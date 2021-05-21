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Новости Общество Агрессия России против Украины Приговор генералу Назарову
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Назаров (150) Погосян Виталий (16)

Верховный Суд признал генерала Назарова невиновным в гибели десантников в сбитом Ил-76

Новости Цензор.НЕТ Общество

Верховный Суд признал генерала Назарова невиновным в гибели десантников в сбитом Ил-76

Верховный Суд Украины принял решение признать генерал-майора Назарова невиновным в гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook соощил адвокат родственников погибших десантников Виталий Погосян.

"Все, приговоров по Иловайску и Дебальцево - не будет. Назаров признан невиновным", - говорится в сообщении.

Напомним, генерала Виктора Назарова признали виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76 и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны.

Вслед за этим генерал Назаров подал иск против судьи Самоткан, которая вынесла ему приговор, однако Высший совет правосудия отказался рассматривать жалобы Назарова против судьи Самоткан.

14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли. Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.

Читайте: Порошенко поблагодарил американских экспертов за поддержку генерала Назарова: Погибших на борту ИЛ-76 убил Путин

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+35
"Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет." ну с таким обвинением странно было на что-то иное надеятся. Это как "генерал знал, что на войне, возможно, убивают, но приказал сражаться". Как-то по дебильному текст написан (с) Так слона не продать.
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21.05.2021 12:38
+34
Узбпгойсч, ніхто тебе не захищає. Просто для дивпнного вояки поясню. Десантники висувалися на ротацію у Луганськ юний аеропорт змінити своїх побратимів, у яких закінчувалася і їжа, і **********. І повітряний шлях на той момент був найбезпечнішим. Можна було прориватися з боєм і покласти і техніку, і бійців. Але повторю, на той момент цей шлях вважався найбезпечнішим. Це перше. І друге. Винним у загибелі десантників є пуцин і його "русскій мір". І останнє - так, іноді літаки збивають. І американські, і навіть савецькі збивали, навіть у Кабульському аеропорту. Бо війна - це війна. І у військових така професія.
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21.05.2021 12:54
+25
я не совсем помню контекст происходящего, но нахрена нужны были десантники в Харькове ? В Киеве тож наверное было безопасно. Но вот %лядь понадобились они не в Киеве и не в Харькове.
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21.05.2021 12:43
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ТТХ...Переглянув багато відео з інших джерел ...чи Ви гадаєте так звана «Афганська посадка» виникла просто так.... В свій час детально вивчив цю «подію»..... На відміну стінгерів що застосовували маджохеди у випадку з Ілом будо виконано залп одночасно двох ракет.... Це тактична практика лише військово диверсійної групи - коли на відміну від терористів боєкомплект не економлять в угоду «схеми» атаки...Відстріл теплових ракет взагалі апріорі при зліт-посадка.... Алеж Афганістан та та війна це «совок» і не « гідне уваги козацького розуму»....
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23.05.2021 00:08 Ответить
ШАНОВНИЙ!!! Я у 1985-86 на Ан-12 та Ан-26, проходячи службу у 50-му ОЗАП у Кабулі виконав близько 800 таких посадок... А потім у 1988-91 уже літаючи на Іл-76 ще з сотню. І мені ДУЖЕ ДОБРЕ відомо, що це таке, звідки виникло і як застосовується. Мене дивує те, що люди..які абсолютно не знають нічого, беруть на себе відповідальність писати.. та повчати.По Вас можуть і три Стріли пустити..і буде марно... якщо Ви відстрілюєте комплекти АПП чи АСО... якщо у районі Вашої посадки баражує дві пари Мі-24...які Вас прикривають . теж відстрілюючи АПП і які реально небезпечні для тих..хто пускає ракету. Бо втікти після пуску від вертушки вже буде НЕМОЖЛИВО. Більш небезпечний зліт .... Бо двигуни працюють на зльотному режимі... та видають максимальну температуру вихідних газів... що для ракети й потрібно. При посадці віражі схеми крутять на малому газі...То трошки інше. І екіпажі Іл-76 були навчені і не раз виконували схему заходу з максимальним градієнтом зниження. Але вдень та ВНОЧІ ця схема можлива для виконання при візуальному контакті з землею. А хлопці вогні аєродрому могли побачити за 30-35 секунд до посадки. Бо включали їх перед самою посадкою. Вдень вони і заходили так.... І ніхто не відстрілює АПП та АСО вночі. Бо чути літак... але не видно... А відстріл... ось ти..як новорічна ялинка. Всі висновки війни у Афганістані і виконання таких заходів добре вивчені і застосовуються у наших ВПС. Можете не сумніватися. Та й повірте мені. До кінця 1984 року на нахих літаках у Афганістані не будо систем більшого калібру..які звуться АПП. Стояли тількі малоефективні АСО... калібром з патрон ракетниці. І коли там появилися Стінгери і масово Стріли та почали масово валити наші літаки... у тому числі і один Іл-76 який збили у жовтні 1984 року прямо біля полоси Кабула. ... тільки тоді розробили схему заходу з максимальним градієнтом зниження та у дикому темпі почали ставити системи захисту АПП на всі типи транспортних літаків. Та навіть пізніше збивали і тих..хто виконував ці схеми і відстрілював ловушки. Виконання цієї схеми зовсім не гарантує того. що тебе не зібьють. Повинна буди контрольована зона у радіусі не менш 5-6 км. біля аеродрому. Щоб туди ніхто не міг зайти. А у Луганську такої зони і близько не було. То його могли б збити і прямо над ЗПС ..коли б він там знижався... Наші десантники контролювали тільки аеропорт ... та полосу..І ВСЕ!!! То якось так...))))
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23.05.2021 14:51 Ответить
Ви... шановний перш ніж писати... подумайте..що Ви хочете написати. А не ту...маячню... що Ви спромоглися тут видати. Яку ракету відволікли на перший борт? Хто там відстрілював пастки? Яка ГЛІСАДА? Ви навіть не розумієте поняття *глісада* і суєте її куди треба та не треба. На Іл-76 384 пастки АПП-50. Іх з головою достатньо для посадки !!! Хто там іх використав? Але коли ти на 300-400 метрів ..і в 3-4 км. від полоси тобі у задницю пускають пару ракет... можеш що хоч відстрілювати... Не допоможе..!!!((( Пишить шановний про те, що розумієте і знаєте... а не десь чули чи читали....!! З повагою.!
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23.05.2021 15:12 Ответить
"Судді перебували під шаленним тиском" - а сейчас им не сказали КАК нужно решить !? Ага - охотно верю...!
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21.05.2021 19:22 Ответить
Хороший вопрос по судьям. А генерал воевал как умел и максимум с него - выговор, отставка и на пенсию.
Ты просто не представляешь сколько солдат погибли выполняя приказ одного командира роты во время настоящей войны типа второй мировой...
Про комбата молчу, т.к. командир роты сам больше трех-четырех месяцев не переживал...
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22.05.2021 08:56 Ответить
я спочатку так вважав не винен !, бо Війна з москолями шла, що робити ЗДАТИСЬ ДОМОВИТИСЬ ... що ще робити?
Не знаю ? Мабуть тільки з россіянами битись БИТИ їх БИТИ їхБИТИїх Все.
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21.05.2021 14:25 Ответить
Бити, бити... Самое трудное хоть одного успеть убить!
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22.05.2021 08:59 Ответить
Та ні, на них як раз таки тиснуло суспільство. Я думаю що ініціатором стала РФія, використовуючи корисних ідіотів в Україні
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21.05.2021 14:31 Ответить
Корисні ідіоти - це ті, хто не вважає нехлюйство, службову недбалість, непрофесійність злочином. Путін винен, це не обговорюється. Путін з завданням кошмарити Україну справляється добре. А ті, хто мають її захищати, виявляються або непрофесійними, або припускаються злочинного нехлюйства. Отже, завдання захисту України провалюють. Чим не злочин?! Назаров - типовий совок.
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21.05.2021 16:01 Ответить
Оце відкриття. Назаров Совок... Як він тільки вижив у країні, яка 30 років боролась за те, щоби залишитись УРСР, обрала комуністів, соціалістів, бігала з позаблоковістю, фінансувала власну армію на 10% від потреби...
От як у нашій любій країні, з ідеальними людьми, чесними патріотами, могло виявитись таке Совкове лайно як Назаров? Коли я у 1995 розповідав усім знайомим, що Росія наш ворог і вона на нас нападе, чим займались ви?
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21.05.2021 16:05 Ответить
Нехлюйство і непрофесійність Назарова - злочин. І його виправдання - теж злочин.
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21.05.2021 20:10 Ответить
Думаю , для мене це очевидно, що Порошенко і Турчинов зробили для захисту України досить багато, щоб не обзивати їх останніми словами. Хіба що Ви , пане EUkozak, зробили набагато більше. А чи тільки пальчиками по клаві? Попри судове розслідування генерал Назаров продовжував виконувати свої службові обов'язки. Зробіть висновки.
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21.05.2021 15:12 Ответить
Казачок, читай тут: https://censor.net/ru/news/3241201/poroshenko_poblagodaril_amerikanskih_ekspertov_za_podderjku_generala_nazarova_pogibshih_na_bortu_il76
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21.05.2021 16:19 Ответить
Надейся лучше когда нибудь встать с бутылки Верховний Суд визнав генерала Назарова невинуватим у загибелі десантників у збитому Іл-76 - Цензор.НЕТ 5365
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21.05.2021 16:21 Ответить
А 98% личного состава армии и спецслужб в Крыму, перешедшие на сторону оккупанта ответят за его сдачу? Или только Пастор? (за то, что тебя насадил на бутылку)
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21.05.2021 16:23 Ответить
Правильное решение!
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21.05.2021 15:04 Ответить
И чё исчё херенал нассарий исчё не вафлейтер на киче. Верховний Суд визнав генерала Назарова невинуватим у загибелі десантників у збитому Іл-76 - Цензор.НЕТ 9705 Верховний Суд визнав генерала Назарова невинуватим у загибелі десантників у збитому Іл-76 - Цензор.НЕТ 9705 Верховний Суд визнав генерала Назарова невинуватим у загибелі десантників у збитому Іл-76 - Цензор.НЕТ 9705
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21.05.2021 16:17 Ответить
Нарешті цей треш із судами над власними військовими закінчився
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21.05.2021 16:49 Ответить
А я чего-то думаю, что это исключение, а не правило. Дело громкое. А потихоньку будут сажать и чморить даже утерю подбитого врагом танка, если ты останешься живой...
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22.05.2021 14:51 Ответить
Згоден
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21.05.2021 17:46 Ответить
Командование ВМС союзников тоже знали что их суда идущие через Атлантику могут быть потоплены немецкими подлодками. Но все же их отправляло.
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21.05.2021 18:19 Ответить
А был выбор не морем?
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21.05.2021 18:31 Ответить
Конечно был выбор, можно было вообще не отправлять, подумаешь немцы остров бы захватили, ну и ссср заодно. На том бы война и закончилась. Надо было просто перестать стрелять! Дофига людей живыми бы остались.
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21.05.2021 19:29 Ответить
Причем 40% судов было потоплено.
Потери немецких подводников превысили даже потери камикадзе - 70% личного состава!
Потери бомбардировочной авиации союзников - 40%
На одном пляже Омаха 9 тысяч погибло за день, а потери одного подразделения составили 90%. От бы блин Печерский суд постриг бы генералов союзников, если бы его допустили...
А ты думаешь потери УПА были меньше? Конешно намного меньше были потери у Главкома Тягныбока при защите "Холма Славы" во Львове 9 мая 2011 года...
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22.05.2021 09:17 Ответить
Не будь такого приказа и десантники были бы живы. Гнилое правосудие.
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21.05.2021 18:28 Ответить
Не совсем так.... Если бы операция планировалась бы грамотно , ответсвенно и конролировалось её выполнение - то ТОГДА результат мог бы быть другим ДАЖЕ в случае полета этих ИЛов !
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21.05.2021 19:25 Ответить
то есть ДО этого посылали 17 раз - все было ок, и потом был еще один успешный взлет - было ок. Видимо, все успешные борта посылал и планировал НЕ Назаров?

логично же.
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21.05.2021 22:03 Ответить
А ты в курсе, что боевые действия динамичны ? Что любое решение должно быть гибким и человек который из принимает - должен быть способен на неординарные решения !? Именно потому, что ситуация может меняться множество раз в разных направлениях" !? И он ЗНАЛ об изменении ситуации - но проигнорировал - ничего не предприняв !
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22.05.2021 00:00 Ответить
Не атаковал бы ваш вождь - хло Украину, не было бы жертв вообще.
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21.05.2021 19:51 Ответить
у вас плохо с причинно-следственными связями. Причиной того, что послали самолеты туда где опасно летать - агрессия со стороны РФ. И если бы не послали - десантников в аэропорту убили бы иначе - не в самолете а на земле.
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21.05.2021 22:02 Ответить
в історії були два факти трагічного застосування ВДВ. Перший -дніпровскьий десант 43 року. три бригади (8000) десантували на заволодіння переправами через Дніпро. Втратили все. Повна невдача. Ніч.вітер.широкий разброс і кінець. Друга операція - це ініційований особисто Монтгомері захват Мосту в Арнемі. Айк (верховний главкомверх) був проти, штаби проти, Монті настояв. Причина супротиву - дуже довга відстань до основних сил. Викинули 10000, відстань від сили прориву 80 км. міст захопили, прорив не вдався. Вийшло 2000, 4000 в полон, інші вбиті. Натрапили на танкову дивізію СС. Але потім Монті ніхто не закидав провалу. навпаки-на війні як на війні. А тут згадайте прокурорів по справі. Матіос і його корешок костя. Останнього навіть зробив Юрась генералом та нагородив орденом. А скільки слухалась справа, одна апеляція розтягнулась на три роки. Однак ВС поставив жирну крапку. Про Вагнера в цій історії взнали, коли була провалена операція ГУР. Так само зараз "маринують" справу про Шеремета. справа в суді і ні слуху ні духу. Конфіденти Єрмака взяли паузу, бо страшно. А буде теж саме.
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21.05.2021 18:34 Ответить
За провал Днепровской операции - БЫЛИ РАССТРЕЛЫ, а не оправдательые приговоры !
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21.05.2021 19:27 Ответить
Могилы твоих кумиров практикующих расстрелы - сталина и жукова под кремлевской стеной, а я тебе передаю в награду песню Шнура "Дорожная".
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21.05.2021 22:42 Ответить
О ... это здорово что ты Жукова вспомнил... Так как ..., Жуков был молодец, что так же как твой хенерал губил людей..., потому что ему так можно ?
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21.05.2021 23:55 Ответить
Расстрелять - каждый дебил убогий сможет. А вот сделать выводы могут единицы.
Кого предлагаешь расстрелять? Сталиных под каждым забором - хоть греблю гати...
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21.05.2021 22:50 Ответить
Дурачок, ты хотя бы в курсе О ЧЕМ речь ?!
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21.05.2021 23:51 Ответить
Вермахт проводив успішні десантні операції повітряними десантуваннями у 1940 і 1941 роках.
Совєцька армія проводила успішні наземні десантування у 1941-му, 1968-му і 1979-му роках (успішні в плані виконання задачі із десантування і досягнення поставлених цілей).
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24.05.2021 17:02 Ответить
Слава Б! Командир не должен бояться посылать бойцов в бой, кроме очевидных мясорубок.
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21.05.2021 19:49 Ответить
Послал на убой ребят. Кто его учил!!!дебил!!!!!! По другому ,это делается.. ( опытный десантник знает, такое количество людей в один самолёт нельзя сажать . Групу ,разделить , высадить .....Разжаловать!!!! Какая на#%€н халатность ,это преднамеренное убийство!!!!! Матерям ,никто не вернёт сыновей.
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21.05.2021 20:07 Ответить
Может это повод задуматься о том, что не стоит плясать на 9 мая? Никакой другой войны нет и никогда небыло - там всегда люди гибнут(((
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21.05.2021 22:52 Ответить
Вот и хорошо. Если б посадили - это был бы капец!
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21.05.2021 20:45 Ответить
Мало кто понимает, что если бы не было оправдательного приговора, то формально можно осудить вообще весь офицерский состав, ведь все они знали что там "стреляют" и там "опасно", но посылали туда солдат. Именно этого добивались внедренные вражеские агенты. Родственников погибших использовали самым бесчеловечным образом, играя на их горе и страданиях. И это тоже преступление, которое следует расследовать рано или поздно.
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21.05.2021 22:48 Ответить
ах-ть просто
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21.05.2021 21:32 Ответить
Наконец-то справедливость восторжествовала. Поздравляю Назарова и благодаря за все успешные операции, благодаря которым освобождена часть Донеччины и Луганщины.

Война - это потери. Каждого погибшего украинца жаль как родного.

Но сажать в тюрьму военачальников своей армии за то что их подчиненных убивают наши враги - это верх маразма.

если бы Назарова засудили, то кто был из командиров стал бы в будущем брать на себя ответственность за рискованные решения?

Не стрелять - так что ли?
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21.05.2021 22:06 Ответить
Найдите в ютьюбе видео с интервью пилота первого, севшего, Ила. Вы все поймете сами...
Самолеты туда летали постоянно. Этих парней сбили потому, что кто-то на втором Иле запаниковал и начал отстреливать тепловые ловушки, чем подсветил самолет для рашистских орков, потому его и сбили(((
Назаров, вобще-то, один из лучших генералов Украины 2014 года... Как бы это печально не звучало... Однако, не будь его и таких как он, нас бы, и десантуры, и махры, и траков, и арты полягло бы гораздо больше(
Земля пухом и вечная память Братьям...
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21.05.2021 22:46 Ответить
Так или иначе, самолет сбили те, кто в него стрелял. Остальное не имеет значения. Иначе мудрый нарид отдаст под суд экипаж удачно севшего второго борта. Эту тему вообще надо изолировать от нарида, а журналистов, открывающих рот на эту тему сажать на пять лет, как в Дойчланде за отрицание "холокоста".
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21.05.2021 22:59 Ответить
Не нравится мне любой момент, когда людям запрещают что-лиюбо отрицать... Но да это отдельный вопрос.
Вы правы. Именно поэтому подобные вопросы в любом нормальном обществе выносят на специализированный суд военных.
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21.05.2021 23:28 Ответить
Второй, как раз сбили. Не путайте события.
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21.05.2021 23:30 Ответить
Дебилам не угодишь, воняют чего крым не защищал. Грохнули бы в крыму- воняли бы чего послал на смерть. Дауны
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21.05.2021 23:13 Ответить
Наконец-то справедливость!
Теперь осталось самое малое - признать виновными - по-настоящему виновных!
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21.05.2021 23:55 Ответить
Верховный Суд признал генерала Назарова невиновным в гибели десантников в сбитом Ил-76..... самолёт не взорвавшимся, десантников живыми, сепаров "#тожеукраинцами"
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22.05.2021 00:44 Ответить
Ти із 95 кварталу?
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22.05.2021 08:15 Ответить
І Ватутін зі Сталіним не винні у тому, що утопили 200 тис. "чорної піхоти" в Дніпрі, бо у їх смерті винен лише Гітлер.
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22.05.2021 03:46 Ответить
400 тисяч...
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22.05.2021 05:10 Ответить
Не треба тепер дивуватися, коли отакі "назарови" будуть відправляти наших військових з цеглою на кулемети, або з автоматом проти танків, чи в атаку через мінне поле, або на форсування з купою соломи, як це робили з "чорною піхотою" їх радянські папєрєднікі, або влаштовувати чергові "зелені коридори", бо генералів у нас обмаль, а гарматного м'яса українки для них ще понароджують.
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22.05.2021 03:56 Ответить
Все действующие генералы, были лейтенантами в СССР и членами КПСС или ВЛКСМ. Им независимость Украины до лампочки.
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22.05.2021 08:00 Ответить
Це війна і на війні ймовірні вбиті та поранені. При стані української армії у 2014 році, це подвиг українських офіцерів та солдат, що змогли протистояти ворогу, який наростив мускули і готувався до захоплення України роками. І пішли в одне місце ті "фахівці" і "експерти" , котрі хочуть звалити усю вину за загиблих десантників на генерала Назарова. Особливо ті, котрі ніколи не були в окопах і військову форму ніколи не носили і у військовій тактиці розбираються не краще ніж у балеті..
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22.05.2021 08:20 Ответить
А далі що? Компенсація за моральні страждання упродовж 7 років та повернення генеральської зарплати?
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22.05.2021 09:16 Ответить
Интересно было бы отследить интерес судей первой инстанции и аппеляции и их связь с деньгами Х-ла.
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22.05.2021 14:20 Ответить
Зважаючи на те, що т.зв. "верховний суд" нафарширований сєпарнею, то результат доволі промовистий.
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24.05.2021 17:04 Ответить
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