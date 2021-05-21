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На Ивано-Франковщине лесовоз упал с моста в реку, два человека погибли, - Нацполиция. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Авто

В Калушском районе Ивано-Франковской области в результате падения грузовика в реку погибли два человека, еще один человек - госпитализирован с травмами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Ивано-Франковщины.

На Ивано-Франковщине лесовоз упал с моста в реку, два человека погибли, - Нацполиция 01

"В четверг, 20 мая, около 22:09 в селе Шевченково с моста упал в реку грузовой автомобиль-лесовоз, в салоне которого находилось три человека. На место происшествия немедленно прибыли полицейские, спасатели и медики. Тела двух погибших нашли и вытащили работники ГСЧС, еще один человек получил травмы, ему медики оказывали помощь", - говорится в сообщении.

На Ивано-Франковщине лесовоз упал с моста в реку, два человека погибли, - Нацполиция 02

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Правоохранители установили, что погибшие - водитель 1979 г.р., житель села Лолин и пассажир 1994 г.р., житель села Подлески. Еще один пассажир 1991 г.р. госпитализирован в медицинское учреждение.

Предварительная причина аварии: водитель не справился с управлением и "КамАЗ" с моста упал в реку.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+20
Їхали з вимкненими фарами? Тишком ліс рубали ?... а потім потопи.

Мабуть бумерангом віддача ...
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21.05.2021 01:29
+13
Черные (ночные) лесорубы
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21.05.2021 01:47
+10
У лісовозі людей не було, а одні лише браконьєри.
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21.05.2021 02:56
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Їхали з вимкненими фарами? Тишком ліс рубали ?... а потім потопи.

Мабуть бумерангом віддача ...
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21.05.2021 01:29 Ответить
..от макшанского авты добра не ждать..((
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21.05.2021 01:39 Ответить
От тільки тишком здоровенні дерева різати, валити, обрізувати, вантажити і вивозити трьом селянам з продажною душею там аж ніяк не спромогтися впоратись...
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21.05.2021 10:41 Ответить
Тишком вирізаються Карпати вже скільки років і вимивається бурштин...Все тишком.
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21.05.2021 16:59 Ответить
Черные (ночные) лесорубы
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21.05.2021 01:47 Ответить
У лісовозі людей не було, а одні лише браконьєри.
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21.05.2021 02:56 Ответить
В Западной Украине . где полно всяких мелких речек через которые перекинуты раздолбанные мосты... -

- ВОДІЇ ПРИ ПЕРЕТИНАННІ РІЧОК ПО ОТІМ СПОРУДАМ

ВІДЧУВАЮТЬ СЕБЕ ЯК КОЗА НА ДРОТІ На Ивано-Франковщине лесовоз упал с моста в реку, два человека погибли, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 6848
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21.05.2021 04:05 Ответить
По хорошим дорогам, конечно, можно было бы вывезти больше и безопаснее. На Ивано-Франковщине лесовоз упал с моста в реку, два человека погибли, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4758
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21.05.2021 06:47 Ответить
Для строительства ХОРОШИХ дорог нужны хорошие, ЧЕСТНЫЕ, райгосадминистрации. Что бы не пимстили деньги из бюджета.
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21.05.2021 10:33 Ответить
втопити би тебе, кацапе в одній їз них, тихенько...
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21.05.2021 07:21 Ответить
Яке ж воно дурне, оцій Ярема Стогін 6249da91 Мабуть його мамка не втримала його, коли йшла по сходах і воно гепнулося аж з шостого поверху на конс*єржку. Конс*єжка здохла а воно вижило щоб ляпати тута своїм даунівським язиком *********** речі... На Івано-Франківщині лісовоз упав з моста в річку, двоє людей загинули, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8365
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21.05.2021 10:31 Ответить
"-- Откуда дровишки?
-- Из лесу вестимо.
Отец, слышишь, рубит,
а я отвожу"
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21.05.2021 06:46 Ответить
Помнит... - у него по русскому одни "пятёрки" были...
"Мцыри" знает наизусть!
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21.05.2021 14:07 Ответить
"КамАЗ"... Всё понятно.
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21.05.2021 06:50 Ответить
Візитка "Правого сектора" там не знайшлася?
Вони скоро й кущі в Карпатах повирубують.
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21.05.2021 06:57 Ответить
карма, вона таки існує
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21.05.2021 07:02 Ответить
Лучше бы занимались контрабандой сигарет .
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21.05.2021 07:51 Ответить
карма пацики...карма....
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21.05.2021 08:08 Ответить
природа очищается от паразитов
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21.05.2021 08:49 Ответить
Не хрен воровать и вывозить ворованный лес по ночам!!!
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21.05.2021 13:16 Ответить
Це кара за вирубку карпатських лісів...
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21.05.2021 14:30 Ответить
 
 