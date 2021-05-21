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Новости Здоровье
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зарплата (2303) медицина (2449) врачи (1450) НСЗУ (170) Виленский (17)

В некоторых государственных учреждениях врачи зарабатывают по 20 тысяч гривен, - и.о. главы НСЗУ

Новости Цензор.НЕТ Здоровье

В некоторых государственных учреждениях врачи зарабатывают по 20 тысяч гривен, - и.о. главы НСЗУ

На сегодняшний день благодаря совместным усилиям руководства больницы, ее владельцев и сотрудничеству с НСЗУ в некоторых медицинских учреждениях врачи зарабатывают около 20 тысяч гривен в месяц.

Об этом и.о. главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Андрей Виленский сообщил в интервью Цензор.НЕТ.

"Мы уже видим эти эффективные модели в заведениях, где есть эффективные руководители, которые говорят нам "Все хорошо". В таких заведениях заработная плата врачей может быть и 20 тысяч гривен. И это не единичные случаи. Есть очень много таких примеров. Тернопольская городская детская больница - в заведении выросли зарплаты медицинских работников, провели ремонт практически всех помещений, закупили новое медицинское оборудование. Такие же положительные изменения произошли в Днепровской городской больнице № 4. Новейшее медицинское оборудование закупили и установили в Сумской областной детской больнице и принимают пациентов из разных регионов. Положительные результаты достигаются совместными усилиями руководства больницы, ее владельцев и сотрудничеству с НСЗУ", - отметил Виленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НСЗУ начинает проверку семейных врачей, - Виленский

Напомним, и.о. главы НСЗУ Виленский призвал украинцев отстаивать свои права пациента и в случае нарушения их со стороны медицинских сотрудников - жаловаться в НСЗУ.  По его словам, медучреждение, в котором требовали деньги с пациента, рискует потерять договор с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) и остаться без финансирования из государственного бюджета.

Полный текст интервью читайте ЗДЕСЬ.



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Топ комментарии
+4
я немного не понимаю.. т.е. 6 лет образования, еще лет 6 всяких ординатур/интернатур, потом лет пять работы, постоянно в крови/гное/кишках - и ЦЕЛЫХ 20 тысяч!?!
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21.05.2021 13:26
+2
Так лікарі і повинні добре заробляти, бо саме від них залежить , чи буде жити пацієнт, чи ні... У всьому світі самі забезпеченні люди - це медики, а у нас , чомусь це дивина... За минулий рік з країни поїхали до 70 тис.лікарів, тому вам "здивованим на утриманні" Ахметова, треба думати, хто має завтра народ лікувати... От вибрали ідіотів на свою голову....
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21.05.2021 13:33
+2
это врачи которие контактируют с ковидными. а сколько имеет хирург, офтальмолог, невролог? вот потому ходят под статьей и берут взятки. потому что 20000 это ползарплаты водителя автобуса, нормального строителя или сантехника в Киеве. естричка получает вообще как уборщица. вопрос, нахрена нужно было учиться? чтоб зарабативать как дворник?
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21.05.2021 14:31
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...в час у Феофанії.
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21.05.2021 13:22 Ответить
это ария из оперы

"В Биробиджане есть один колхоз,
евреи там зажиточно живут....." В некоторых государственных учреждениях врачи зарабатывают по 20 тысяч гривен, - и.о. главы НСЗУ - Цензор.НЕТ 8815
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21.05.2021 19:53 Ответить
20 єто уже ого?
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21.05.2021 13:23 Ответить
нє.. хай скаже де це так.. цікаво ж.. бо в нашій БЛІЛ молодий лікар на прийомі має мінімалку.. тобто аж цілу тищу гривень за кожен рік навчання.. так дивись до пенсії і відіб'є що заплатив за учобу..
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21.05.2021 14:56 Ответить
он хотел сказать:
"Белые халаты заборзели !" ? В некоторых государственных учреждениях врачи зарабатывают по 20 тысяч гривен, - и.о. главы НСЗУ - Цензор.НЕТ 57
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21.05.2021 19:55 Ответить
Зарабатывают?
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21.05.2021 13:24 Ответить
А якщо ще й додати те, шо вони вимагають від людей, тоді зрозуміло звідки коштовні авто на стоянках біля одшарпаних лікарень.
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21.05.2021 13:26 Ответить
Наявність авто в наш час -це ознака заможності!?
Та в нормальній країні лікар за пару місяців на коштовне авто заробляє,в штатах за місяць запросто.
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21.05.2021 13:47 Ответить
я немного не понимаю.. т.е. 6 лет образования, еще лет 6 всяких ординатур/интернатур, потом лет пять работы, постоянно в крови/гное/кишках - и ЦЕЛЫХ 20 тысяч!?!
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21.05.2021 13:26 Ответить
Гы, хай поедут в Австрию, здадут экзамен на немецком на право поступить на заочные курсы на 500 вопросов, потом сладуб выпускные экзамены на 5000 вопросов и будут получать офигенную зарплату.
Ну, копии дипломов на немецком за 500 евро, это уже фигня.
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21.05.2021 13:51 Ответить
а нам потом к ним в немецию ездить лечиться? немного неудобно, я там не знаю никого..
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21.05.2021 13:58 Ответить
Уровень зарплат зависит от рынка. Если на специалистов высокий спрос при ограниченном предложении (как например сейчас в IT), то и зарплаты будут высокие.
Проблема в том, что медицина у нас вне рынка. Вся эта отрасль, не считая нескольких частных клиник в крупных городах, монополизирована государством. А поскольку работодатель единственный, то он может платит своим работникам столько, сколько сам пожелает.
Поэтому для рядового врача и 20 тысяч в радость, а вот глава НСЗУ может и 200 тысяч получать (государство "своих" любит).
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21.05.2021 14:23 Ответить
а деякі, побудували хатинки та ні в чому собі не відмовляють, бо їм до дупи ваша зарплата, якщо всі комунальні витрати на державі, а комерційні бонуси (обслуговування котлів та т.п., аптечні кіоски з ковішидлом)- на членах родини... В некоторых государственных учреждениях врачи зарабатывают по 20 тысяч гривен, - и.о. главы НСЗУ - Цензор.НЕТ 8322
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21.05.2021 13:26 Ответить
Так лікарі і повинні добре заробляти, бо саме від них залежить , чи буде жити пацієнт, чи ні... У всьому світі самі забезпеченні люди - це медики, а у нас , чомусь це дивина... За минулий рік з країни поїхали до 70 тис.лікарів, тому вам "здивованим на утриманні" Ахметова, треба думати, хто має завтра народ лікувати... От вибрали ідіотів на свою голову....
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21.05.2021 13:33 Ответить
В Україні лікували завжди за свій рахунок! Ліки виділялись, але їх не було. Але в тій аптеці навпроти є ті ліки. І не факт що ті ліки тобі допоможуть.
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21.05.2021 13:38 Ответить
Так! Головний лікар, бухгалтер, і страшна медсестра. А всі інші на мінімалці+ по-годинно за ковід доплата. Як в зоні АТО. 300 грн доба
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21.05.2021 13:34 Ответить
Неправда. Нехай менше прибідняються. Працювала в обласній дитячій лікарні бухгалтером по ЗП - хірурги та анестезіологи добре заробляють, заввідділеннями, та й рядові лікарі також, якщо працюють на півтори ставки (враховуючи нестачу кадрів, таких досить багато), співробітники лабораторій (мають доплати за небезпечні умови праці), так є й ті, хто на мінімалці, але їх порівняно небагато.
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21.05.2021 14:04 Ответить
"Добре", це скільки?
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21.05.2021 14:56 Ответить
А медсестри?? Хірургу та анастезіологу взагалі зарплатню не потрібно давати! Вони її і так отримають від " безкоштовної медицини"+ зроблять так що ще через місяць до них прийдеш. Тим паче в обласній дитячій лікарні!
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21.05.2021 15:50 Ответить
У меня вышло 27 после вычетов.
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21.05.2021 13:48 Ответить
Это же в ржублях,незачет...
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21.05.2021 18:35 Ответить
Єто годовой доход в долларах.
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21.05.2021 19:27 Ответить
і що? А у деяких приватних по 2-3 к євро... а деякі лікарі хабарями мають не менше ніж їх колеги із заможних європейських країни. Зусилля ваші, це косметична операція мертвонародженого...
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21.05.2021 13:52 Ответить
А в соседней Польше это самый низкий предел грязного,неквалифицированного труда.Сортировать картон,разделывать курятину и т.д и тп.Ах да,ещё и жильё со спецодеждой предоставляется.А тут цельных двадцать тысяч...Но это только в некоторых учреждениях.В других,наверное,больше.
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21.05.2021 13:55 Ответить
это врачи которие контактируют с ковидными. а сколько имеет хирург, офтальмолог, невролог? вот потому ходят под статьей и берут взятки. потому что 20000 это ползарплаты водителя автобуса, нормального строителя или сантехника в Киеве. естричка получает вообще как уборщица. вопрос, нахрена нужно было учиться? чтоб зарабативать как дворник?
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21.05.2021 14:31 Ответить
Но долгими зимними вечерами они иногда задумываются: а правильно ли я сделал, шо 6 лет учился в меде, потом три года за бесплатно ишачил в интернатуре шоб в итоге получать 20 тысяч?
Почему я не пошёл в пту на сварщика, учился бы один год, а денег получал бы 30?

И одно только его успокаивает.
Шо сварщик бы с него такой же херовый получился, как и врач, и не получал бы он никаких 30, а делал бы брак на госпредприятии за 12500, плюс воровал бы шо-то ещё тыщ на пять-семь.
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21.05.2021 14:39 Ответить
Ключові слова: "в некоторых".
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21.05.2021 14:58 Ответить
 
 