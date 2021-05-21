Оригинал Конституции Орлика будет представлен на праздновании 30-летия Независимости. Швеция временно передаст Украине экспонат, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Общество
Оригинал Конституции Пилипа Орлика будет представлен в качестве экспоната в рамках празднования 30-летия Независимости Украины.
Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба написал на своей странице в соцсети Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
"Я обещал сюрприз и теперь это уже не секрет: впервые за 311 лет оригинал Конституции Пилипа Орлика попадет в Украинское государство. Мы возвращаем Украине Украину. Присутствие оригинала Конституции уже в независимом государстве - это еще один шаг восстановления нашей исторической преемственности со времен Руси, казацкой державы, Украинской Народной Республики и по сей день", - отмечает министр.
По его словам, по поручению главы государства Владимира Зеленского, МИД обратился к Швеции с просьбой предоставить взаймы оригинал латиноязычной версии Конституции Пилипа Орлика (1710) для ее временного экспонирования в Украине в рамках празднования 30-й годовщины Независимости.
"Это были очень сложные переговоры, нам предлагали копию, но мы хотели только оригинал, который никогда не был в Украине. И поэтому я особенно благодарен Швеции за проявление настоящей солидарности с Украиной и взаимной готовности в дальнейшем развивать тысячелетние связи между нашими народами", - отметил Кулеба, поблагодарив при этом всех, кто причастен к готовности временно передать Украине экспонат.
"Кстати, Конституция Орлика будет не единственным шведским экспонатом - Линчопингская городская библиотека согласилась предоставить для временного экспонирования в Украине гетманскую булаву, которая, по легенде, после гетмана Ивана Мазепы принадлежала гетману Пилипу Орлику. Я также благодарен библиотеке за это решение", - подытожил глава МИД.
Пожалуйста, подождите...
а ещё - вставать с олен
PS Єврейська конституція ("релігія Мойсея") з"явилася ще за багато тисячоліть до всіх решту.
Дорогой Зеля, слова имеют смысл!
"Возвращаем" - зто совсем не "одалживаем на время"!
Почитаем, какие права она давала украинцам.
Переводить нужно самому, пусть и пословно со словарем. Разобраться можно.
Я для себя "разбирал" древнюю Библию с греческого. Интереснейшее чтиво.
"Я обещал сюрприз и теперь это уже не секрет: впервые за 311 лет оригинал Конституции Пилипа Орлика попадет в Украинское государство. Мы возвращаем Украине Украину. Присутствие оригинала Конституции уже в независимом государстве - это еще один шаг восстановления нашей исторической преемственности со времен Руси, казацкой державы, Украинской Народной Республики и по сей день", - отмечает министр.
По его словам, по поручению главы государства Владимира Зеленского, МИД обратился к Швеции с просьбой предоставить взаймы оригинал латиноязычной версии Конституции Пилипа Орлика"
Пропагандисты пытаются навести тень на плетень, "немножко" путая ОРИГИНАЛ "конституции" с "оригиналом латиноязычной версии". Начнем с того, что в латинской версии конституций много, потому что в оригинале на "старо" -украинско-белорусско-российской мове написано "пакты и постановления", которых два десятка с гаком, вот эти "постановления" и переведены, как "конституции" и ничего общего с общепринятым понятием "Конституция" не имеют. Оригинал на мове, которую современный москвич понимает гораздо лучше, чем современный львовянин, находится в Москве, с оригинальной подписью Филиппа Орлика и оригинальной печатью, это договор о сотрудничестве между бандой потомков хазар, как Орлик поименовал запорожцев и их атаманом, не имеющий отношения к украинской нации, о существовании которой в "конституции" не упомянуто.