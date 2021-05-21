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Новости ОбществоЗдоровье
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И.о. главы НСЗУ Виленский призвал жаловаться на нарушения прав пациентов со стороны медработников: "Это поможет изменить систему"

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

И.о. главы НСЗУ Виленский призвал жаловаться на нарушения прав пациентов со стороны медработников:

И.о. главы Национальной службы здоровья Украины Андрей Виленский призвал украинцев отстаивать свои права пациента и в случае нарушения их со стороны медицинских сотрудников - жаловаться в НСЗУ. В долгосрочной перспективе это приведет к тому, что в больницах начнут отказываться от старых правил и начнут работать по новым.

Об этом Виленский заявил в интервью Цензор.НЕТ.

"Пациент должен знать свои права и пользоваться ими. Речь идет о праве свободно выбирать и менять врача. А также пациент может оставить жалобу в НСЗУ о нарушении своих прав. Конечно, оформление жалобы не решит проблему за один день. Но в долгосрочной перспективе это приведет к тому, что в больницах начнут отказываться от старых правил и начнут работать по новым. Поэтому сообщая о нарушении своих прав, пациенты помогают менять систему", - отметил Виленский.

Он рассказал, что если у пациента, к примеру, требуют деньги за услуги, которые оплачивает НСЗУ по Программе медицинских гарантий, это является нарушением договора. В таком случае пациент или его родственники могут оставить жалобу на сайте НСЗУ, подробно описав ситуацию, которая сложилась и оставить контактный телефон для обратной связи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Медучреждение, в котором требовали деньги с пациента, рискует потерять договор с НСЗУ и остаться без госфинансирования", - Виленский

"НСЗУ обрабатывает такие обращения и проводит работу с заведением и его владельцем - и требует восстановить пациента в его правах. И у нас есть отдельные случаи, когда пациентам вернули деньги. Например, 30 тысяч грн вернули пациенту за лечение ковида в одной из львовских больниц", - рассказал и.о. главы НСЗУ.

Он также отметил, что электронный кабинет пациента также является важным инструментом контроля за процессом лечения.

"У пациента будет доступ ко всем медицинским записям, созданным в отношении него. В тех странах, где это ввели, практика показала, что качество предоставления медицинских услуг повышается. Потому что, имея все данные под рукой, вы можете получить справку или консультацию у другого врача, уточнить правильность лечения, нужны были те или иные лекарственные средства или медицинское вмешательство. Это будет сильный инструмент контроля со стороны пациента.

Также читайте: "Сейчас мы не видим обращений, что на первичном уровне медпомощи с пациентов берут деньги", - и.о. главы НСЗУ Виленский

Украина - одна из немногих стран, которая не лицензирует врачебную практику. У нас лицензируется учреждение здравоохранения, а оно уже заключает договор с работником. Вот второй инструмент после электронного кабинета (а может, и первый), это лицензирования врачебной практики", - заключил Виленский.

Полный текст интервью читайте ЗДЕСЬ.



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Топ комментарии
+3
Більше! Більше треба жалітися на лікарів! Ну і що що в них зарплати і умови роботи жалюгідні, а відповідальність велика! Нехай вони їдуть в Польшу і Чехію, а в Україні уринотерапія і подорожник ніколи не закінчаться.
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21.05.2021 14:22
+2
Ще один щирий "українець" у владі з імітацією роботи- турботи.
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21.05.2021 13:33
+2
А медичним працівникам на хамство і тупість пацієнтів куди жалітись?
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21.05.2021 14:54
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Правила форума Совет форумчан
Правильно. Дивіться мультик Даша-мандрівниця. На ньому виховане американське суспільство. Бачиш дурепу - повідом усім.
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21.05.2021 13:01 Ответить
И.о. главы НСЗУ Виленский призвал жаловаться на нарушения прав пациентов со стороны медработников: "Это поможет изменить систему" - Цензор.НЕТ 4098
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21.05.2021 13:05 Ответить
жалуйтесь ! вас услышат ! не факт что вылечат , но услышат , повесить на больных людей борьбу с коррупцией - это так человеколюбиво
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21.05.2021 13:07 Ответить
А скаржитись безпосередньо в "Спортлото" ???)))
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21.05.2021 13:09 Ответить
Ще один щирий "українець" у владі з імітацією роботи- турботи.
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21.05.2021 13:33 Ответить
Быть здоровым - это право пациента?
Если полностью не выздоровел - ...
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21.05.2021 13:34 Ответить
Більше! Більше треба жалітися на лікарів! Ну і що що в них зарплати і умови роботи жалюгідні, а відповідальність велика! Нехай вони їдуть в Польшу і Чехію, а в Україні уринотерапія і подорожник ніколи не закінчаться.
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21.05.2021 14:22 Ответить
бэк ин ю-эс-эс-а дебил
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21.05.2021 14:34 Ответить
А медичним працівникам на хамство і тупість пацієнтів куди жалітись?
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21.05.2021 14:54 Ответить
Тупий провокатор. Він не лікар, а парикмахер і базарний торговець від медицини. Чим швидше на цих "реформах" і нсзу буде поставлено хрест - тим ймовірніше ми збережемо бодай залишки (ростки) медицини для майбутнього. З такими віленськими, що, при всій катастрофі галузі ще й закликають цькувати медпрацівників, - цвіт медицини (досвічені кадри) порозбігаються незворотньо. Він-то, ****, лікуватиметься за кордоном, йому поф...
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21.05.2021 17:42 Ответить
"Это поможет изменить систему" ----- и расширить кладбища для жалобщиков.
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21.05.2021 18:32 Ответить
 
 