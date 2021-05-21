От COVID-19 в Украине за сутки умерли 202 человека, выявили 4 984 новых случая, 12 845 побороли вирус, - Минздрав

По состоянию на 21 мая в Украине зафиксировали 4 984 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщает пресс-служба Минздрава.

Среди заболевших за минувшие сутки - 278 детей и 97 медработников.

Кроме того, за сутки госпитализировали 1 785 человек;

Зафиксировано 202 летальных случая.

В то же время побороть коронавирус смогли 12 845 человек.

За сутки методом ПЦР протестировано - 26 154 человека, методом ИФА - 11 454, экспресс-тестами - 24 969 человек.

За все время пандемии в Украине заболело - 2 175 382 человека, выздоровели - 1 929 039. Умерли от вируса с начала пандемии - 49 101 человек.

Всего было проведено 9 970 045 тестов методом ПЦР.

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (453), Донецкой (408), Днепропетровской (405), Запорожской (354) и Киевской (348) областях.

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