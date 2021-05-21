В ОП назвали критику вышиванки Зеленского "ложью и немотивированным злобным хейтом": "Они сшиты на основе украинских традиций кроя"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В Офисе президента возмущены критикой вышиванок Президента Владимира Зеленского и его жены Елены Зеленской, и отмечают, что они сделаны на основе украинских традиций кроя и орнаментов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сказал советник руководителя Офиса главы государства Михаил Подоляк в комментарии, переданном Укринформу.
"Вышиванки Владимира Зеленского и Елены Зеленской, которые и попали под немотивированный злобный хейт известной политической группы, сделаны украинским дизайнером Артемом Климчуком (бренд artemklimchuk) и на основе украинских традиций кроя, подбора орнаментов", - отметил он.
Подоляк назвал ряд сообщений о том, что нынешняя вышиванка Зеленского "не такая", - "очередной волной очередной лжи", и подчеркнул, что украинская культура гораздо богаче, чем, по его словам, "зашоренные и воспитанные еще по-советским лекалам представления о ней".
Советник главы ОП напомнил, что украинская вышиванка - это не один какой-то образ, не один узор и не одна модель.
"И это не только то, что привычно для тех, кто воспитан еще на советских мультфильмах про казаков. Можно просто погуглить, что такое, например, клембовская вышивка, какие разные бывают техники вышивки, варианты кроя и как менялась вышиванка в разные исторические периоды. Настоящая культура всегда богаче, чем поверхностные представления о ней. Это разные региональные особенности, это в том числе и современные интерпретации региональных особенностей", - считает Подоляк.
Как сообщалось, 20 мая Президент Владимир Зеленский ко Дню Вышиванки опубликовал совместное с женой фото у вышиванках. Позже появилась информация, что вышиванка главы государства очень похожа на российскую косоворотку, которая является предметом российского народного костюма.
Пожалуйста, подождите...
Баба і кіт@babaikit
Біларуська вишиванка
" Я бы сказала, это не очень удачное современное новообразование"
Має значеня як ця сорочка сприймається. На тепер ця сорочка Зеленського 100-відсотково сприймається як російська косоворотка. Так можна також сперечатися про свастику, що то святий символ у буддизмі, індуїзмі ... І що? Дозволимо знову свастики носити та зігувати?
Та уже і росіяни пишуть, що Зеленський був у косоворотці: "Зеленский в День украинской вышиванки надел русскую косоворотку"
1 ч ·
Да да да, вдягти косоворотку замість вишиванки це такий план, щоб, ну, е, відволікти. Від пресухи яку перед цим анонсували дуже, ага. Спочатку привернути увагу, а потім коли вона пройде по плану, відволікати. Також по плану. Косовороткою про яку півдоби не могли придумати що казати.
І літак без двигунів, на фоні якого був Президент, це також навмисно, щоб ну, скажімо, викликати в аудиторії жалість.
А літак без крил з написом "Збройним силам - надійні крила" це, ее, ну... ой та йдіть у дупу вже.
Немає ніяких планів, камон.
Не треба шукати змову, хитропланіуми та маніпуляції там де довбограї наймають на роботу довбограїв.
Тому літаки без крил, тому новенькі бліндажі на фронті, тому на відпочинок літають під виглядом робочих зустрічів і з кожного приводять віртуальни мільярди, тому Чауса викрадали довбограї які засвітились де тільки можна, тому Шефір сідає у Майбах Ахмета, тому Шкарлета у міністри і т.д
Це просто довбограї, але духе самовпевнені та зухвальні бо в них є влада.
Все.
Ну, часть правды в этом есть. Нынешние недовольные "Зе-косовороткой" если и носят вышиванки, то купленные в магазинах и от "Мэйд ин Чайна". А китаезы... ну откуда они знают про украинскую культуру? Шмаляют на узоры что попало.
Ада Роговцева з дочками.
Щось у мене таке передчуття, що може так статися, що той "дизайнер" начебто вишиванок Артем Климчук буде з Зеленським або Подоляком майно ділити, ну як Климчук не так давно ділив майно із заступником ген. прокурора Юрієм Столярчуком. Доречі останній "дизайнеру" подарував дім і квартиру. Я так думаю, що той Климчук і відомий своєю нетрадиційністю.
Може сказав Зеленському "Якщо любиш, одягни косоворотку на День вишиванки"
...........................
Мышкин: Да не был я никогда в Баден-Бадене.
Иволгин: А где был?
Мышкин: В Ницце был.
Иволгин: Помню, помню как в Ницце тебе жопку обосранную мыл на родниках.
Мышкин: Да с чего это вы взяли, что я непрерывно какался? С детства у меня такой привычки не было - под себя ходить.
Даунхаус
Подоляк - неквалифицированное унылое овно и конкурсы у него такие же.
-Ага!
но получался не лимузин, а членовоз.
д
Я - українка. Ніколи подібного не бачила.
А альтернативно обдаровані "патріоти" з занюханої україноненависницької *опи видерли десь цю =красоту= і ще сміють обурюватися.
З іншого боку, може, й добре, що так: ця погань і минулого року наволочила на себе таку ж порнографію, і цього собі не зрадила.
Бо його ж корчі крутитимуть у вишиванці. А таке лайно йому якраз пасує.