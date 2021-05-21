Рада отправила на доработку законопроект о контроле загрязнения от промышленной деятельности
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Верховная Рада направила на повторное первое чтение законопроект "О предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности".
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
За такое решение - 242 народных депутатов.
Перед этим парламент отклонил принятие проекта закона за основу, дав 213 голосов при необходимых 226.
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