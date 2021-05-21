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На часе вопросов к правительству "Голос" спросит Шмыгаля, будет ли когда-то у этого Кабмина программа действий, - Рудик

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

На часе вопросов к правительству

Пария "Голос" сегодня в ходе часа вопросов к правительству спросит премьера Дениса Шмыгаля, когда появится программа Кабмина.

Об этом в интервью журналистам в ВР заявила лидер партии Кира Рудик, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

"Мы зададим вопрос, будет ли когда-то у этого правительства программа действий, которую должен утвердить парламент, или они планируют и дальше работать без программы, без стратегии, просто с громкими заявлениями по поводу того, что они планируют", - отметила она.

Рудик считает, что правительство не справилось с борьбой с коронавирусом и именно поэтому министр здравоохранения Максим Степанов ушел в отставку.

Нардеп рассказала, что "Голос" также хочет узнать о плане работы нового главы Минздрава Виктора Ляшко.

"В его речи во время назначения мы услышали, что он будет работать над медстрахованием и над разработкой украинской вакцины (от коронавируса. - Ред.). На самом деле сейчас нужно понимать, каким образом будет использовано время (следующие три месяца. - Рудик.) для того, чтобы подготовиться к следующей волне пандемии", - рассказала Рудик.

Читайте также: "Голос" не будет голосовать за назначение предложенных "СН" министров: нет понимания, какие именно задачи они будут выполнять, - нардеп Рудик

Автор: Ірина Дашківська
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Зекретин вчера мекал -бекал , но не ответил ни на один вопрос
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21.05.2021 10:12 Ответить
На годині запитань до уряду "Голос" запитає Шмигаля, чи буде колись у цього Кабміну програма дій, - Рудик - Цензор.НЕТ 7876
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21.05.2021 10:23 Ответить
План действий (начало 2019 года:
1.Сделать дыру в бюджете(срочно)
2.Тупо проигнорировать назначение в кабмин реальных спецов из других полит.партий.
3.Установить режим падения ВВП. (перв.половина 2019)
4.Добить работающие госпредприятия.
5.Остановить вооружение ВС современными артсистемами, в том числе своего производства.
6.Не закупить ни одного современного самолета для военной авиации.
7.Оставить таможню, жел.дороги, производство ПММ и проч.- жить своей жизнью.
8.Поднять цены ЖКХ.
И еще пунктов 30-50 ....
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21.05.2021 11:37 Ответить
Программа Шмыгаля как можно дольше продержаться у власти и прибарахлиться. Примерно такие же программы у остальных членов КМУ и у депутатов ВР.
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21.05.2021 10:13 Ответить
Конечно будет. Домик на Карибах, счет в Швейцарии, сотня-вторая тысяч га черноземчика во владениях. И свечной заводик. Без него никак, это самое важное в программе.
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21.05.2021 10:14 Ответить
Программа правительства шмыгаля:"прибарахлится и свалить".
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21.05.2021 10:16 Ответить
На годині запитань до уряду "Голос" запитає Шмигаля, чи буде колись у цього Кабміну програма дій, - Рудик - Цензор.НЕТ 7096
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21.05.2021 10:25 Ответить
Зачем?Раньше обходились.без этого. На годині запитань до уряду "Голос" запитає Шмигаля, чи буде колись у цього Кабміну програма дій, - Рудик - Цензор.НЕТ 5101
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21.05.2021 10:19 Ответить
Здається, відсутність програми дій уряду (більше року!!!) є законною підставою відставки такого уряду в повному складі.
Але ж у нас юрИст керує державою - він точно знає, що розпуск Ради в 2019 з юридичними підставами і був законним, а зараз для відставки уряду законних підстав немає. Освіта - велика сила!
ДБ (с)
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21.05.2021 10:39 Ответить
Навіщо? Там все ситуативно або ж з перспективою на 30-50 роки.
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21.05.2021 11:27 Ответить
До цього у будь-яких Кабмінів "програми" були! Вам від того полегшало? На годині запитань до уряду "Голос" запитає Шмигаля, чи буде колись у цього Кабміну програма дій, - Рудик - Цензор.НЕТ 3725
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21.05.2021 15:53 Ответить
 
 