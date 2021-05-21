Глава МИД Канады Гарно выразил Лаврову беспокойство из-за дестабилизирующих действий России у границ Украины

Канада решительно осуждает незаконную оккупацию Россией Крыма и другие агрессивные действия РФ против Украины.

Об этом шла речь во время встречи между министрами иностранных дел Канады Марком Гарно и России Сергеем Лавровым, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Министр Гарно повторил постоянное осуждение Канадой незаконного российского вторжения и аннексии Крыма и выразил обеспокоенность недавними дестабилизирующими действиями России вблизи Украины", - рассказали в канадском МИД.

Гарно также выразил "давнее беспокойство Канады относительно других дестабилизирующих действий России и ухудшения ситуации с соблюдением прав человека".

"Он отметил, что уважение к оппозиции, независимым СМИ, диссидентам и гражданскому обществу является основополагающей составляющей свободы и демократии. Министр еще раз призвал к освобождению Алексея Навального", - отметили в дипломатическом ведомстве.

Собеседники затронули и другие темы, среди которых: ситуация в Венесуэле и Нагорном Карабахе.

Читайте также: Блинкен и глава МИД Канады Гарно обсудили действия РФ у границ Украины и оккупацию Крыма

Добавим, что первая за по меньшей мере семь лет личная встреча между главами МИД Канады и России состоялась на полях саммита Арктического совета, который проходил в столице Исландии.

Как сообщалось, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия в ходе контрольной проверки успешно перебросила к западным границам две армии и три соединения ВДВ.

Читайте также: Кулеба о помощи Запада Украине в противостоянии агрессии РФ: Не ждем от партнеров прибытия иностранных войск, а рассчитываем на поддержку

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак 30 марта во время выступления в Раде сказал, что РФ наращивает войска вблизи границы Украины.

Украинская разведка предупредила, что войска РФ могут попытаться продвинуться вглубь территории Украины.

Минобороны США обеспокоено эскалацией напряженности на Донбассе. По этому поводу состоялся телефонный разговор председателя комитета начальников штабов вооруженных сил США Марка Милли с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Россия не представляет угрозу для Украины.

На фоне обострения обстановки Зеленский и Байден провели первый телефонный разговор.

Представители министерств обороны США, Канады, Литвы, Польши и Британии заверили Украину в поддержке военного потенциала: РФ подрывает ситуацию.

8 апреля СМИ сообщили, что большой лагерь российских военных появился вблизи границы с Украиной под Воронежем.

Также 8 апреля глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич поддержал предоставление Плана действий по членству в НАТО для Украины. "Украина уже в течение 15 лет пытается присоединиться к НАТО путем получения Плана действий для членства. Пожалуй, уже таки пора предоставить этот План Украине. Это будет как минимум сигналом от нас (НАТО. - Ред.), что украинцы не останутся без поддержки. Я однозначно поддержу такое решение", - сказал Ринкевич.

Украина задействовала параграф 16 Венского документа и инициировала 10 апреля в ОБСЕ заседание по поводу наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму. Инициатива Украины была поддержана странами-партнерами, однако делегация РФ не явилась на это заседание, отказавшись предоставлять объяснения.

13 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал РФ прекратить наращивание своих войск на границе с Украиной.

16 апреля президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Париж обсудил ситуацию с безопасностью на востоке Украины с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель.

Как позже сообщила пресс-служба Меркель, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров призвали Россию отвести от границы с Украиной переброшенные туда войска.

По итогам переговоров также стало известно, что ближайшее заседание советников лидеров стран Нормандской четверки состоится 19 апреля.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак утверждает, что во время переговоров Зеленского с Меркель и Макроном никаких предложений, которые выходили бы за рамки интересов Украины, даже не звучало. В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что международное сообщество должно очертить "четкие красные линии" в отношениях с Россией.

20 апреля В ПАСЕ призвали Россию прекратить военные провокации возле границ Украины. 22 апреля Шойгу заявил о начале отвода войск РФ от границ Украины.