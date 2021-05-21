Судебный эксперт задержана в Киеве при получении 10 тыс. долл. взятки, - СБУ. ФОТО

В Киеве сотрудники СБУ задержали при получении взятки судебного экономического эксперта

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУ УСБУ в Киеве и Киевской области.

По данным предварительного следствия, в ходе осуществления аудиторских проверок государственных и частных предприятий, учреждений и организаций злоумышленница требовала взятки от представителей коммерческих предприятий за непринятие мер реагирования на выявленные нарушения.

Так, свою работу по подготовке и утверждению заключения судебной экспертизы финансово-хозяйственной деятельности частного предприятия в медицинской сфере без отражения нарушений в его деятельности эксперт "оценила" в 10 тыс. долл.

Сотрудники СБУ задокументировали получение женщиной аванса в сумме 1 тыс. долларов. Эксперт задержана согласно ст. 208 УПК Украины в ресторане в Печерском районе столицы во время получения остальной суммы взятки.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанной о подозрении по ч. 4 ст. 368-4 Уголовного кодекса Украины.