В некоторых государственных учреждениях врачи зарабатывают по 20 тысяч гривен, - и.о. главы НСЗУ

На сегодняшний день благодаря совместным усилиям руководства больницы, ее владельцев и сотрудничеству с НСЗУ в некоторых медицинских учреждениях врачи зарабатывают около 20 тысяч гривен в месяц.

Об этом и.о. главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Андрей Виленский сообщил в интервью Цензор.НЕТ.

"Мы уже видим эти эффективные модели в заведениях, где есть эффективные руководители, которые говорят нам "Все хорошо". В таких заведениях заработная плата врачей может быть и 20 тысяч гривен. И это не единичные случаи. Есть очень много таких примеров. Тернопольская городская детская больница - в заведении выросли зарплаты медицинских работников, провели ремонт практически всех помещений, закупили новое медицинское оборудование. Такие же положительные изменения произошли в Днепровской городской больнице № 4. Новейшее медицинское оборудование закупили и установили в Сумской областной детской больнице и принимают пациентов из разных регионов. Положительные результаты достигаются совместными усилиями руководства больницы, ее владельцев и сотрудничеству с НСЗУ", - отметил Виленский.

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Напомним, и.о. главы НСЗУ Виленский призвал украинцев отстаивать свои права пациента и в случае нарушения их со стороны медицинских сотрудников - жаловаться в НСЗУ. По его словам, медучреждение, в котором требовали деньги с пациента, рискует потерять договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) и остаться без финансирования из государственного бюджета.

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