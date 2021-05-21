Тищенко получил выговор за вечеринку во время локдауна, - "слуга народа" Арахамия

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Николай Тищенко получил партийный выговор за вечеринку в честь дня рождения жены во время локдауна.

Об этом заявил председатель фракции СН Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Да. Было единогласно проголосовано за решение официально вынести ему выговор ", - сказал Арахамия.

Информацию также подтвердили нардепы от "Слуги народа" Александр Качура и Евгения Кравчук. При этом, Тищенко сохраняет свои внутрипартийные должности и остается заместителем председателя фракции в парламенте.

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Напомним, нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко в разгар карантина закатил пышную вечеринку в ресторане киевского отеля Fairmont. Полиция открыла уголовное производство.

Позже в сети появились фото и видео с пышной вечеринки, которую народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко устроил 18 апреля в ресторане киевского отеля Fairmont в честь дня рождения своей супруги - Аллы Барановской.

Затем СМИ обнародовали видеорепортаж о вечеринке "слуги народа" Тищенко: гости без масок, 5 часов празднования и большой салют.

В итоге, штраф за вечеринку "слуги народа" Тищенко в разгар карантина заплатит отель, и он будет минимальным.

В конце апреля прошлого года Тищенко уже попадал в подобный скандал во время локдауна в столице. Журналисты выяснили, что его ресторан в центре Киева принимает ВИП-гостей, невзирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".