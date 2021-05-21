Лерос обвинил Любченко в "скрутках" НДС: Что вы такого скручиваете Ермаку и Зеленскому, что вас посадили не в тюрьму, а в кресло министра?
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Нардеп Гео Лерос, выступая в парламенте, обвинил первого вице-премьера и министра экономики Алексея Любченко в коррупции.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Февраль - 4 миллиарда 800 миллионов, март - 5,5 миллиардов гривен, апрель - почти 7 миллиардов гривен. Эта сумма "скруток" НДС, которые бюджет Украины недополучил. У меня к вам, как к коррупционеру с опытом, как к "крестному отцу" этих "скруток" НДС, вопрос: что вы такого скручиваете Ермаку и Зеленскому, что вас посадили не в тюрьму, а в кресло министра экономики и первого вице-премьера?" - обратился Лерос к Любченко.
Любченко ответил: "Все, что названо - это минусы, которые выявила налоговая служба. А плюсы находятся на Едином казначейском счете".
Напомним, 20 мая Рада назначила Любченко первым вице-премьером - министром экономики.
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Страна просраных государственных институтов, или все что могу от генеральной прокуратуры.
ГФС накладные начинает блокировать, совершенно по не понятным причинам. При том блокирует в основном очень мелкие суммы где ндс 2000, 5000, 7000 грн. Дальше ты идёшь к своему инспектору и говоришь : « ******?» . Инспектор прикидывается шлангом и говорит : «это не я, это программа». Принесите мне по этой накладной вот такую пачку документов, и показывает размер пачки которая практически соответсвует одному из томов большой советской энциклопедии. Естественно, ты плюёшься и говоришь, да идите вы, и забиваешь на 2000 ндс по этой накладной. Пережить можно. Но когда за пол года у тебя накапливается таких накладных на 100-150-200 тысяч грн, то как- то больно. Потому что товар тот же, а ты его отгружаешь по второму кругу и по второму кругу платишь НДС. Так это мы - мы средние, а представьте если это крупный плательщик налогов. Какие суммы съеденные НДС у них. А так, да, ура, ГФС собрали больше налогов. Журналисту то *****, он не со своего кармана их платит, а вот мне нет. Так вот вывод из этого всего- у нас в стране нет государственных институтов, которые выполняют свои функции, а ГФС стала работать ещё наглее, чем работала при яныке.
Февраль - 4 миллиарда 800 миллионов, март - 5,5 миллиардов гривен, апрель - почти 7 миллиардов гривен. Эта сумма "скруток" НДС, которые бюджет Украины недополучил. У меня к вам, как к коррупционеру с опытом, как к "крестному отцу" этих "скруток" НДС, вопрос: что вы такого скручиваете Ермаку и Зеленскому, что вас посадили не в тюрьму, а в кресло министра экономики и первого вице-премьера?"
Любченко:
Все, что названо - это минусы.
Ну тогда конечно же зашибись. Можете продолжать воровать бабло у бюджета для ЗЕ и Ермака.