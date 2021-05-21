На часе вопросов к правительству "Голос" спросит Шмыгаля, будет ли когда-то у этого Кабмина программа действий, - Рудик
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Пария "Голос" сегодня в ходе часа вопросов к правительству спросит премьера Дениса Шмыгаля, когда появится программа Кабмина.
Об этом в интервью журналистам в ВР заявила лидер партии Кира Рудик, информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
"Мы зададим вопрос, будет ли когда-то у этого правительства программа действий, которую должен утвердить парламент, или они планируют и дальше работать без программы, без стратегии, просто с громкими заявлениями по поводу того, что они планируют", - отметила она.
Рудик считает, что правительство не справилось с борьбой с коронавирусом и именно поэтому министр здравоохранения Максим Степанов ушел в отставку.
Нардеп рассказала, что "Голос" также хочет узнать о плане работы нового главы Минздрава Виктора Ляшко.
"В его речи во время назначения мы услышали, что он будет работать над медстрахованием и над разработкой украинской вакцины (от коронавируса. - Ред.). На самом деле сейчас нужно понимать, каким образом будет использовано время (следующие три месяца. - Рудик.) для того, чтобы подготовиться к следующей волне пандемии", - рассказала Рудик.
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Зекретин вчера мекал -бекал , но не ответил ни на один вопрос
1.Сделать дыру в бюджете(срочно)
2.Тупо проигнорировать назначение в кабмин реальных спецов из других полит.партий.
3.Установить режим падения ВВП. (перв.половина 2019)
4.Добить работающие госпредприятия.
5.Остановить вооружение ВС современными артсистемами, в том числе своего производства.
6.Не закупить ни одного современного самолета для военной авиации.
7.Оставить таможню, жел.дороги, производство ПММ и проч.- жить своей жизнью.
8.Поднять цены ЖКХ.
И еще пунктов 30-50 ....
Але ж у нас юрИст керує державою - він точно знає, що розпуск Ради в 2019 з юридичними підставами і був законним, а зараз для відставки уряду законних підстав немає. Освіта - велика сила!
ДБ (с)