Верховный Суд признал генерала Назарова невиновным в гибели десантников в сбитом Ил-76
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Верховный Суд Украины принял решение признать генерал-майора Назарова невиновным в гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook соощил адвокат родственников погибших десантников Виталий Погосян.
"Все, приговоров по Иловайску и Дебальцево - не будет. Назаров признан невиновным", - говорится в сообщении.
Напомним, генерала Виктора Назарова признали виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76 и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны.
Вслед за этим генерал Назаров подал иск против судьи Самоткан, которая вынесла ему приговор, однако Высший совет правосудия отказался рассматривать жалобы Назарова против судьи Самоткан.
14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли. Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.
Пожалуйста, подождите...
Ты просто не представляешь сколько солдат погибли выполняя приказ одного командира роты во время настоящей войны типа второй мировой...
Про комбата молчу, т.к. командир роты сам больше трех-четырех месяцев не переживал...
Не знаю ? Мабуть тільки з россіянами битись БИТИ їх БИТИ їхБИТИїх Все.
От як у нашій любій країні, з ідеальними людьми, чесними патріотами, могло виявитись таке Совкове лайно як Назаров? Коли я у 1995 розповідав усім знайомим, що Росія наш ворог і вона на нас нападе, чим займались ви?
Потери немецких подводников превысили даже потери камикадзе - 70% личного состава!
Потери бомбардировочной авиации союзников - 40%
На одном пляже Омаха 9 тысяч погибло за день, а потери одного подразделения составили 90%. От бы блин Печерский суд постриг бы генералов союзников, если бы его допустили...
А ты думаешь потери УПА были меньше? Конешно намного меньше были потери у Главкома Тягныбока при защите "Холма Славы" во Львове 9 мая 2011 года...
логично же.
Кого предлагаешь расстрелять? Сталиных под каждым забором - хоть греблю гати...
Совєцька армія проводила успішні наземні десантування у 1941-му, 1968-му і 1979-му роках (успішні в плані виконання задачі із десантування і досягнення поставлених цілей).
Война - это потери. Каждого погибшего украинца жаль как родного.
Но сажать в тюрьму военачальников своей армии за то что их подчиненных убивают наши враги - это верх маразма.
если бы Назарова засудили, то кто был из командиров стал бы в будущем брать на себя ответственность за рискованные решения?
Не стрелять - так что ли?
Самолеты туда летали постоянно. Этих парней сбили потому, что кто-то на втором Иле запаниковал и начал отстреливать тепловые ловушки, чем подсветил самолет для рашистских орков, потому его и сбили(((
Назаров, вобще-то, один из лучших генералов Украины 2014 года... Как бы это печально не звучало... Однако, не будь его и таких как он, нас бы, и десантуры, и махры, и траков, и арты полягло бы гораздо больше(
Земля пухом и вечная память Братьям...
Вы правы. Именно поэтому подобные вопросы в любом нормальном обществе выносят на специализированный суд военных.
Теперь осталось самое малое - признать виновными - по-настоящему виновных!