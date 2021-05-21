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Новости Политика Украины
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Рада внесла изменения в сегодняшний график. Депутаты поработают до 13.00 без перерыва

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада внесла изменения в сегодняшний график. Депутаты поработают до 13.00 без перерыва

Парламент сегодня, 21 мая, будет работать до 13.00 и без перерыва.

Такое решение приняли народные депутаты, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение - 357 народных депутатов.

Спикер парламента Дмитрий Разумков отметил, что такое предложение внесли представители разных фракций. По его словам, также отменяется рассмотрение вопросов "Разное".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада приняла за основу проект закона о приобретении ФГВФЛ статуса гражданского истца

Автор: Ірина Дашківська
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Всі раді. І я трішки.
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21.05.2021 11:19 Ответить
бедолаги. ща Гринпис возмутится о том, что животніх оставили без обеда Рада внесла изменения в сегодняшний график. Депутаты поработают до 13.00 без перерыва - Цензор.НЕТ 3653
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21.05.2021 11:20 Ответить
Рада внесла зміни до сьогоднішнього графіку. Депутати попрацюють до 13:00 без перерви - Цензор.НЕТ 3378
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21.05.2021 11:32 Ответить
Вони себе зовсім не бережуть
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21.05.2021 11:25 Ответить
классно устроились!
в понедельник - не работают, в пятницу до 13... летние-весенние-осенние-зимние каникулы...
просто полубоги... с нехилым содержанием за наши с вами налоги...(содержанки одним словом))))
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21.05.2021 11:27 Ответить
Вот эта нагрузка у бедолаг - до 13 и без перерыва,не зря им квартирки в Киеве бесплатно дают.
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21.05.2021 11:28 Ответить
Пожалейте Киву, он без перерыва себе мозоли натрёт.
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21.05.2021 11:37 Ответить
Тема следующей научной работы проффесора илюхи, как уберечь шары от гематом при работе без перерыва.
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21.05.2021 12:52 Ответить
 
 