Новый прокурор в деле "Роттердам+" закрыл дело из-за отсутствия состава преступления
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Специализированная антикоррупционная прокуратура в 4-й раз закрыла дело "Роттердам+" из-за отсутствия в нем состава преступления.
Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.
Решение о закрытии дела принято старшим прокурором группы прокуроров Денисом Демковым 20 мая после изучения "свыше 100 томов письменных материалов и 350 Гб видеозаписи допросов", сообщило НАБУ.
В бюро заявили, что не согласны с оценкой материалов дела новым прокурором.
Напомним, это 4-е закрытие дала "Роттердам+" из-за отсутствия в нем состава преступления. Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения выносились в январе и марте 2021 года. Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом.
В начале мая Офис генпрокурора удовлетворил просьбы НАБУ и заменил прокурора в деле для повторного объективного изучения материалов дела. Расследование дела "Роттердам+" длилось более 4 лет. В этот период было проведено свыше 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.
Соответственно, в ходе расследования не были установлены ни убытки от действия формулы, ни пострадавшие.
Пожалуйста, подождите...
1. Порошенко - барыга. 2. Порошенко - барыга. 3. Порошенко - барыга. 4. Порошенко - барыга.
5. Порошенко - барыга....
А это не для Зеленского, он все реформы Порошенко только РАЗРУШАЕТ.
ж точно знають, что врешті-решт вкрав Порох 😂
Бо цей "сюжет" вже застряв в зубах у зрітєлєй , тому пора міняти декораціі, а бажано разом з "рєжєсьором" і його трупою...
А чому не вчора? Як раз би відзвітував
Если мало, то есть "Скоты" - там хватит.
И ещё сотня видосиков.
Закриття справи "Роттердам+" говорить лише про те, що у Блазня з'явилися свої грішки, за які він заплатить наперед відмазуванням Кондитера.
Зато Украина и бюджета - получили прибыли..
Но зебилам сложно признать что их использовали как лохов, заставив поверить в то чего нет. Потому вы и продолжате истерить по старым, еще 2018 года, методичкам зомбоящика
ВОРЫ ПЕРЭМОГЛЫ ,,,,,,,,,,,
Но основной "убыток" Украина понесла из-за того,что над антиолигархической работой поставлены руководителями люди ," заинтересованные" (мягко назовём их так) в уберегании этого самого олигархата не только как класса в Украине,но и от потери власти олигархов.Поэтому очень глумливым выглядит "закон об олигархах".так раззвездённый Зеленским.