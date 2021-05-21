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Новости Политика УкраиныОбщество Убийство Шеремета
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Зеленский (16498) Антоненко Андрей (259) Кузьменко Юлия (167) Дугарь Яна (125)

Дугарь подтвердила, что общается с Зеленским: Важно донести переживание от того, что происходит со мной, Антоненко и Кузьменко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Дугарь подтвердила, что общается с Зеленским: Важно донести переживание от того, что происходит со мной, Антоненко и Кузьменко

Фигурантка дела об убийстве Павла Шеремета Яна Дугарь подтвердила, что общается с президентом Владимиром Зеленским.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Дугарь сообщила в Facebook.

"Уважаемые, друзья! Мне поступает немало вопросов относительно сегодняшней пресс-конференции президента Владимира Зеленского и того, что имею с ним прямую переписку! Это действительно так! В свое время, я долго искала возможность найти доступ к президенту и в конце концов его нашла! (Переписка между двумя и более людьми - нормально)", - говорится в сообщении.

По словам Дугарь, для нее важно было донести свою историю, видение и переживание от того, что происходит со ней, Юлией Кузьменко и Андреем Антоненко.

"Прошу отнестись с пониманием к приватности моего общения с Владимиром Зеленским! Главный бой за правду - впереди!" - подытожила она.

Напомним, 20 мая в ходе пресс-конференции Зеленский заявил, что переписывается с Дугарь и показал переписку одному из журналистов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": При мне ни одного журналиста не убили, - Зеленский

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+24
Поговорила с Президентом, и браслет на ноге уже не так трёт...
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21.05.2021 07:58
+24
Интересно, а остальные двое ее друзей по несчастью знали об этой переписке? Не мне судить, но есть в этой ситуации, что-то неприятное.
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21.05.2021 08:39
+23
У мене виникли підозри, чому Яна спілкувалася з особою, яка наказала катувати патріотів, замість відвертих ворогів? А яку інформацію вона давала узурпатору? По його словах він не впливає на правоохоронні органи, то навіщо це було робити? А Антоненко і Кузьменко про це знали?
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21.05.2021 07:56
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Дугарь подтвердила, что общается с Зеленским: Важно донести переживание от того, что происходит со мной, Антоненко и Кузьменко - Цензор.НЕТ 2998
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21.05.2021 07:32 Ответить
что б доказать что ты не верблюд надо до самого презедента идти ..Авакову должны минимум 365 ст УК Украины указать ..И ему и Геращенку ..Они спектаклями еще при Порохе начали заниматься ..И прокрутили первый фильм с Саакашвили в Раде помните как алкаш генпрокурор рубаху рвал что это не фейк .СБУ подкидывает в тачку грузинам 50 000 баксов ,без каких то требований и потом этот бред представляют как взятку
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21.05.2021 07:37 Ответить
Интересно, а остальные двое ее друзей по несчастью знали об этой переписке? Не мне судить, но есть в этой ситуации, что-то неприятное.
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21.05.2021 08:39 Ответить
Та да. Лише Дугарь мже вільно пересуватися по країні. Чомусь. 😏 Особисті зобов'язання - то таке... От чи не Дугар і покази "навала" проти Кузьменко і Антоненка?
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21.05.2021 08:57 Ответить
а ленке каково?...
еще не успокоилась после перевода одной на ступень выше, как тут всплывает тайная переписка с другой
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21.05.2021 10:01 Ответить
Цирк, а не следствие
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21.05.2021 07:45 Ответить
Яна, напомни этому зебанутому окурку, что украинцы его еще потерпят (может быть ) еще 3 года в лучшем случае, а потом прийдется ответить найвелычнишому говнокомандующему. За все.
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21.05.2021 07:47 Ответить
І як отвєтілі вКравчук, Кучма, Ющенко, Яник і Порох?
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21.05.2021 08:20 Ответить
Мы тут, плачем, история больно жалостливая...
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21.05.2021 07:54 Ответить
Немає порохоботів, є звичайні люди, яким болить за Україну. Вам краще потурбуватися за лукашенкоботів, чи лукашенкопутінолюбів, які повністю лягли під московію. Ми тут самі розберемося.
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21.05.2021 07:58 Ответить
Цілком згоден. Я сам українобот. Після томосу завжди топлю за Проха але деякі порохоботи занадто, навіть не знаю як це пом'якше написати.... Що їм не личить і дескредетує всю нашу україноботську спільноту.
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21.05.2021 08:10 Ответить
Я не бачив порохоботів, то видумка реальних ботів з московії і "зелених". В підтверждення неодноразово блокувались ботоферми "Пригожина" і "зелених", а порохоботів і під мікроскопом не відшукали. Ми прості громадяни, які вболівають за Україну, які прагнуть на вступ в НАТО і ЄС. Порошенко якраз той, хто ці мрії втілює і Ви правильно написали за Томос, це велика заслуга минулої влади - президента, Верховної Ради, Кабінета Міністрів, українських священників. Бо Москва окупувала нашу церкву, порушивши всі канони і їх секта "УПЦ МП" як управління пропаганди ФСБ московії, ламає, а не очимщає душі українців. Я не розумію, як цього не бачить Зеленський, а можливо бачить і підтримує московську церкву, бо це була не випадкость вчорашнього одягу у косоворотку. Це його душа.
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21.05.2021 08:19 Ответить
Цілком згоден! Використовую цей термін лише на противагу тому зомбі-маразму, що коїться проти України.
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21.05.2021 08:29 Ответить
отправляйся в церковь святого петра, а мне ближе развитие медицины, инфраструктуры и прочих благ. а петя уже сбитый летчик уровня бойко)
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21.05.2021 09:29 Ответить
"В підтверждення неодноразово блокувались ботоферми "Пригожина" і "зелених", а порохоботів і під мікроскопом не відшукали"

У вас просто трохи однобока інфа - на фейсбуці блокувались як боти зелених, так і боти соєвих.
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21.05.2021 10:19 Ответить
_https://www.dw.com/uk/facebook-vydalyv-nyzku-botoferm-v-ukraini-zokrema-partii-poroshenka/a-56210925
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21.05.2021 10:25 Ответить
Я думаю, що її вже обробили. Щось пообіцяли, навіть фінансово.
А людина слабка істота.. могла Янка і погодитись.
Мені особисто це не подобається.
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21.05.2021 08:50 Ответить
Если бы погодылась , то уже дала бы свои показания. Разницу между нею и Чаусом улавливаете???
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21.05.2021 09:04 Ответить
Звісно. Чаус злочинець, а вона залякана дівчина.
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21.05.2021 09:09 Ответить
Хорошо хоть Вы поняли это. А плохо , что до большинства Ваших коллег это не доходит.
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21.05.2021 09:01 Ответить
У мене виникли підозри, чому Яна спілкувалася з особою, яка наказала катувати патріотів, замість відвертих ворогів? А яку інформацію вона давала узурпатору? По його словах він не впливає на правоохоронні органи, то навіщо це було робити? А Антоненко і Кузьменко про це знали?
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21.05.2021 07:56 Ответить
вы считаете зелю узурпатором? он 2 года у власти, а порох с 90-х)
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21.05.2021 09:43 Ответить
Ще одна увірувала у святість зеленої плісняви...
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21.05.2021 07:57 Ответить
Поговорила с Президентом, и браслет на ноге уже не так трёт...
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21.05.2021 07:58 Ответить
Коли невинну людину по безпредєлу публічно засуджують на тривалий термін, вона виплачується за будь-який шанс.
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21.05.2021 07:59 Ответить
«виплачується»? Где вы нашли это слово ?

Хапается за кожний шанс
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21.05.2021 08:35 Ответить
Сам в шоці! Клятий андроїд так виправив "чипляється"
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21.05.2021 08:43 Ответить
А чего це мій коментар прибрали?
Повторюю:
Де ті всі пророхоботи, що звинувачували Стерненко у дзвінку Зеленському, стявллячи у приклад Дугарь, Кузьменко, Ріфа?
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21.05.2021 08:04 Ответить
Тут серед адмінів є один порохобот, що порушує правила форуму, прибираючи коменти, які йому особисто не подобаються.
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21.05.2021 08:10 Ответить
Только один?
Он что, каждый день работает, без выходных?
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21.05.2021 08:14 Ответить
Дугарь підтвердила, що спілкується із Зеленським: Важливо донести переживання від того, що відбувається зі мною, Антоненком і Кузьменко - Цензор.НЕТ 5905
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21.05.2021 08:46 Ответить
Прикинь! 😁 Твої зелені соплі, коли їх надто багато і вони надто з дійсністю розходяться, навіть неупереджених адмінів дістають! 😊
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21.05.2021 09:03 Ответить
Йоша просто багатоніковий троль.
Тому не дивно, що адміни його підтерають.
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21.05.2021 09:11 Ответить
Ну и дура
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21.05.2021 08:10 Ответить
Вот поэтому она сначала и не хотела комментировать.
Боялась за имидж свой.
Но слово - не воробей, пришлось подтвердить свою "зраду".
Слово "зраду" взял в кавычки.
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21.05.2021 08:17 Ответить
Стокгольмський синдром
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21.05.2021 08:14 Ответить
Бедная девочка! Наш президент не тот человек, которому можно что-то доказать. Лучше бы переписывалась с Беней.
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21.05.2021 08:14 Ответить
Бабла попросити ?..Беня *только кофффе*
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21.05.2021 08:19 Ответить
ну и молодец. не нужно ни на кого обращать внимания, дела, что считаешь нужным. сам о себе не позаботишься - никто не позаботится. все эти диванно-интернетные "патриоты", с пеной у рта визжащие о "патриотизьме и предательстве", так на диванах и останутся сидеть визжать о "патриотизьме", а зону тебе топтать.
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21.05.2021 08:18 Ответить
Правильно, "своя рубашка ближе к телу", ага. А эти Риффмастеры и Кузьменки пусть сами о себе заботятся.
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21.05.2021 08:29 Ответить
абсолютно верно. пусть не обращают ни малейшего внимания на визги диванно-интернетных "патриотов".
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21.05.2021 09:53 Ответить
"Товарищ Президент, произошла чудовищная ошибка". Понятно теперь, почему ей даже домашний арест отменили, а Рифа полтора года в СИЗО держали.
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21.05.2021 08:25 Ответить
А що ? ..*Дзвінок другу *...з зони !?
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21.05.2021 08:27 Ответить
Але ж дали домашній арешт. Цілком можливо Яна свою роль зіграла в цьому. Ми всі винні, що Ріф сидів. Люди обрали янека, потім добре відомого пройдисвіта, потім кота в мішку... Ось і наслідки. Хіба не так?
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21.05.2021 09:09 Ответить
А чи можна отримати від козла молока чи тільки "божу росу"?
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21.05.2021 08:30 Ответить
Блін, люди, ви ненормальні? Я сам тут критикую Зе постійно і терпіти його не можу, але Дугар поступила цілком нормально! Бо заради того, щоб невинні не страждали, можна із самим чортом спілкуватися...
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21.05.2021 08:33 Ответить
много репрессированных в 1937+.. писали письма и записки великому и мудрому сталину. помогало редко, но нарiд верил...
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21.05.2021 08:33 Ответить
Тичині з Булгаковим допомогло...
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21.05.2021 08:37 Ответить
та ты шо? - а какому Тичине? когда Булгаков писал Сталину, до ареста или после? вот комкору жукову помогло..
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21.05.2021 09:12 Ответить
Москалику, якщо ти не знаєш, хто такий Тичина, то у спам ідеш!
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21.05.2021 09:21 Ответить
по ходу это ты не знаешь разницы между Павлом и Евгением Тичинами. поцреоты ты ватный.
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21.05.2021 09:26 Ответить
Не викручуйся, всі вже побачили, що кацапські тролі не знають видатних українських поетів!
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21.05.2021 09:31 Ответить
это крутишься и спрыгиваешть с темы. кацапский тролль - это ты и есть. нет аргументов - пошло чмо ярлыки клеить. отцепись придурок. я тебе Павла Тычину наизусть могу цитировать. но задерживали не его, а брата.
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21.05.2021 09:36 Ответить
Брат - то окрема історія, Павла Тичину збиралися посадити, він написав листа Сталіну з покаянням, потім кілька віршів про компартію і лічно Сталіна і його вирішили не чіпати...
Рильського таки протримали півроку в тюрмі, поки він не написав (прямо там в тюрмі) "Людину в воєнній шинелі" про того ж сраліна.
Булгаков писав і Сталіну, і Калініну, і ще комусь там, а потім написав драму про Сталіна. Його ніхто не чіпав...
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21.05.2021 09:41 Ответить
" Павла Тичину збиралися посадити" - сам придумал, или помогал кто? из какого кладезя тайные знания ? Павла Тичину уничтожили морально, у него была параноя: кожен свій лист підписує "Осяяний світлом Леніна і Сталіна", но его никогда не арестовывали и даже не задерживали. И с Булгаковым мимо - он написал письмо в правительство c просьбой об эмиграции, а не сталину и калинину. сталин перезвонил лично.
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21.05.2021 09:56 Ответить
В листі від вересня 1929 року на ім'я секретаря Центрального виконавчого комітету СРСР Авеля Єнукідзе, Михайло Опанасович написав, що повна заборона його творів у СРСР робить неможливим його життя і тому просив дати дозвіл поїхати за кордон.[23] Також прозаїк писав листи голові Центрального виконавчого комітету СРСР Михайлу Калініну, члену колегії начальнику Главмистецтва Народного комісаріату просвіти РРФСР Олексію Свідерському, Олексію Пєшкову тощо.

А про Тичину читайте в статті Стуса "Феномен доби"...
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21.05.2021 10:16 Ответить
thx! одна поправка напоследок: я писал о "репрессированных в 1937+" - тогда это было целое явление. "Феномен доби" не читал, каюсь. Слышал только, что это был один главных "обвинительных документов".
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21.05.2021 10:28 Ответить
Та да...
Людей прям на улицах хватают и отправляют на ... велыкэ будивныцтво. Дугарь підтвердила, що спілкується із Зеленським: Важливо донести переживання від того, що відбувається зі мною, Антоненком і Кузьменко - Цензор.НЕТ 6222
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21.05.2021 08:47 Ответить
ну еще не "хватают на улицах", но может быть я чего-то не знаю.. Дугарь підтвердила, що спілкується із Зеленським: Важливо донести переживання від того, що відбувається зі мною, Антоненком і Кузьменко - Цензор.НЕТ 3769 а идея зачетная - напиши зе-вождю - можно решить "дефицит кадров" и заодно "оптимизировать фонд ЗП"
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21.05.2021 09:18 Ответить
Тупість ? Стокгольмський синдром ? Шантаж заручника ?
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21.05.2021 08:48 Ответить
Зеленський ніби визволяє полонених з лап авакова Дугарь підтвердила, що спілкується із Зеленським: Важливо донести переживання від того, що відбувається зі мною, Антоненком і Кузьменко - Цензор.НЕТ 7113
Мда...забула Янка , хто їй реально допоміг. Якби надіялась на президента, то вже гнила би в буцигарні з вироком в 15 років.
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21.05.2021 08:48 Ответить
Дугарь підтвердила, що спілкується із Зеленським: Важливо донести переживання від того, що відбувається зі мною, Антоненком і Кузьменко - Цензор.НЕТ 9947 Так а хто допоміг ?
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21.05.2021 08:54 Ответить
Та явно не ти.
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21.05.2021 08:57 Ответить
Мародер допоміг? Дугарь підтвердила, що спілкується із Зеленським: Важливо донести переживання від того, що відбувається зі мною, Антоненком і Кузьменко - Цензор.НЕТ 6665
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21.05.2021 08:58 Ответить
Та ти шо ?
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21.05.2021 08:59 Ответить
Мені самому цікаво
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21.05.2021 09:01 Ответить
Не Йуля. І на Йванко Сулима.
Правда ж ?
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21.05.2021 09:10 Ответить
Та надай інфу хто допоміг ?
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21.05.2021 09:21 Ответить
Подивись відео хто приходив на судові засідання.
Хто піднімав цю тему в соцмережах, коли державна система винуватила їх з телеканалів.
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21.05.2021 09:22 Ответить
Кремливська зозуля Юля ?
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20.06.2021 11:49 Ответить
Пані Яна має право робити те, що вона вважає за потрібне. Але це не заперечує право українцям робити те, що вважають за потрібне вони. А українці вже давно мають сказати своє тверде і сміливе слово - Зєлю геть і дострокові.
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21.05.2021 08:56 Ответить
Ваня, як можна з тобою йти на дострокові, якщо ти залежний від бенємедведчукахметовських ЗМІ? Це ж ви привели до влади Гундоса, то і вирішуйте питання по перевиборах. Там ваші ряди поповнив великий "єврооптиміст" Яценко. Колорадську стрічку і косоворотку вам на все тіло.
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21.05.2021 09:08 Ответить
Зарікся спілкуватись з ботофермою Мародера, але скажу пану Анатолію - ви не є незалежними. З ботофермою нема сенсу щось узгоджувати, бо вся мародерська ботоферма керується з одного центру - Мародер. Про що можна з вами розмовляти? З радіоприймачем є більший сенс поспілкуватись
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21.05.2021 09:12 Ответить
Ваня, проснися, не порівнюй себе з іншими. Що таке ботоферма я читав, коли тисячами закривали ботів "Пригожина" і "зеленого мародера", а от від Порошенко не зустрічав. Чи можливо Ваньок має інформацію? Чи якщо громадянин за Україну і проти малоросів, то у Вас асоціація з Порошенко?
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21.05.2021 09:21 Ответить
Фактів і свідчень про багатотисячну ботоферму Пєці є так багато, що це стало вже загальновизнаним фактом. Більша ботоферма є тільки у пуйла. Але є багато фактів плідної співпраці цих ботоферм. Сьогодні досліджувати цю клоаку нема сенсу, бо Пєця і Зєля - одна шобла. Поки Зєля у владі - Пєцє нічого не загрожує.
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21.05.2021 09:33 Ответить
Та нє, Ванька, якраз Гундос і Коса одна шобла. Життя доказало. А наклеп на якусь ботоферму, яка є у ваших головах, то це вже не пройде, воно невиліковно.
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21.05.2021 09:47 Ответить
_https://www.dw.com/uk/facebook-vydalyv-nyzku-botoferm-v-ukraini-zokrema-partii-poroshenka/a-56210925
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21.05.2021 10:27 Ответить
Да уж , я немножко оху.....удивлен ...Ну если остальные из обвиняемых в курсе то в принципе это еще куда не шло но если нет то выглядит єто та4к себе и оставляет массу места для всевозможніх спекуляций досужих домыслов и инсинуаций
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21.05.2021 09:25 Ответить
На мій погляд, Яна звела на нєт всі зусилля і роботу патріотів, які виходили під адміністрацію Гундоса і вимагали справедливості. Яна знайшла виправдання Гундосу Косоворотковичу, що він "не при делах", а разом з нею переживав і "не втручався в справи слідчих і суддів", коли знімади браслет. Вона вбила майбутню єдність "руху опору". Навіщо вона це зробила? Якби не "рух опорк", то не бачити тобі Яна і твоїм "поддельникам" свободи все життя, точно було б довічне. Але розголос і робота команди змусила ворогів-фальсифікаторів відступити.
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21.05.2021 09:36 Ответить
Гімноходовочка подоляцька.
Під час вчорашнього шоу,коли про питання по Шеремету прєзік хвацько вихопив телефон з перепискою,вже ясно було,що що це кавеенівська "домашня заготовка".
Сьогоднішнє "одкровення" теж узгоджене з політтехнологами Зєлєнского.
Невловзі,коли з Дугар знімуть звинувачення,почуємо від неї,який класний парєнь наш Вова,як старався,як визволяв...
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21.05.2021 09:57 Ответить
Подозреваемая в убийстве общается с президентом. Это нормально да-да.
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21.05.2021 09:49 Ответить
И что в этом плохого?
Тем более, что скорее всего - она невиновна и дело шито белыми нитками.
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21.05.2021 10:18 Ответить
Цікаво, Ріф та Юля знали про це листування, чи це відбувалось у них за спиною?
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21.05.2021 10:01 Ответить
Це листування було в іх інтересах. Нічого поганого у цьому немає, щоб доносити президентові інформацію, відмінну від тої, що він отримує від найбижчого оточення - наприклад про те, що Аваків - чорт.
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21.05.2021 10:16 Ответить
Все, Дугарь, теперь ты не патриот! Толи дело стерненки-антоненки
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21.05.2021 10:02 Ответить
Як на мене, то хотів би дати пораду всім дописувачам сайту - не судіть і не судими будете. Відвідувачі сайту, як на мене, занадто спекулюють своїм становищем і закидують наліво і направо звинувачення майже всім. Це кармічна помилка. Люди риють яму самі-собі.
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21.05.2021 10:03 Ответить
Вже давно зрозуміло, що ОП керується з Лубянки(вагнерівці найкращій доказ). А там сидять майстри на подібні "шоу". Дівчину тупо використали. Лубянська шістка Зєля теж відіграв свою роль. Невже комусь це не зрозуміло? Але замість вимог дострокових кремлівській маріонетці українці кинулись закидувать хейтом дівчину. Або просто скиглити, що українці вміють найкраще.
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21.05.2021 10:30 Ответить
Які палкі слова - "лубянська шістка". А кто це голосував за цю шістку? Не підкажешь?
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21.05.2021 13:39 Ответить
Если зе первый позвонил и начал переписку, то это плохо пахнет.
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21.05.2021 10:11 Ответить
Все Дугарь, сча любители гетьмана тебя с гавном смешают
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21.05.2021 10:28 Ответить
Та вона сама в говно вступила. Просто наступного разу ніхто більше не вийде захищати правду.
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21.05.2021 10:34 Ответить
Тактика зели: "я тебя посадил и я с тобой общаюсь, значит я (зеля) молодец". Зелины кураторы выбрали слабое звено в тройке невинных людей, обвиненных с легкой руки главного клоуна, написали пару теплых слов, обнадежили девушку и ПРЕДУПРЕДИЛИ НИЧЕГО НЕ ПУБЛИКОВАТЬ. Так сказать: тайна пепеписка обвинителя и обвиняемой.
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21.05.2021 10:37 Ответить
Чем не тема для квартала 95.Усадить человека на скамью подсудимых,разрушить карьеру,опозорить и через год-спросить"как дела".Аплодирую стоя. Дугарь підтвердила, що спілкується із Зеленським: Важливо донести переживання від того, що відбувається зі мною, Антоненком і Кузьменко - Цензор.НЕТ 4407
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21.05.2021 11:44 Ответить
Він вже знає, що є му&аком???
Чи ще не вірить???
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21.05.2021 12:46 Ответить
зачем она видеокамеры фото на улице, где жил Шеремет фотографировала?
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22.05.2021 03:39 Ответить
 
 