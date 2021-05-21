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взятка (5956) Киев (24529) СБУ (18663)

Судебный эксперт задержана в Киеве при получении 10 тыс. долл. взятки, - СБУ. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Фоторепортаж

В Киеве сотрудники СБУ задержали при получении взятки судебного экономического эксперта

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУ УСБУ в Киеве и Киевской области.

Судебный эксперт задержана в Киеве при получении 10 тыс. долл. взятки, - СБУ 01

По данным предварительного следствия, в ходе осуществления аудиторских проверок государственных и частных предприятий, учреждений и организаций злоумышленница требовала взятки от представителей коммерческих предприятий за непринятие мер реагирования на выявленные нарушения.

Так, свою работу по подготовке и утверждению заключения судебной экспертизы финансово-хозяйственной деятельности частного предприятия в медицинской сфере без отражения нарушений в его деятельности эксперт "оценила" в 10 тыс. долл.

Сотрудники СБУ задокументировали получение женщиной аванса в сумме 1 тыс. долларов. Эксперт задержана согласно ст. 208 УПК Украины в ресторане в Печерском районе столицы во время получения остальной суммы взятки.

Судебный эксперт задержана в Киеве при получении 10 тыс. долл. взятки, - СБУ 02

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанной о подозрении по ч. 4 ст. 368-4 Уголовного кодекса Украины.

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+1
Якщо купюри по$100, то на столі більше ніж $1000(фото)
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21.05.2021 06:16
+1
"Эксперт задержана согласно ст. 208 УПК Украины в ресторане в Печерском районе столицы во во премя получения остальной суммы взятки"
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21.05.2021 06:32
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Не поділилась з ким потрібно.
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21.05.2021 01:57 Ответить
вроде СБУ отделили от эконом. преступлений, вот и лютуют!..
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21.05.2021 02:32 Ответить
хы хы
"Сотрудники СБУ задокументировали получение женщиной аванса в сумме 1 тыс. долларов."
на фотографии - стол содержит на своей поверхности явно большую сумму, незадокументированный остаток ушол на "премии" ?
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21.05.2021 03:45 Ответить
"Эксперт задержана согласно ст. 208 УПК Украины в ресторане в Печерском районе столицы во во премя получения остальной суммы взятки"
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21.05.2021 06:32 Ответить
Я знаком с судмедэкспертом и...
и я не понимаю как он заработал на дорогую машину и почему у него трёх этажная дача в 17 километрах от Киева? Просто не понимаю что ценное можно наковырять из трупаков? Золотые биксы? Почки и Печёнку разве что на корм домашним собачкам?
Н Е П О Н И М А Ю !!! Судебный эксперт задержана в Киеве при получении 10 тыс. долл. взятки, - СБУ - Цензор.НЕТ 2153

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21.05.2021 03:57 Ответить
Причина смерти - криминал или нет. Вот тебе и навар. И это так, навскидку.
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21.05.2021 08:35 Ответить
Отжешь ГАД такой! А выглядит порядочным Судову експертку затримано в Києві під час одержання 10 тис. дол. хабаря, - СБУ - Цензор.НЕТ 4792
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21.05.2021 14:11 Ответить
Якщо купюри по$100, то на столі більше ніж $1000(фото)
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21.05.2021 06:16 Ответить
Судебный эксперт задержана в Киеве при получении 10 тыс. долл. взятки, - СБУ - Цензор.НЕТ 4301
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21.05.2021 06:29 Ответить
Судебный эксперт задержана в Киеве при получении 10 тыс. долл. взятки, - СБУ - Цензор.НЕТ 5401 Судебный эксперт задержана в Киеве при получении 10 тыс. долл. взятки, - СБУ - Цензор.НЕТ 2187
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21.05.2021 07:12 Ответить
Не много
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21.05.2021 08:27 Ответить
Хоть ловят
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21.05.2021 08:36 Ответить
7 лет с конфискацией!
квартиру продать нах, деньги в бюджет.
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21.05.2021 10:36 Ответить
 
 