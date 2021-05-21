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Наемники РФ за минувшие сутки 10 раз нарушили режим прекращения огня. С начала суток оккупанты дважды срывали "тишину", - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Наемники РФ за минувшие сутки 10 раз нарушили режим прекращения огня. С начала суток оккупанты дважды срывали

Войска российских оккупантов за минувшие сутки 10 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских воинов нет. С начала суток наемники РФ уже дважды открывали огонь.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

Вблизи населенного пункта Южное оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра.

Возле Павлополя враг дважды открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел из станковых противотанковых гранатометов в районе населенных пунктов Адвеевка, Троицкое и Марьинка, а возле Новоселовки - еще и из крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Шумов и Гнутово российские оккупанты открывали огонь в сторону позиций украинских воинов из автоматических станковых гранатометов, а возле Песков - из стрелкового оружия.

Потерь среди личного состава украинских воинов нет. На обстрелы противника наши защитники открывали огонь. Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.

По состоянию на 7:00 утра, 21 мая, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

Вблизи Песков враг открывал огонь из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов. В пригороде населенного пункта Водяное оккупанты применили в сторону позиций украинских защитников ручные и станковые противотанковые гранатометы.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+6
Наемники РФ за минувшие сутки 10 раз нарушили режим прекращения огня. С начала суток оккупанты дважды срывали "тишину", - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8374
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21.05.2021 07:37
+3
Виплюнь з рота російське лайно.
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21.05.2021 08:59
+2
А если бы Зеленский сказал, что хутин убийца, отстрелов было бы 20...
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21.05.2021 07:52
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Наемники РФ за минувшие сутки 10 раз нарушили режим прекращения огня. С начала суток оккупанты дважды срывали "тишину", - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8374
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21.05.2021 07:37 Ответить
Так могут поступать только солдаты оккупанты ,когда лезут на чужую землю не зная как поступит другая сторона.
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21.05.2021 08:31 Ответить
А другая сторона,покинула свою територию с песнями и плясками!а теперь уже восьмой год кричат крым наш,за свое надо драться !!!
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21.05.2021 08:55 Ответить
Вам бы советником к зенелоху пойти...или в генштаб предложить ваш план "подраться"
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21.05.2021 10:20 Ответить
А че?терпилами безответными быть лучше ?терять свою територию,суверенитет,людей,деньги?
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21.05.2021 10:40 Ответить
Ты пойми,в это мире так,раз дал об себя ноги вытереть ,все время вытирать будут!
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21.05.2021 10:42 Ответить
настаиваю на своем комменте - Вам бы советником к зенелоху пойти...или в генштаб предложить ваш план "подраться"...
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21.05.2021 10:43 Ответить
Уже поздно,лет на 7 опоздали!
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21.05.2021 10:47 Ответить
та нет... не поздно! все равно это надо как-то разруливать... а от главнокакбыкомандующего толка нет и окружение его только звиздят и тыбзят из закромов...
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21.05.2021 10:55 Ответить
А если бы Зеленский сказал, что хутин убийца, отстрелов было бы 20...
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21.05.2021 07:52 Ответить
Терористи не могли зірвати того, что немає. Яка "тиша"? Цю "тишу" намалював собюі в голові Гундос і виробляє в українців капітулянтську позицію.
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21.05.2021 07:59 Ответить
Зеленський заявив телеканалу Порошенко, що на Донбасі можуть вбити 100 осіб через їхні запитання про Путіна.....но с другой стороны кремлёвский Фюрер не пожалеет свои тысячи солдат чтобы захватить всю Украину, не ну это же такие правила войны и каждому пионеру это понятно, в годы Ющенко погиб шахтёр и весь юго восток Украины обвинил в этом Президента Ющенко, а когда при Президенте Януковиче погибла целая смена шахтёров, все тихо в тряпочку дышали.
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21.05.2021 08:08 Ответить
Коли наші воїни гинули ..дехто з *алігархів * грошики в офшорах никав .
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21.05.2021 08:31 Ответить
Если бы олигархов не было у власти то и оккупации не было, никто не запрещает украинцам управлять своим государством Украина, у украинского народа даже нет своих украинских СМИ, потому голову им забивают ежедневно всякой ерундой чужие СМИ под хорошей картинкой.
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21.05.2021 08:45 Ответить
Виплюнь з рота російське лайно.
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21.05.2021 08:59 Ответить
Пусть глотнет, чище будем...
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21.05.2021 09:41 Ответить
 
 