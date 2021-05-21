Судебный эксперт задержана в Киеве при получении 10 тыс. долл. взятки, - СБУ. ФОТО
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В Киеве сотрудники СБУ задержали при получении взятки судебного экономического эксперта
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУ УСБУ в Киеве и Киевской области.
По данным предварительного следствия, в ходе осуществления аудиторских проверок государственных и частных предприятий, учреждений и организаций злоумышленница требовала взятки от представителей коммерческих предприятий за непринятие мер реагирования на выявленные нарушения.
Так, свою работу по подготовке и утверждению заключения судебной экспертизы финансово-хозяйственной деятельности частного предприятия в медицинской сфере без отражения нарушений в его деятельности эксперт "оценила" в 10 тыс. долл.
Сотрудники СБУ задокументировали получение женщиной аванса в сумме 1 тыс. долларов. Эксперт задержана согласно ст. 208 УПК Украины в ресторане в Печерском районе столицы во время получения остальной суммы взятки.
Сейчас решается вопрос об объявлении задержанной о подозрении по ч. 4 ст. 368-4 Уголовного кодекса Украины.
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"Сотрудники СБУ задокументировали получение женщиной аванса в сумме 1 тыс. долларов."
на фотографии - стол содержит на своей поверхности явно большую сумму, незадокументированный остаток ушол на "премии" ?
и я не понимаю как он заработал на дорогую машину и почему у него трёх этажная дача в 17 километрах от Киева? Просто не понимаю что ценное можно наковырять из трупаков? Золотые биксы? Почки и Печёнку разве что на корм домашним собачкам?
Н Е П О Н И М А Ю !!!
квартиру продать нах, деньги в бюджет.