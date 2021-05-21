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Новости Политика Украины
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Тищенко получил выговор за вечеринку во время локдауна, - "слуга народа" Арахамия

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Тищенко получил выговор за вечеринку во время локдауна, -

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Николай Тищенко получил партийный выговор за вечеринку в честь дня рождения жены во время локдауна.

Об этом заявил председатель фракции СН Давид Арахамия, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Да. Было единогласно проголосовано за решение официально вынести ему выговор ", - сказал Арахамия.

Информацию также подтвердили нардепы от "Слуги народа" Александр Качура и Евгения Кравчук. При этом, Тищенко сохраняет свои внутрипартийные должности и остается заместителем председателя фракции в парламенте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мне действительно бывает стыдно за некоторые шаги Тищенко. У него есть и другие стороны, "СН" правильно сделала, что дала ему второй шанс, - Зеленский

Напомним, нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко в разгар карантина закатил пышную вечеринку в ресторане киевского отеля Fairmont. Полиция открыла уголовное производство.

Позже в сети появились фото и видео с пышной вечеринки, которую народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко устроил 18 апреля в ресторане киевского отеля Fairmont в честь дня рождения своей супруги - Аллы Барановской.

Затем СМИ обнародовали видеорепортаж о вечеринке "слуги народа" Тищенко: гости без масок, 5 часов празднования и большой салют.

В итоге, штраф за вечеринку "слуги народа" Тищенко в разгар карантина заплатит отель, и он будет минимальным.

В конце апреля прошлого года Тищенко уже попадал в подобный скандал во время локдауна в столице. Журналисты выяснили, что его ресторан в центре Киева принимает ВИП-гостей, невзирая на карантин. Сам Тищенко объяснил: "В ресторане проходят личные встречи. Это такой штаб".

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+14
Выговор с занесением в личное дело и полное осуждение на партсобрании?... А в ответ Арахамия больше в ресторане не обслуживается? ДЛБы что тут скажешь Тищенко получил выговор за вечеринку во время локдауна, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 7348
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21.05.2021 00:34
+6
А лишение 13 премии, поставить на вид и забрать вымпел?
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21.05.2021 00:41
+5
ну-ну-ну, Тіщєнка, нє дєлай так больші!
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21.05.2021 01:01
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Выговор с занесением в личное дело и полное осуждение на партсобрании?... А в ответ Арахамия больше в ресторане не обслуживается? ДЛБы что тут скажешь Тищенко получил выговор за вечеринку во время локдауна, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 7348
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21.05.2021 00:34 Ответить
Нуу. Може ще на один вечір оставили Колю без котлет. А це дуже важке покарання для Колі.
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21.05.2021 01:11 Ответить
🤢🤡🎪🐲 погорелое шапито 95 , плюет на вас стадо 🐑🐏
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21.05.2021 06:14 Ответить
А лишение 13 премии, поставить на вид и забрать вымпел?
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21.05.2021 00:41 Ответить
А карикатуру в стенгазете? А партбилет на стол, слабо?
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21.05.2021 01:38 Ответить
Родителей вызвать? Без гаджетов неделю! И гулять не пускать! Тищенко получил выговор за вечеринку во время локдауна, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 2927
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21.05.2021 07:13 Ответить
лишение анальной девственности, путем постановки раком и забивания вымпела в очко "жопы как у Ким".
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21.05.2021 15:50 Ответить
ну-ну-ну, Тіщєнка, нє дєлай так больші!
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21.05.2021 01:01 Ответить
Не раскрывай материалы уголовного производства полиции! Тищенко получил выговор за вечеринку во время локдауна, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 1801
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21.05.2021 01:14 Ответить
Поругали строго и поставили в угол?
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21.05.2021 01:32 Ответить
Нет.
В угол решили не ставить:
Нарушение мелкое и не заслуживает такого строгого наказания.
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21.05.2021 02:52 Ответить
"...Народный депутат из фракции "Слуга народа" Николай Тищенко получил партийный выговор..."

З занесенням в грудну клітку чи ні?
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21.05.2021 01:55 Ответить
Як ви вже дістали , як тільки дорветесь до влади так відразу голуба кров у вас стає
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21.05.2021 01:59 Ответить
Я выговор был мягкий или глубокий? А то, я уверен что, выговор, написали на бумаге и просили передать) Тищенко получил выговор за вечеринку во время локдауна, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 830
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21.05.2021 03:27 Ответить
Если выговор на бумажке - становиться понятна её дальнейшая судьба... Тищенко получил выговор за вечеринку во время локдауна, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 5388
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21.05.2021 04:15 Ответить
Тищенко был плохим мальчиком и в наказание отказачил хорошую девочку Зеленского
Тищенко получил выговор за вечеринку во время локдауна, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 1577
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21.05.2021 05:56 Ответить
Тищенко получил выговор за вечеринку во время локдауна, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 2728
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21.05.2021 06:10 Ответить
Даже не обложили законным штрафом, для вида?
Это Знак! Знак того, что ты освобождаешься от соблюдения законов, пока при власти...
Они реально, в глаза, не желают нести ответственность....Даже в малом.
А что, Зеленский сказал, что отвечает за всё.
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21.05.2021 06:27 Ответить
колька-каклета долго смеялся
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21.05.2021 06:34 Ответить
долго ржали, когда придумали такое "наказание" ??
думаете что бессмертные?
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21.05.2021 06:56 Ответить
только выговор сделайте на туалетной бумаге, что бы Тищенко приятнее было)))
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21.05.2021 07:02 Ответить
Ага и заплакал от обиды. Тищенко получил выговор за вечеринку во время локдауна, - "слуга народа" Арахамия - Цензор.НЕТ 2781
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21.05.2021 07:13 Ответить
В дневник записали двойку по поведению? А родителей вызвали?
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21.05.2021 07:32 Ответить
Бедный ПопакакуКим, как он это переживет?! Наверное, уже вторые сутки рыдает.
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21.05.2021 07:53 Ответить
Які УРОДИ,такі і СЛУГИ.
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21.05.2021 07:59 Ответить
На вид у меня есть, Борис Петрович. У меня "строгого с предупреждением" нет.
- Да помолчи, я без тебя знаю!
Товарищи! На вид у Борщева есть! У него строгого с предупреждением нету. Какие будут предложения?
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21.05.2021 08:11 Ответить
Це все, що потрібно знати про ціну "бажання" та обіцянок Зєлєнского реформувати країну. Після такого і багато чого іншого тільки амеби з дистрофійованим мозком можуть вірити Зєлєнскому.
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21.05.2021 08:27 Ответить
выговор не триппер..лечить не надо...
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21.05.2021 08:32 Ответить
выговор? ахахахахахаха
А что так можно было всем ФОПам? Нарушить карантин и получить ВЫГОВОР?
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21.05.2021 08:33 Ответить
Это все равно, что императору Центрально-Африканской империи Жану Беделю Бокассо посоветовать хотя бы православные посты соблюдать.
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21.05.2021 08:42 Ответить
Хоть бы с собой ничего не сделал плохого из за выговора.
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21.05.2021 09:02 Ответить
а озабоченность это до первого выговора или после первого...
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21.05.2021 09:05 Ответить
"...за вечеринку Тищенко получил выговор..." Боюсь, он этого не переживет! Тищенко отримав догану за вечірку під час локдауну, - "слуга народу" Арахамія - Цензор.НЕТ 802
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21.05.2021 09:10 Ответить
Напевне, від горя втопиться...
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21.05.2021 09:28 Ответить
Ай-я-яй сказали, и даже в угол не поставили?
А нужно было выпороть, привселюдно.
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21.05.2021 09:35 Ответить
С занесением в трудовую книжку)))) Пипец наказали , а где штраф?
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21.05.2021 09:50 Ответить
ахренеть... сурово с ним обошлись......
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21.05.2021 10:44 Ответить
надо еще - поставить на вид и вызвать на товарищеский суд..... совок был - совок и остался.....
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21.05.2021 10:45 Ответить
зелена мерзота плюе в лице своім виборцям і добре робить бо ви цього варті
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22.05.2021 05:39 Ответить
Та до сраки твои выговоры, точно так же, как и ты - обезьянка.
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12.10.2021 22:42 Ответить
 
 