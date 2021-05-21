За вчера вакцинировали от коронавируса 18 913 человек, всего - 971 034, - Минздрав

18 913 человек были привиты от COVID-19 за сутки 20 мая 2021. Одну дозу вакцины получили 6 287 человек, полностью иммунизированы - 12 626 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

"С начала прививочной кампании привиты 971 034 человека, из них получили 1 дозу - 971 032 человека, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 60 696 человек. Всего сделано 1 031 728 прививок", - уточнили и министерстве.

По состоянию на 20 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 577 799 человек.

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