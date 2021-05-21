Дугарь подтвердила, что общается с Зеленским: Важно донести переживание от того, что происходит со мной, Антоненко и Кузьменко
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Фигурантка дела об убийстве Павла Шеремета Яна Дугарь подтвердила, что общается с президентом Владимиром Зеленским.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Дугарь сообщила в Facebook.
"Уважаемые, друзья! Мне поступает немало вопросов относительно сегодняшней пресс-конференции президента Владимира Зеленского и того, что имею с ним прямую переписку! Это действительно так! В свое время, я долго искала возможность найти доступ к президенту и в конце концов его нашла! (Переписка между двумя и более людьми - нормально)", - говорится в сообщении.
По словам Дугарь, для нее важно было донести свою историю, видение и переживание от того, что происходит со ней, Юлией Кузьменко и Андреем Антоненко.
"Прошу отнестись с пониманием к приватности моего общения с Владимиром Зеленским! Главный бой за правду - впереди!" - подытожила она.
Напомним, 20 мая в ходе пресс-конференции Зеленский заявил, что переписывается с Дугарь и показал переписку одному из журналистов.
Пожалуйста, подождите...
еще не успокоилась после перевода одной на ступень выше, как тут всплывает тайная переписка с другой
У вас просто трохи однобока інфа - на фейсбуці блокувались як боти зелених, так і боти соєвих.
А людина слабка істота.. могла Янка і погодитись.
Мені особисто це не подобається.
Хапается за кожний шанс
Повторюю:
Де ті всі пророхоботи, що звинувачували Стерненко у дзвінку Зеленському, стявллячи у приклад Дугарь, Кузьменко, Ріфа?
Он что, каждый день работает, без выходных?
Тому не дивно, що адміни його підтерають.
Боялась за имидж свой.
Но слово - не воробей, пришлось подтвердить свою "зраду".
Слово "зраду" взял в кавычки.
Рильського таки протримали півроку в тюрмі, поки він не написав (прямо там в тюрмі) "Людину в воєнній шинелі" про того ж сраліна.
Булгаков писав і Сталіну, і Калініну, і ще комусь там, а потім написав драму про Сталіна. Його ніхто не чіпав...
А про Тичину читайте в статті Стуса "Феномен доби"...
Людей прям на улицах хватают и отправляют на ... велыкэ будивныцтво.
Мда...забула Янка , хто їй реально допоміг. Якби надіялась на президента, то вже гнила би в буцигарні з вироком в 15 років.
Правда ж ?
Хто піднімав цю тему в соцмережах, коли державна система винуватила їх з телеканалів.
Під час вчорашнього шоу,коли про питання по Шеремету прєзік хвацько вихопив телефон з перепискою,вже ясно було,що що це кавеенівська "домашня заготовка".
Сьогоднішнє "одкровення" теж узгоджене з політтехнологами Зєлєнского.
Невловзі,коли з Дугар знімуть звинувачення,почуємо від неї,який класний парєнь наш Вова,як старався,як визволяв...
Тем более, что скорее всего - она невиновна и дело шито белыми нитками.
Чи ще не вірить???