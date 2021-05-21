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"Укроборонпром" одержал победу в суде над российской самолетостроительной корпорацией "МиГ"

Новости Цензор.НЕТ Общество

Кассационный суд в составе Верховного суда Украины принял окончательное решение в пользу ГП "Красиловский агрегатный завод", который входит в состав "Укроборонпрома", в деле против "Российской самолетостроительной корпорации "МиГ".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпрома".

"Судебный спор касался требования "МиГ" к предприятию Концерна вернуть средства, уплаченные на основании контракта 2013 года за заказанную и произведенную в Украине продукцию военного назначения. Ее поставка стала невозможной из-за российской агрессии против нашего государства и введенные Украиной запреты и санкции", - говорится в сообщении.

Спор рассматривался судами более двух лет и завершился победой "Укроборонпрома" и "Красиловского агрегатного завода".

Так, Верховный Суд подтвердил, что введенные Украиной санкции против корпорации "МиГ" делают невозможным возвращение полученных средств.

В госконцерне напомнили, что "МиГ" входит в состав Объединенной авиастроительной корпорации, 100% акций которой принадлежит правительству Российской Федерации. Является одним из крупнейших предприятий российского оборонно-промышленного комплекса, которое выполняет полный цикл работ по производству, ремонту и модернизации истребительной авиации, в частности самолетов МиГ-29 и их модернизированных версий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уруский о реформе Укроборонпрома: Планируется создание двух управляющих компаний

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+8
Сенсацией стал бы ПРОИГРЫШ Украины в украинском суде.
И теперь вопрос: а будет ли международный суд?
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21.05.2021 11:56
+6
Ви, кацапи, присвоїли чужу землю, вбили людей, і що, світ для вас не перевернувся?
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21.05.2021 12:12
+3
Лаптеногие и там просрут. И, если вы не в курсе, лаптеногие не признают верховенства международного права "Укроборонпром" здобув перемогу в суді над російською літакобудівною корпорацією "МіГ" - Цензор.НЕТ 4522
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21.05.2021 12:19
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А зе43💩 в курсі? труба суду.
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21.05.2021 11:51 Ответить
Присвоили чужие деньги и выйграли суд. Мир перевернулся.
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21.05.2021 11:53 Ответить
Ви, кацапи, присвоїли чужу землю, вбили людей, і що, світ для вас не перевернувся?
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21.05.2021 12:12 Ответить
Таки да. А шо? "Укроборонпром" здобув перемогу в суді над російською літакобудівною корпорацією "МіГ" - Цензор.НЕТ 2499
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21.05.2021 12:18 Ответить
не взули - виконала санкції проти мацковського, нахабного агресора і це норма в цивілізованому світі.
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21.05.2021 12:24 Ответить
Хто в тебе зо присвоїв, лапоть?
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21.05.2021 12:18 Ответить
Взули лапотников!
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21.05.2021 11:54 Ответить
Так гроші й так покрадені. Плюс суд.
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21.05.2021 11:55 Ответить
Сенсацией стал бы ПРОИГРЫШ Украины в украинском суде.
И теперь вопрос: а будет ли международный суд?
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21.05.2021 11:56 Ответить
Лаптеногие и там просрут. И, если вы не в курсе, лаптеногие не признают верховенства международного права "Укроборонпром" здобув перемогу в суді над російською літакобудівною корпорацією "МіГ" - Цензор.НЕТ 4522
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21.05.2021 12:19 Ответить
Думаю, вони визнаватимуть його там, де їм вигідно, і не визнаватимуть там, де не вигідно.
Буде смішно, якщо вони, не визнаючи верховенство міжнародного права, таки подадуть в цій справі у міжнародний арбітраж...
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21.05.2021 12:55 Ответить
Я тебя умоляю "Укроборонпром" здобув перемогу в суді над російською літакобудівною корпорацією "МіГ" - Цензор.НЕТ 7004 В ответ на иск послать с формулировкой " в виду, непризнания парашей главенства международного законодательства - иннах" "Укроборонпром" здобув перемогу в суді над російською літакобудівною корпорацією "МіГ" - Цензор.НЕТ 4238
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21.05.2021 13:33 Ответить
Будет, он будет проигран. "Укроборонпром" здобув перемогу в суді над російською літакобудівною корпорацією "МіГ" - Цензор.НЕТ 7177
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21.05.2021 12:31 Ответить
да хер им светит что , они у нас крым отжали он пипец сколько стоит, нам же не заплатили, а так с паршивой овцы хоть шерсти клок
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22.05.2021 00:24 Ответить
в слідуючий раз Мігарям,Туппо...им необхідно попередньо звертатись до експерта в галузі впровадження оборонних технологій бігуса, оцей би поміг.
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21.05.2021 13:42 Ответить
если свнсобакены пойдут в международные суды - там им снова натовчуть пыку у багно. Ибо все знают, что москали признают только те решения, которые в их пользу, а все остальные считают кознями подлого запада, на деньги которого они тем не менее живут, продавая добытую жижу из дырки в земле
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21.05.2021 15:11 Ответить
Ти маєш на увазі санкції проти Міжнародного суду в Гаазі? То там, начебто, не москалі були...
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21.05.2021 23:39 Ответить
КОГДА ЖЕ ВСЯ РОССИЯ ОТВЕТИТ ЗА СОДЕЯННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ !!!???
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21.05.2021 21:29 Ответить
Югославія, Ірак, Лівія?
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21.05.2021 23:40 Ответить
 
 