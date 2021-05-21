В некоторых государственных учреждениях врачи зарабатывают по 20 тысяч гривен, - и.о. главы НСЗУ
Новости Цензор.НЕТ Здоровье
На сегодняшний день благодаря совместным усилиям руководства больницы, ее владельцев и сотрудничеству с НСЗУ в некоторых медицинских учреждениях врачи зарабатывают около 20 тысяч гривен в месяц.
Об этом и.о. главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Андрей Виленский сообщил в интервью Цензор.НЕТ.
"Мы уже видим эти эффективные модели в заведениях, где есть эффективные руководители, которые говорят нам "Все хорошо". В таких заведениях заработная плата врачей может быть и 20 тысяч гривен. И это не единичные случаи. Есть очень много таких примеров. Тернопольская городская детская больница - в заведении выросли зарплаты медицинских работников, провели ремонт практически всех помещений, закупили новое медицинское оборудование. Такие же положительные изменения произошли в Днепровской городской больнице № 4. Новейшее медицинское оборудование закупили и установили в Сумской областной детской больнице и принимают пациентов из разных регионов. Положительные результаты достигаются совместными усилиями руководства больницы, ее владельцев и сотрудничеству с НСЗУ", - отметил Виленский.
Напомним, и.о. главы НСЗУ Виленский призвал украинцев отстаивать свои права пациента и в случае нарушения их со стороны медицинских сотрудников - жаловаться в НСЗУ. По его словам, медучреждение, в котором требовали деньги с пациента, рискует потерять договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) и остаться без финансирования из государственного бюджета.
Полный текст интервью читайте ЗДЕСЬ.
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"В Биробиджане есть один колхоз,
евреи там зажиточно живут....."
"Белые халаты заборзели !" ?
Та в нормальній країні лікар за пару місяців на коштовне авто заробляє,в штатах за місяць запросто.
Ну, копии дипломов на немецком за 500 евро, это уже фигня.
Проблема в том, что медицина у нас вне рынка. Вся эта отрасль, не считая нескольких частных клиник в крупных городах, монополизирована государством. А поскольку работодатель единственный, то он может платит своим работникам столько, сколько сам пожелает.
Поэтому для рядового врача и 20 тысяч в радость, а вот глава НСЗУ может и 200 тысяч получать (государство "своих" любит).
Почему я не пошёл в пту на сварщика, учился бы один год, а денег получал бы 30?
И одно только его успокаивает.
Шо сварщик бы с него такой же херовый получился, как и врач, и не получал бы он никаких 30, а делал бы брак на госпредприятии за 12500, плюс воровал бы шо-то ещё тыщ на пять-семь.