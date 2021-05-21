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Шмыгаль сегодня в Раде отчитается о борьбе с коронавирусом, ответственность лежит не только на Степанове или Ляшко, - Разумков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Шмыгаль сегодня в Раде отчитается о борьбе с коронавирусом, ответственность лежит не только на Степанове или Ляшко, - Разумков

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сегодня выступит в Верховной Раде. Он отчитается о выполнении постановления Рады по борьбе с коронавирусом.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил спикер парламента Дмитрий Разумков, информирует Цензор.НЕТ.

"Давайте будем откровенны, ответственность лежит не только на министре здравоохранения, будь-то Степанов или Ляшко. Ответственность в первую очередь находится в зоне ответственности Кабинета Министров Украины, потому что очень много добавлено к этому процессу министерств разных сфер: Министерство финансов, премьер-министр непосредственно курирует это направление. И завтра (21 мая. - Ред.) в Верховной Раде именно премьер-министр будет отчитываться о выполнении постановления Рады по борьбе с COVID-19", - рассказал Разумков.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский прокомментировал увольнение Максима Степанова с поста главы Минздрава.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+2
Он договорится до того, что виноват будет зеленский. В принципе, так оно и есть. Но услышать такое от разумкова, клоуну будет не в радость
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21.05.2021 07:26
+2
Виноваты все зеленые ублюдки,которые выбрали труса и предателя Украины. ЗЕленые дрыщи и предатели выбрали себе лидера дрЫща......просто печальный ФАКТ(( А ЗЕле с Беней хочется пожелать......глуши этих лохов до поноса....и Слава Украине!!!
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21.05.2021 07:37
+2
Да какой там )(уйло - виноват Порошенко!!
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21.05.2021 07:42
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Неужели Путин? Шмыгаль сегодня в Раде отчитается о борьбе с коронавирусом, ответственность лежит не только на Степанове или Ляшко, - Разумков - Цензор.НЕТ 4349
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21.05.2021 07:22 Ответить
Да какой там )(уйло - виноват Порошенко!!
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21.05.2021 07:42 Ответить
Он договорится до того, что виноват будет зеленский. В принципе, так оно и есть. Но услышать такое от разумкова, клоуну будет не в радость
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21.05.2021 07:26 Ответить
Виноваты все зеленые ублюдки,которые выбрали труса и предателя Украины. ЗЕленые дрыщи и предатели выбрали себе лидера дрЫща......просто печальный ФАКТ(( А ЗЕле с Беней хочется пожелать......глуши этих лохов до поноса....и Слава Украине!!!
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21.05.2021 07:37 Ответить
майкл бом 2c607f23 - "Виноваты все зеленые ублюдки,которые выбрали труса и предателя Украины."

100%++++++++++
P.S.
Шмигаль сьогодні в Раді відзвітує про боротьбу з коронавірусом, відповідальність лежить не тільки на Степанові чи Ляшку, - Разумков - Цензор.НЕТ 3981
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21.05.2021 07:41 Ответить
А что Ляшко? Ляшко ниче. Ляшко пошел на повышение. По его глазам и фразам сразу видно, кто тестирует "муку".
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21.05.2021 07:51 Ответить
Тоже удивился. Если Ляшко не уволен, а наоборот на повышение - то ж явно критических претензий к работе нет, и об ответственности речи не идет.
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21.05.2021 08:07 Ответить
Конечно не только Степанов) что мы страна третьего мира и отношение развитых стран соответствуещее к нам.
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21.05.2021 08:06 Ответить
* Козел відпущення * (Степанов ) ...не проходить .
Потрібна заміна прем*ера !?
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21.05.2021 08:25 Ответить
А опа?Вони ж збирали наради,робили заяви,давали вказівки і шо?То просто вітер ротом?А чучело яке дозволило опі влазити в процес,обзивало санжарівців і обіцяло обіцянки?
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21.05.2021 08:41 Ответить
Звісно що не тільки Степанов, Разумков теж.
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21.05.2021 11:08 Ответить
 
 