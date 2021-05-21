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Новости Политика Украины
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вышиванка (116) Зеленский (16498) Офис Президента (1688) Подоляк Михаил (243)

В ОП назвали критику вышиванки Зеленского "ложью и немотивированным злобным хейтом": "Они сшиты на основе украинских традиций кроя"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В ОП назвали критику вышиванки Зеленского

В Офисе президента возмущены критикой вышиванок Президента Владимира Зеленского и его жены Елены Зеленской, и отмечают, что они сделаны на основе украинских традиций кроя и орнаментов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал советник руководителя Офиса главы государства Михаил Подоляк в комментарии, переданном Укринформу.

"Вышиванки Владимира Зеленского и Елены Зеленской, которые и попали под немотивированный злобный хейт известной политической группы, сделаны украинским дизайнером Артемом Климчуком (бренд artemklimchuk) и на основе украинских традиций кроя, подбора орнаментов", - отметил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский в вышитой рубашке поздравил украинцев с Днем вышиванки. Ряд пользователей назвали одежду президента "косовороткой". ФОТО

Подоляк назвал ряд сообщений о том, что нынешняя вышиванка Зеленского "не такая", - "очередной волной очередной лжи", и подчеркнул, что украинская культура гораздо богаче, чем, по его словам, "зашоренные и воспитанные еще по-советским лекалам представления о ней".

Советник главы ОП напомнил, что украинская вышиванка - это не один какой-то образ, не один узор и не одна модель.

"И это не только то, что привычно для тех, кто воспитан еще на советских мультфильмах про казаков. Можно просто погуглить, что такое, например, клембовская вышивка, какие разные бывают техники вышивки, варианты кроя и как менялась вышиванка в разные исторические периоды. Настоящая культура всегда богаче, чем поверхностные представления о ней. Это разные региональные особенности, это в том числе и современные интерпретации региональных особенностей", - считает Подоляк.

Также читайте: Дизайнер сорочки Зеленского Климчук утверждает, что это вышиванка. Этнографы не согласны

Как сообщалось, 20 мая Президент Владимир Зеленский ко Дню Вышиванки опубликовал совместное с женой фото у вышиванках. Позже появилась информация, что вышиванка главы государства очень похожа на российскую косоворотку, которая является предметом российского народного костюма.
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Топ комментарии
+61
В ОП назвали критику вишиванки Зеленського "брехнею і невмотивованим злісним хейтом": "Вони пошиті на основі українських традицій крою" - Цензор.НЕТ 2882
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21.05.2021 10:42
+54
В ОП назвали критику вышиванки Зеленского "ложью и немотивированным злобным хейтом": "Они сшиты на основе украинских традиций кроя" - Цензор.НЕТ 2986
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21.05.2021 10:37
+51
т.е. для постебаться классическую узнаваемую с кытыцям украинскую вышиванку нашли???
а для выпендриться в такой день...натянули косовортки и звиздят хором шо это вышиванки???
В ОП назвали критику вишиванки Зеленського "брехнею і невмотивованим злісним хейтом": "Вони пошиті на основі українських традицій крою" - Цензор.НЕТ 7314

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21.05.2021 10:47
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У білорусів, як і у нас, немає косовротки.
В ОП назвали критику вишиванки Зеленського "брехнею і невмотивованим злісним хейтом": "Вони пошиті на основі українських традицій крою" - Цензор.НЕТ 228
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21.05.2021 12:53 Ответить


Баба і кіт@babaikit





Біларуська вишиванка

В ОП назвали критику вишиванки Зеленського "брехнею і невмотивованим злісним хейтом": "Вони пошиті на основі українських традицій крою" - Цензор.НЕТ 9424
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22.05.2021 12:52 Ответить
Бачення України,її мови,традиції,цінностей українцем і окупантом,ворогом,кардинально різниться! І ,за цією різницею безпомилково ідентифікується ворог-як би він не маскувався!
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21.05.2021 11:51 Ответить
Про Зелю - не в бровь, а в глаз !!!
" Я бы сказала, это не очень удачное современное новообразование"
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21.05.2021 11:57 Ответить
Московский улус кроме борща украл у украинцев и вышиванку.У московских бонз пена у рта похлеще киевской пены.
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21.05.2021 11:59 Ответить
Косовортка- это исконно русская рубаха, в Украине она не прижилась и практически не носилась.
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21.05.2021 12:02 Ответить
у малороса тяга к лаптям под кожей и в крови, этого даже звездой Давида не прикроешь...
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21.05.2021 12:26 Ответить
испортили украинцам праздник и еще и обзывают нас злобными хейтерами
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21.05.2021 12:37 Ответить
Не має значеня точка зору "експертів", особливо з ОП, про те що є косовороткою, а що ні.
Має значеня як ця сорочка сприймається. На тепер ця сорочка Зеленського 100-відсотково сприймається як російська косоворотка. Так можна також сперечатися про свастику, що то святий символ у буддизмі, індуїзмі ... І що? Дозволимо знову свастики носити та зігувати?
Та уже і росіяни пишуть, що Зеленський був у косоворотці: "Зеленский в День украинской вышиванки надел русскую косоворотку"
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21.05.2021 12:44 Ответить
Понимаете, у кацапов вышиванки отродясь не было, но это чмо дало старт и в скоре мы увидим в Мордоре шествия исконно русских вышиванок.
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21.05.2021 12:44 Ответить
Это не критика, это не журналистика, это пропаганда, это информационная война, - Скобеевы, Соловьевы, Киселевы и прочие, украинского разлива - на услужении олигархов. Любой повод, любое событие используется для вбрасывание в контекст негатива, ложки г*вна, переполюсовка в негатив...
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21.05.2021 12:44 Ответить
Дык, какая разница?
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21.05.2021 12:57 Ответить
Anton Shvets

1 ч ·

Да да да, вдягти косоворотку замість вишиванки це такий план, щоб, ну, е, відволікти. Від пресухи яку перед цим анонсували дуже, ага. Спочатку привернути увагу, а потім коли вона пройде по плану, відволікати. Також по плану. Косовороткою про яку півдоби не могли придумати що казати.

І літак без двигунів, на фоні якого був Президент, це також навмисно, щоб ну, скажімо, викликати в аудиторії жалість.

А літак без крил з написом "Збройним силам - надійні крила" це, ее, ну... ой та йдіть у дупу вже.

Немає ніяких планів, камон.

Не треба шукати змову, хитропланіуми та маніпуляції там де довбограї наймають на роботу довбограїв.

Тому літаки без крил, тому новенькі бліндажі на фронті, тому на відпочинок літають під виглядом робочих зустрічів і з кожного приводять віртуальни мільярди, тому Чауса викрадали довбограї які засвітились де тільки можна, тому Шефір сідає у Майбах Ахмета, тому Шкарлета у міністри і т.д

Це просто довбограї, але духе самовпевнені та зухвальні бо в них є влада.

Все.
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21.05.2021 13:00 Ответить
"на основе украинских традиций кроя, подбора орнаментов"

Ну, часть правды в этом есть. Нынешние недовольные "Зе-косовороткой" если и носят вышиванки, то купленные в магазинах и от "Мэйд ин Чайна". А китаезы... ну откуда они знают про украинскую культуру? Шмаляют на узоры что попало.
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21.05.2021 13:02 Ответить
В ОП назвали критику вишиванки Зеленського "брехнею і невмотивованим злісним хейтом": "Вони пошиті на основі українських традицій крою" - Цензор.НЕТ 3810
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21.05.2021 13:03 Ответить
В ОП назвали критику вишиванки Зеленського "брехнею і невмотивованим злісним хейтом": "Вони пошиті на основі українських традицій крою" - Цензор.НЕТ 3914
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21.05.2021 13:08 Ответить
В ОП назвали критику вишиванки Зеленського "брехнею і невмотивованим злісним хейтом": "Вони пошиті на основі українських традицій крою" - Цензор.НЕТ 1145
Ада Роговцева з дочками.
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21.05.2021 13:09 Ответить
Якщо любиш, одягни косоворотку на День вишиванки

Щось у мене таке передчуття, що може так статися, що той "дизайнер" начебто вишиванок Артем Климчук буде з Зеленським або Подоляком майно ділити, ну як Климчук не так давно ділив майно із заступником ген. прокурора Юрієм Столярчуком. Доречі останній "дизайнеру" подарував дім і квартиру. Я так думаю, що той Климчук і відомий своєю нетрадиційністю.
Може сказав Зеленському "Якщо любиш, одягни косоворотку на День вишиванки"
В ОП назвали критику вишиванки Зеленського "брехнею і невмотивованим злісним хейтом": "Вони пошиті на основі українських традицій крою" - Цензор.НЕТ 7714
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21.05.2021 13:17 Ответить
В ОП назвали критику вишиванки Зеленського "брехнею і невмотивованим злісним хейтом": "Вони пошиті на основі українських традицій крою" - Цензор.НЕТ 3201В ОП назвали критику вишиванки Зеленського "брехнею і невмотивованим злісним хейтом": "Вони пошиті на основі українських традицій крою" - Цензор.НЕТ 2122В ОП назвали критику вишиванки Зеленського "брехнею і невмотивованим злісним хейтом": "Вони пошиті на основі українських традицій крою" - Цензор.НЕТ 3835В ОП назвали критику вишиванки Зеленського "брехнею і невмотивованим злісним хейтом": "Вони пошиті на основі українських традицій крою" - Цензор.НЕТ 7108В ОП назвали критику вишиванки Зеленського "брехнею і невмотивованим злісним хейтом": "Вони пошиті на основі українських традицій крою" - Цензор.НЕТ 9294
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21.05.2021 13:24 Ответить
Иволгин: Помню, поомню, как твою жопку обосранную мыл в Баден-Бадене на родниках.
Мышкин: Да не был я никогда в Баден-Бадене.
Иволгин: А где был?
Мышкин: В Ницце был.
Иволгин: Помню, помню как в Ницце тебе жопку обосранную мыл на родниках.
Мышкин: Да с чего это вы взяли, что я непрерывно какался? В ОП назвали критику вишиванки Зеленського "брехнею і невмотивованим злісним хейтом": "Вони пошиті на основі українських традицій крою" - Цензор.НЕТ 1765 С детства у меня такой привычки не было - под себя ходить.

Даунхаус
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21.05.2021 13:30 Ответить
Сам факт того, что Подоляк опять дает разъяснения - доказывает что это все провал коммуникации.
Подоляк - неквалифицированное унылое овно и конкурсы у него такие же.
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21.05.2021 13:48 Ответить
Там вся ******** зеленых соплей такая. Начиная с предводителя
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21.05.2021 15:13 Ответить
Кого ви збираєтесь обдурити? Оп!!! То ви мендель наряжаєте в костюм гейші, то рюзьке барахло натягуєте на себе в День вишиванки… коли ж у вас кокс кінчиться?…
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21.05.2021 13:51 Ответить
Подоляк який отримує зарплату за кошти платників податків, ************* як шавка, його для цього брали на службу шавкою?
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21.05.2021 13:57 Ответить
В ОП назвали критику вишиванки Зеленського "брехнею і невмотивованим злісним хейтом": "Вони пошиті на основі українських традицій крою" - Цензор.НЕТ 5621
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21.05.2021 14:31 Ответить
А вышиванку можете?
-Ага!
В ОП назвали критику вишиванки Зеленського "брехнею і невмотивованим злісним хейтом": "Вони пошиті на основі українських традицій крою" - Цензор.НЕТ 5227 В ОП назвали критику вишиванки Зеленського "брехнею і невмотивованим злісним хейтом": "Вони пошиті на основі українських традицій крою" - Цензор.НЕТ 9604
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21.05.2021 14:57 Ответить
Навіть китайці знають яка наша вишиванка, поставляють в Україну різні, на любий смак і ні одної косоворотки.
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21.05.2021 16:08 Ответить
Це демонстрація зневаги до українців, яка проявляється і на сцені кварталу 95, і в житті. Злочинна пара зрадників.
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22.05.2021 07:20 Ответить
Ще один підер..с-дизайнер в особі Подоляка виліз з "експертною" думкою)
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21.05.2021 16:25 Ответить
Можно погуглить- и не найти ничего общего с тем что на зебуине)
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21.05.2021 17:00 Ответить
"Они сшиты на основе украинских традиций кроя". господи про що ви? якщо косоворотка це український стиль. та я єврей
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21.05.2021 17:58 Ответить
Ставлять країну з ніг на голову, мерзотники. Запхати б ту косоворотку в дупу зебарану.
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22.05.2021 07:12 Ответить
Нажаль президент України не є етнічним українцем. Він не відчуває душу своєї країни і людей що живуть в ній. І гірше всього він не вчиться. Немає виховання з дому . Читай , думай , консультуйся з розумними і вихованими людьми , а не з недоумками які його оточують. Такими вчинками він показує , що не поважає громадян України. Він і його дружина лице Держави Україна. І она інколи виглядає як тетя Соня в тапочках на босу ногу. Що у нас немає гарних дизайнерів ?
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21.05.2021 19:30 Ответить
Кто то может мне обьяснить нонсенс--ну если уже традиционно обосрался,зачем размазывать это дальше и ширше? Какой в этом смысл? Причем и избиратели его точно такие же--сулима до сих пор меня клянет,что он обосрался со своим тупым выбором. Как обьяснить тупорылым людям,что промолчать иногда полезней?
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21.05.2021 20:11 Ответить
От. не везе ,,не займаним", -- во вангергейт вибрешуть, то косоворотку...
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21.05.2021 20:18 Ответить
назвали критику косиворотки брехнею, тобто немає критики, її придумали? народ не строче по 400 коментів під статтями?
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21.05.2021 20:46 Ответить
Представительские ЗиЛы тоже делались "на основе" американских Паккардов и Кадиллаков,
но получался не лимузин, а членовоз.
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22.05.2021 01:49 Ответить
Ну да, как и последняя модель пынегарбы... не пойми, шо за гибридолайно .
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22.05.2021 03:28 Ответить
Шо эти описты блеют? Вышиванка-классика - орнамент вышит крестиком не на косоворотке. Стиль вышивки трипольско-матриархатный, с изображением богини-матери, с элементами оберега, символом Рода, а также с изобрадением элементов приписываемых к гиборейской эре. Присутствие розочек - мода со средины 19-го века от мыловара Брокара.
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22.05.2021 03:21 Ответить
Зебик в косоворотке в такой праздник - это троллинг, в первую очередь, националистов, которые по этому случаю скромничают.
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22.05.2021 04:21 Ответить
Мне почему то вспомнился эпизод уже истории,как на донбасского хряка упал венок. Как знак. На криворожского ненешнего каждый день падают результаты его глупости, непрофессионализма и мелочности. Ни дня без венка. Ни дня без позора и стыда.
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22.05.2021 05:44 Ответить
Вы все не обиделись? Точнно? Я ж все обяснил.. Точно не обидлись? Дякую! тогда я насру вам в Душу еще больше!!!

д
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22.05.2021 05:48 Ответить
Насправді Подоляк правий, якщо вважати, що Україна - це Росія. Маємо кагал капітулянтів при владі.
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22.05.2021 06:44 Ответить
Шо-шо ? =вазмусчєни= ? То випийте корвалольчику !

Я - українка. Ніколи подібного не бачила.
А альтернативно обдаровані "патріоти" з занюханої україноненависницької *опи видерли десь цю =красоту= і ще сміють обурюватися.

З іншого боку, може, й добре, що так: ця погань і минулого року наволочила на себе таку ж порнографію, і цього собі не зрадила.

Бо його ж корчі крутитимуть у вишиванці. А таке лайно йому якраз пасує.
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22.05.2021 07:53 Ответить
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