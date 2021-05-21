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Новости Политика Украины
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Комитет Рады признал неудовлетворительной работу ГФС по борьбе с незаконным оборотом алкоголя, - "слуга народа" Холодов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Комитет Рады признал неудовлетворительной работу ГФС по борьбе с незаконным оборотом алкоголя, -

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики дал налоговикам и фискалам срок до 15 июня радикально исправить ситуацию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил заместитель главы Комитета, нардеп "Слуги народа" Андрей Холодов.

"Комитет единогласно поддержал решение признать неудовлетворительной работу по противодействию незаконному обороту алкогольной продукции. Из-за чего мимо госбюджета проходят 8-9 млрд грн ежегодно. Налоговикам и фискалам дан срок до 15 июня радикально исправить ситуацию. Если ничего нового в работе ГФС мы так и не увидим, будем рекомендовать правительству кадровые решения", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее депутаты парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики признали неудовлетворительной работу главы Государстфенной фискальной службы Вадима Мельника.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Нормальный ход! Работа ведомства признана неудовлетворительной, а руководителя двинули в Министры!
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21.05.2021 09:00 Ответить
главное что хуже не будет Комитет Рады признал неудовлетворительной работу ГФС по борьбе с незаконным оборотом алкоголя, - "слуга народа" Холодов - Цензор.НЕТ 3722
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21.05.2021 09:02 Ответить
 
 