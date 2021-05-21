Комитет Рады признал неудовлетворительной работу ГФС по борьбе с незаконным оборотом алкоголя, - "слуга народа" Холодов
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Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики дал налоговикам и фискалам срок до 15 июня радикально исправить ситуацию.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил заместитель главы Комитета, нардеп "Слуги народа" Андрей Холодов.
"Комитет единогласно поддержал решение признать неудовлетворительной работу по противодействию незаконному обороту алкогольной продукции. Из-за чего мимо госбюджета проходят 8-9 млрд грн ежегодно. Налоговикам и фискалам дан срок до 15 июня радикально исправить ситуацию. Если ничего нового в работе ГФС мы так и не увидим, будем рекомендовать правительству кадровые решения", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее депутаты парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики признали неудовлетворительной работу главы Государстфенной фискальной службы Вадима Мельника.
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