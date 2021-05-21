Наемники РФ за минувшие сутки 10 раз нарушили режим прекращения огня. С начала суток оккупанты дважды срывали "тишину", - штаб ООС

Войска российских оккупантов за минувшие сутки 10 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских воинов нет. С начала суток наемники РФ уже дважды открывали огонь.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

Вблизи населенного пункта Южное оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра.

Возле Павлополя враг дважды открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел из станковых противотанковых гранатометов в районе населенных пунктов Адвеевка, Троицкое и Марьинка, а возле Новоселовки - еще и из крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Шумов и Гнутово российские оккупанты открывали огонь в сторону позиций украинских воинов из автоматических станковых гранатометов, а возле Песков - из стрелкового оружия.

Потерь среди личного состава украинских воинов нет. На обстрелы противника наши защитники открывали огонь. Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.

По состоянию на 7:00 утра, 21 мая, зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

Вблизи Песков враг открывал огонь из минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов. В пригороде населенного пункта Водяное оккупанты применили в сторону позиций украинских защитников ручные и станковые противотанковые гранатометы.

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