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Новости Политика Украины
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Я остаюсь в команде президента и буду работать, - отправленный в отставку экс-министр экономики Петрашко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Я остаюсь в команде президента и буду работать, - отправленный в отставку экс-министр экономики Петрашко

Экс-министр экономики Украины Игорь Петрашко остается в команде президента.

Об этом он сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"До назначения на эту должность я не был в государственной власти. Принял предложение премьера и президента с полным пониманием, что это - командная работа. Если командное видение сейчас иное (а оно иное), я за должность не держусь. Сразу написал заявление об отставке. Я остаюсь в команде, буду работать", – сказал он на следующий день после отставки.

При этом статус, в котором Петрашко будет продолжать работать в президентской команде, он решил не разглашать.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада уволила министра экономики Петрашко

Автор: Ірина Дашківська
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Да хоть в жопу целуй свого идиота ЗЕ.

Нормальный чел постеснялся бы убогое шапито ЗЕ называть командой.
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21.05.2021 10:24 Ответить
как же хочется конвертики получать
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21.05.2021 10:25 Ответить
з часів Т.Г. Шевченка в країні нічого не змінилося, зараз він би писав такі б самі вірші.
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21.05.2021 10:26 Ответить
вы за 2 года даже не сказали, что вы собирались делать и куда вести страну. За первые 3 месяца вы ****...шили бюджет и начали разгром промышленности(падение ВВП). Эти проблемы актуальны и на сегодня. Вместо того, чтоб перезапустить госпредприятия вы орете, что они убыточны. А почему они, блин, убыточны? Чтоб подешевле их продать??Инвесторы вам в лоб сказали : дайте справедливые суды и понятные налоги, и мы к вам придем, но инвесторы до сих пор разбегаются с такой скоростью, что остановить их никто уже не может.Их должны были доганять инпестиционные няни, но не смогли даже взять разгон. Если не знали, что делать, нужно было брать опыт Грузии, Польши, Прибалтов, Молдовы. Но вы не можете перенять их опыт, потому как начинать надо с ликвидации криминалитета и с судов. Привет, приплыли.
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21.05.2021 10:56 Ответить
А деж найти ще таку халяву по отриманню бабла, в бізнесі потрібно херячити з ранку до ночі щоб не прогоріти, а тут кінець місяця, дзень смс зайшла зарплата 100 чи 200 тис
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21.05.2021 11:25 Ответить
И поганой метлой не выметешь это дерьмо
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21.05.2021 11:33 Ответить
Ну, ясень пень - жена гражданка РФ, надо передавать информацию......
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21.05.2021 12:06 Ответить
 
 