуй отбери! Портнов тебе за такое пасть до ушей порвет!!!
На всех законных основаниях (ТМ)
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20.05.2021 23:24 Ответить
Прогулы - юридический момент
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20.05.2021 23:26 Ответить
Ну да. Юридическая. А кто у нас законы писал по которым тут все работает, как не совок, еще в прошлом веке да Медведчук с Портновым - уже в этом?)
Так что Портнов точно порвет, вообще не сомневайтесь)
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20.05.2021 23:57 Ответить
Прогул - он и в Африке прогул .
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20.05.2021 23:59 Ответить
Леди, даже в нормальной стране прогул - не всегда прогул... А у нас... Разве что при титаническом усилии.
Почитайте что-нибудь о зарплатах судей, которые по пол года и более не в стране. Их никто и увольнять за прогулы никогда не собирался.
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21.05.2021 01:19 Ответить
Потому что народ молчит : вот и обнаглели прогульщики
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21.05.2021 08:21 Ответить
Бряхня-я-я-я! - уверенно сказали фаны Зе. - Вядь всем известна, что у бацьки нет агигархав!
Занавес. До следующих выборов в Украине...((((
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20.05.2021 23:22 Ответить
оказывается в Беларуси есть олигархи. Однако... Подсанкционный нардеп Козак покинул Украину на самолете, которым пользуется белорусский олигарх Воробей, - СМИ - Цензор.НЕТ 8001
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20.05.2021 23:25 Ответить
Он наверно в Белоруси зовётся украинским олигархом 😀😀😀 а белорусских у них нет
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20.05.2021 23:27 Ответить
Есть другие карты полётов . Если реально захотят выяснить кто куда и когда летал , то будет интересно не только для Гааги .
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20.05.2021 23:28 Ответить
Зеленский в Оман например
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21.05.2021 05:58 Ответить
"Операции с двумя из них осуществлялись через "Абсолютбанк", принадлежащий Воробью.Источник: https://censor.net/ru/n3266626"
До влади Зе просте питання є ,чому ж олігарх який знаходиться під санкціями ЕС відмиває гроші в Україні??А ще членами у євросоюз набиваються але поводять себе як партнери москви.
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20.05.2021 23:46 Ответить
ЗЕ и Баканов прям так хотели поймать Козака, что тот спокойно улетел из Украины, минуя погранцов и таможню.

Если бы Медведчук надумал улететь, и он бы это сделал абсолютно спокойно. А не сделал только потому, что уверен - ничего серьезного ему не грозит.
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21.05.2021 00:49 Ответить
Наша власть дала ему слинять! старая схема....а потом уголовное дело заводят, и подают розыск, когда человек уже не в стране..хахаха. Клоуны!
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21.05.2021 01:30 Ответить
а воробей полетел своим ходом...
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21.05.2021 04:39 Ответить
Упорхнул воробушек
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21.05.2021 04:46 Ответить
Наглейшее очковтирательство от Зебанария , как всегда
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21.05.2021 06:02 Ответить
А "милый" сел и улетел, СБУ с "носом" осталася. Впрочем там "нос" величиной в хобот слона раз мелкого сепара в депутаты пропустили.
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21.05.2021 06:41 Ответить
Підсанкційний нардеп Козак покинув Україну на літаку, яким користується білоруський олігарх Воробей, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5969
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21.05.2021 07:10 Ответить
Козак не Воробей, вылетит не поймаешь.
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21.05.2021 09:04 Ответить
Читая всё это чувствую себя тупым Мир вводит санкции против тех кто ставит палки в колёса Украине. Одна Украине не предпринимает ничего против тех кто расшатывает ситуацию внутри Украины Раз ЕС ввел санкции против беларуса, а Украина стремится в ЕС, тогда почему Украина не подключилась к этим санкциям. Шапито по лейбой ЗЕ..гастролирует..
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21.05.2021 09:21 Ответить
А как же с прогулами? Человек вот почти 3 месяца не является на рабочее место, фактически прогуливает и до сих пор не уволен???
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21.05.2021 09:22 Ответить
 
 