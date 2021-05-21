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Оригинал Конституции Орлика будет представлен на праздновании 30-летия Независимости. Швеция временно передаст Украине экспонат, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Общество

Оригинал Конституции Орлика будет представлен на праздновании 30-летия Независимости. Швеция временно передаст Украине экспонат, - Кулеба

Оригинал Конституции Пилипа Орлика будет представлен в качестве экспоната в рамках празднования 30-летия Независимости Украины.

Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Я обещал сюрприз и теперь это уже не секрет: впервые за 311 лет оригинал Конституции Пилипа Орлика попадет в Украинское государство. Мы возвращаем Украине Украину. Присутствие оригинала Конституции уже в независимом государстве - это еще один шаг восстановления нашей исторической преемственности со времен Руси, казацкой державы, Украинской Народной Республики и по сей день", - отмечает министр.

По его словам, по поручению главы государства Владимира Зеленского, МИД обратился к Швеции с просьбой предоставить взаймы оригинал латиноязычной версии Конституции Пилипа Орлика (1710) для ее временного экспонирования в Украине в рамках празднования 30-й годовщины Независимости.

"Это были очень сложные переговоры, нам предлагали копию, но мы хотели только оригинал, который никогда не был в Украине. И поэтому я особенно благодарен Швеции за проявление настоящей солидарности с Украиной и взаимной готовности в дальнейшем развивать тысячелетние связи между нашими народами", - отметил Кулеба, поблагодарив при этом всех, кто причастен к готовности временно передать Украине экспонат. 

"Кстати, Конституция Орлика будет не единственным шведским экспонатом - Линчопингская городская библиотека согласилась предоставить для временного экспонирования в Украине гетманскую булаву, которая, по легенде, после гетмана Ивана Мазепы принадлежала гетману Пилипу Орлику. Я также благодарен библиотеке за это решение", - подытожил глава МИД.

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+16
Спасибо шведам, что сохранили, спасибо, что покажут бесценные экспонаты.
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21.05.2021 11:25
+10
Это важно, а еще более важно - соблюдение нашей конституции.
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21.05.2021 11:24
+8
Московское царство...упырей
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21.05.2021 11:38
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Это важно, а еще более важно - соблюдение нашей конституции.
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21.05.2021 11:24 Ответить
Спасибо шведам, что сохранили, спасибо, что покажут бесценные экспонаты.
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21.05.2021 11:25 Ответить
Главное что бы на праздновании этот экспонат не скурилии...
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21.05.2021 11:31 Ответить
Украина не кацапия, та злобная Орда может и скурить наш украиномовный экземпляр и просто уничтожить...
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21.05.2021 12:49 Ответить
👍👍👍🇺🇦❤️🇸🇪
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21.05.2021 11:30 Ответить
Просрали конституцию в 18 том веке,теперь бы не просрать в 21-ом.
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21.05.2021 11:30 Ответить
просирать - любимое занятие кацапов
а ещё - вставать с олен
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21.05.2021 12:16 Ответить
Звичайно ж це тільки завдяки найвеличнішому.
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21.05.2021 11:33 Ответить
Та не тут тоже парашенка подсуетился,не?
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21.05.2021 11:52 Ответить
Да куда Пети такое провернуть , ему некогда , в это время он срал тебе в штаны
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21.05.2021 12:17 Ответить
В нас була конституція і одна з перших форм демократії в світі - Гетьманщина. В Європі в той час була абсолютна монархія і нічні горщики виливали з вікон))
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21.05.2021 11:33 Ответить
Да, только смотреть нужно на конечный результат.
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21.05.2021 11:37 Ответить
Так "ще ж не вечір"... Скажу по секрету - "конєчного результату" ти не побачиш. Ніхто не побачить...
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21.05.2021 17:58 Ответить
Ага, очень смешно "как было" и теперь "как стало".
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21.05.2021 11:39 Ответить
Конституції в Європі існували в різних країнах і ще в більш давні часи. Ваша самозакохана риторика ще один прояв про «мудрий нарід».
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21.05.2021 11:50 Ответить
А хто древніший народ - євреї, чи українці?
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21.05.2021 11:54 Ответить
євреї
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21.05.2021 12:21 Ответить
У якому році з'явилася перша єврейська Конституція?
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21.05.2021 12:37 Ответить
В Ізраілі її і досі нема. І вони якось живуть. Чомусь краще ніж ми...
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21.05.2021 16:07 Ответить
"... Геніальною штукою, придуманою жидами, було те, що ніколи не маючи своєї держави, вони її завжди мали , як державу в державах, де вони проживали. Лише свою державу вони маскували під релігію, чим викликали терпимість у місцевого населення. Насправді же релігія Мойсея є ні чим іншим, як програмою виживання жидівської нації..."
PS Єврейська конституція ("релігія Мойсея") з"явилася ще за багато тисячоліть до всіх решту.
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21.05.2021 18:04 Ответить
Просвітіть, в яких країнах існували конституції до 1710 р. ?
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21.05.2021 20:18 Ответить
хорошо что в Швеции.. при совке сожгли бы или продали за копейки , как распродавали ценности империи красные дегенераты
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21.05.2021 11:35 Ответить
До основанья, а затем...
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21.05.2021 11:36 Ответить
а затем... колхозы, гулаги, колыма , магадан, голод, война, смерть....какую страну просрали..
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21.05.2021 11:37 Ответить
1710 рік, назви росія ще не існувало.
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21.05.2021 11:36 Ответить
Московское царство...упырей
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21.05.2021 11:38 Ответить
Млять!
Дорогой Зеля, слова имеют смысл!
"Возвращаем" - зто совсем не "одалживаем на время"!
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21.05.2021 11:38 Ответить
вы бы крымское золото вернули...
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21.05.2021 11:39 Ответить
Не важно что написано в "конституции", важно есть ли те, кто полностью разделят принципы, указанные в ней и готовы они за эти принципы убивать или умирать, если нет, то это просто профанация и красивая, но бесполезная и бессмысленная писанина!
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21.05.2021 11:40 Ответить
"Не важно что указанно в "конституции", важно есть ли те, кто полностью разделят принципы, указанные в ней" - мабуть зарано лікар вам ноут віддав. Оригінал Конституції Орлика буде представлений на святкуванні 30-річчя Незалежності. Швеція тимчасово передасть Україні експонат, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4541
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21.05.2021 12:25 Ответить
Конституция это хорошо.
Почитаем, какие права она давала украинцам.
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21.05.2021 11:41 Ответить
Ну і почитай-переклад є в неті
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21.05.2021 11:51 Ответить
Есть не только перевод, но и экземпляр на славянском.
Переводить нужно самому, пусть и пословно со словарем. Разобраться можно.
Я для себя "разбирал" древнюю Библию с греческого. Интереснейшее чтиво.
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21.05.2021 13:33 Ответить
Рискуете шведы, очень сильно рискуете.
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21.05.2021 12:16 Ответить
Хорошо, что она попала к шведам, иначе москали ее бы уничтожили в процессе уничтожения украинцев.
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21.05.2021 12:20 Ответить

"Я обещал сюрприз и теперь это уже не секрет: впервые за 311 лет оригинал Конституции Пилипа Орлика попадет в Украинское государство. Мы возвращаем Украине Украину. Присутствие оригинала Конституции уже в независимом государстве - это еще один шаг восстановления нашей исторической преемственности со времен Руси, казацкой державы, Украинской Народной Республики и по сей день", - отмечает министр.
По его словам, по поручению главы государства Владимира Зеленского, МИД обратился к Швеции с просьбой предоставить взаймы оригинал латиноязычной версии Конституции Пилипа Орлика"

Пропагандисты пытаются навести тень на плетень, "немножко" путая ОРИГИНАЛ "конституции" с "оригиналом латиноязычной версии". Начнем с того, что в латинской версии конституций много, потому что в оригинале на "старо" -украинско-белорусско-российской мове написано "пакты и постановления", которых два десятка с гаком, вот эти "постановления" и переведены, как "конституции" и ничего общего с общепринятым понятием "Конституция" не имеют. Оригинал на мове, которую современный москвич понимает гораздо лучше, чем современный львовянин, находится в Москве, с оригинальной подписью Филиппа Орлика и оригинальной печатью, это договор о сотрудничестве между бандой потомков хазар, как Орлик поименовал запорожцев и их атаманом, не имеющий отношения к украинской нации, о существовании которой в "конституции" не упомянуто.
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21.05.2021 16:06 Ответить
 
 