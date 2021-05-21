Рада внесла изменения в сегодняшний график. Депутаты поработают до 13.00 без перерыва

Парламент сегодня, 21 мая, будет работать до 13.00 и без перерыва.

Такое решение приняли народные депутаты, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

За такое решение - 357 народных депутатов.

Спикер парламента Дмитрий Разумков отметил, что такое предложение внесли представители разных фракций. По его словам, также отменяется рассмотрение вопросов "Разное".

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