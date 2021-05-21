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ОГА (2375) Сумская область (1836) туалет (73) Харьковщина (4113) Зинкевич (61)

"Лучшая туалетная комната 2021": Сумская и Харьковская ОГА предлагают местным органам образования принять участие в конкурсе на лучшую уборную. ДОКУМЕНТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Харьковская и Сумская ОГА направили в местные органы образования предложение принять участие в конкурсе "Лучшая туалетная комната 2021".

Об этом в Facebook сообщила нардеп "ЕС" Яна Зинкевич, информирует Цензор.НЕТ.

"Без комментариев. Теперь учебные заведения должны прислать 5-6 фото туалета для участия в конкурсе лучший туалет 2021", - говорится в сообщении.

Так, нардеп опубликовала документы Сумской и Харьковской ОГА, в которых учебным заведениям предлагают принять участие в конкурсе "Best WC".

"BEST WC" - это Всеукраинский ежегодный конкурс на лучшую туалетную комнату среди общественных заведений государственной и коммунальной собственности, цель которого способствовать внедрению высоких стандартов санитарных норм в публичных туалетных комнатах и развивать туалетную культуру", - говорится в документе.

Отмечается, что для участия в конкурсе необходимо отправить заявку, 5-6 фотографий или видео туалета на почту конкурса.

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Лучшая туалетная комната 2021: Сумская и Харьковская ОГА предлагают местным органам образования принять участие в конкурсе на лучшую уборную 01
Лучшая туалетная комната 2021: Сумская и Харьковская ОГА предлагают местным органам образования принять участие в конкурсе на лучшую уборную 02

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+10
Вот жеж дегенераты... толчками меряются
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21.05.2021 11:08
+7
просто трэш какой-то, скатываемся до уровня кацапии.
еще конкурс на лучший мусорный контейнер проведите.
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21.05.2021 11:10
+6
так местные кцпы это и организовывают
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21.05.2021 11:09
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А сколько в сортире можно поставить скамеек, просто не сосчитать.
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21.05.2021 11:06 Ответить
так местные кцпы это и организовывают
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21.05.2021 11:09 Ответить
Вот жеж дегенераты... толчками меряются
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21.05.2021 11:08 Ответить
****** периферія. там треба конкурс на "зберігаю у первинному стані". бо поміряються новостроєм, а потім через пату тижнів усе розвалится: води нема, протік, плитка відлітає, і т.п.
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21.05.2021 11:54 Ответить
просто трэш какой-то, скатываемся до уровня кацапии.
еще конкурс на лучший мусорный контейнер проведите.
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21.05.2021 11:10 Ответить
так местные кцпы это и организовывают
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21.05.2021 11:10 Ответить
больше треша от зеленых...
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21.05.2021 11:11 Ответить
люди! придите в себя!!!
уборная, туалет, санузел должны служить человеку в определенных целях...
больше нет тем для конкурсов???
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21.05.2021 11:12 Ответить
Тем для конкурса есть чуть больше чем вся Вселенная. Но касапский разум, при возможности выбора, почему-то всегда выберет область гениталий.
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21.05.2021 11:21 Ответить
и это в школах!!! меряться тубзиками????
и Вы правы - тем жеж море!!!!!!
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21.05.2021 11:24 Ответить
Скоро наверное организуют соревнования по метанию коровьих лепешек,
как у "братьев" за бугром "Найкраща туалетна кімната 2021": Сумська та Харківська ОДА пропонують місцевим органам освіти взяти участь у конкурсі на найкращу вбиральню - Цензор.НЕТ 8978
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21.05.2021 11:56 Ответить
Могут и не коровьи лепешки запускать.
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21.05.2021 12:11 Ответить
Блииин, везде зЕбилы пытаются "95" устроить!
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21.05.2021 11:13 Ответить
PS: Или это инициатива от кивы? Что бы могла расслабится?
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21.05.2021 11:15 Ответить
Суми - Батьківщина
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21.05.2021 11:58 Ответить
ах, про ОГА мова, тоді ні. мер Сум - батьківщина.
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21.05.2021 12:00 Ответить
лучшая уборная имени Кернеса ...и лучшая уборная имени Кивы... "Лучшая туалетная комната 2021": Сумская и Харьковская ОГА предлагают местным органам образования принять участие в конкурсе на лучшую уборную - Цензор.НЕТ 1531
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21.05.2021 11:14 Ответить
И снова эти дебилы "от науки" начинают мерять свои "достижения" качеством сортиров.
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21.05.2021 11:15 Ответить
" С чего начинаєтся Родина"....
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21.05.2021 11:17 Ответить
Туалетов должно быть достаточно и они должны быть чистыми.Соорудить дизайнерский горшок проще,чем драить его каждый день.Кстати,вряд ли простому школяру дадут посрать в такой горшок - ключ будет у завуча и только для комиссии.А вообще опять это калька с русского - там это давно.
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21.05.2021 11:20 Ответить
протестируйте их с фоторепортажем и результаты тестов сфоткайте , кто сколько ...рал или ...ал , что напрямую зависит от комфорта восседания ! дебилы мля
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21.05.2021 11:22 Ответить
повеяло совком..
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21.05.2021 11:28 Ответить
..оо!.. в "моїх" Сумах і вулиця Першотравнева залишилася?!
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21.05.2021 11:31 Ответить
МЫ и ЖО"Найкраща туалетна кімната 2021": Сумська та Харківська ОДА пропонують місцевим органам освіти взяти участь у конкурсі на найкращу вбиральню - Цензор.НЕТ 5169
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21.05.2021 11:29 Ответить
еще бы шахматный столик посередине
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21.05.2021 11:33 Ответить
Или просто столик для пива.
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21.05.2021 12:10 Ответить
Чё, телефоны написаны, звоните, вместо комментов. "Найкраща туалетна кімната 2021": Сумська та Харківська ОДА пропонують місцевим органам освіти взяти участь у конкурсі на найкращу вбиральню - Цензор.НЕТ 5523
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21.05.2021 11:32 Ответить
А ержики и унитазы "золотые" до "конкурса" допускаются?! "Найкраща туалетна кімната 2021": Сумська та Харківська ОДА пропонують місцевим органам освіти взяти участь у конкурсі на найкращу вбиральню - Цензор.НЕТ 2030
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21.05.2021 11:46 Ответить
Шо за идиоти?
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21.05.2021 11:49 Ответить
тупа кацапщина...
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21.05.2021 11:55 Ответить
Вы, чистоплю сраные, видать давненько в общественных туалетах не были!
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21.05.2021 11:55 Ответить
Це , що в цілому цивілізованому світі - constanta , то у дикарів геройство . Давайте зробимо конкурс на найчистіші труси . Будемо мати чим похвалитися .
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21.05.2021 12:02 Ответить
Вот КОГДА ВСЕ туалеты будут цивилизовоаннвми - вот ТОГДА такой конкурс будет смешным.
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21.05.2021 12:04 Ответить
Про що ми говоримо ? Про що ми маємо думати ? Чим ми маємо хвалитися ? Чистими туалетами ? Ми маємо всеукраїнський конкурс по цьому питанню організовувати ? Та це все одно , якби на конкурс виставити , хто краще помився і зуби почистив ! А зробити туалети , без конкурсу можна ? Чи обов"язково на цю дурню гроші списати , читай вкрасти ?
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21.05.2021 12:14 Ответить
Не говори ерунды. Пусть хоть ради конкурса комиссия походит по школьным туалетам - глядишь где-то хоть бумага появится!
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21.05.2021 12:50 Ответить
Я ,не маю звички говорити з незнайомою людиною, на ти . Це ознака невихованості і неповаги . Комісія , сьогодні прийде і папір повісять . Завтра комісії не буде і не буде паперу ? Ми себе поважаємо ? Нам , для того , щоб в туалеті був папір , потрібна комісія ? Це ДИКУНСТВО в 21 сторіччі !
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21.05.2021 13:30 Ответить
"Нам , для того , щоб в туалеті був папір , потрібна комісія" - а ты не знал этого?
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21.05.2021 16:00 Ответить
Нагородою переможцю ,буде золотий унітаз !
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21.05.2021 11:59 Ответить
А потом будет конкурс на лучшую какашку
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21.05.2021 12:08 Ответить
Следующий конкурс - на лучшего (самого правильного) пользователя туалета в действии!!!
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21.05.2021 12:48 Ответить
Дно ЗЕЛЕНОЙ власти
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21.05.2021 12:55 Ответить
А тем дебилам что конкурс "На кращу туалетну кімнату" затеяли лучше самим ходить с инспекцией по туалетам, выявлять нарушения и отклонения от общепринятых норм, и организовать приведение отхожих мест в порядок.

А еще лучше бы в селах и поселках занялись прокладкой центральной канализации с организацией полей фильтрации. Да прекратили сброс сточных вод в реку Днепр на всем её протяжении.
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21.05.2021 13:20 Ответить
Значить ревізор Коля Каклєта не залишиться без роботи по закінченню каденції.
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21.05.2021 18:06 Ответить
Справа Кернеса по будівництву туалетів живе і процвітає.
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21.05.2021 18:03 Ответить
90-е какие-то возвращаются... унитазами будем мерятся.. достижение еп! дегенераты
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21.05.2021 18:20 Ответить
Я не знаю как там в Сумах, а Харьков уже давно превращён в "СРАЛЬНИК" и теперь чиновники хотят ещё и посрать за счёт народа ему же на голову. Браво - Гепа жил, Гепа жив, Гепа будет жить вечно в их сердцах.
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21.05.2021 18:51 Ответить
 
 