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От COVID-19 в Украине за сутки умерли 202 человека, выявили 4 984 новых случая, 12 845 побороли вирус, - Минздрав

Новости Цензор.НЕТ Общество

От COVID-19 в Украине за сутки умерли 202 человека, выявили 4 984 новых случая, 12 845 побороли вирус, - Минздрав

По состоянию на 21 мая в Украине зафиксировали 4 984 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает пресс-служба Минздрава.

Среди заболевших за минувшие сутки - 278 детей и 97 медработников.

Кроме того, за сутки госпитализировали 1 785 человек;

Зафиксировано 202 летальных случая.

В то же время побороть коронавирус смогли 12 845 человек.

За сутки методом ПЦР протестировано - 26 154 человека, методом ИФА - 11 454, экспресс-тестами - 24 969 человек.

За все время пандемии в Украине заболело - 2 175 382 человека, выздоровели - 1 929 039. Умерли от вируса с начала пандемии - 49 101 человек.

Всего было проведено 9 970 045 тестов методом ПЦР.

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (453), Донецкой (408), Днепропетровской (405), Запорожской (354) и Киевской (348) областях.

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Автор: Богдан Гуньковський
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От COVID-19 в Украине за сутки умерли 202 человека, выявили 4 984 новых случая, 12 845 побороли вирус, - Минздрав - Цензор.НЕТ 973
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21.05.2021 08:23 Ответить
мразь. как только идет на спад, оно снова что то придумает, и понеслось. территорию Украины освобождают под нью-израиль.
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21.05.2021 12:18 Ответить
200 смертей - це кожен день 15 000 нових випадків. В 4 рази! занижена статистика
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21.05.2021 08:29 Ответить
каждый день по иловайску, и зэбилы проглатывают
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21.05.2021 09:23 Ответить
В Индии каждый день по Хиросиме
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21.05.2021 11:54 Ответить
 
 