РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5447 посетителей онлайн
Новости Экономика
7 054 43
НАБУ (4030) САП (1947) Роттердам+ (165)

Новый прокурор в деле "Роттердам+" закрыл дело из-за отсутствия состава преступления

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Новый прокурор в деле

Специализированная антикоррупционная прокуратура в 4-й раз закрыла дело "Роттердам+" из-за отсутствия в нем состава преступления.

Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Решение о закрытии дела принято старшим прокурором группы прокуроров Денисом Демковым 20 мая после изучения "свыше 100 томов письменных материалов и 350 Гб видеозаписи допросов", сообщило НАБУ.

В бюро заявили, что не согласны с оценкой материалов дела новым прокурором.

Напомним, это 4-е закрытие дала "Роттердам+" из-за отсутствия в нем состава преступления. Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения выносились в январе и марте 2021 года. Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом.

В начале мая Офис генпрокурора удовлетворил просьбы НАБУ и заменил прокурора в деле для повторного объективного изучения материалов дела. Расследование дела "Роттердам+" длилось более 4 лет. В этот период было проведено свыше 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шабунин: Татаров собирается закрыть готовое к передаче в суд дело "Роттердам+"

Соответственно, в ходе расследования не были установлены ни убытки от действия формулы, ни пострадавшие.

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+18
Новый прокурор в деле "Роттердам+" закрыл дело из-за отсутствия состава преступления - Цензор.НЕТ 2182
показать весь комментарий
21.05.2021 13:34
+16
Новий прокурор у справі "Роттердам +" закрив справу через відсутність складу злочину - Цензор.НЕТ 4459
показать весь комментарий
21.05.2021 13:46
+15
При сегодняшнем "Роттердам+++" закрыть дело на "Роттердам+" вполне логично. Новый прокурор в деле "Роттердам+" закрыл дело из-за отсутствия состава преступления - Цензор.НЕТ 744
показать весь комментарий
21.05.2021 13:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Новый прокурор в деле "Роттердам+" закрыл дело из-за отсутствия состава преступления - Цензор.НЕТ 2182
показать весь комментарий
21.05.2021 13:34 Ответить
Новий прокурор у справі "Роттердам +" закрив справу через відсутність складу злочину - Цензор.НЕТ 4459
показать весь комментарий
21.05.2021 13:46 Ответить
Новий прокурор у справі "Роттердам +" закрив справу через відсутність складу злочину - Цензор.НЕТ 504
показать весь комментарий
21.05.2021 13:50 Ответить
гірше: з цим ЗЕ виграв вибори. Треба сказувати наказ про його назначення.
показать весь комментарий
21.05.2021 14:23 Ответить
вони об свої косоворотки витруться, як і їх півшостий пріпіздєнт Новий прокурор у справі "Роттердам +" закрив справу через відсутність складу злочину - Цензор.НЕТ 908
показать весь комментарий
21.05.2021 13:50 Ответить
При сегодняшнем "Роттердам+++" закрыть дело на "Роттердам+" вполне логично. Новый прокурор в деле "Роттердам+" закрыл дело из-за отсутствия состава преступления - Цензор.НЕТ 744
показать весь комментарий
21.05.2021 13:35 Ответить
Как так, нет состава преступления? По Г+Г другое говорили
показать весь комментарий
21.05.2021 13:36 Ответить
Новий прокурор у справі "Роттердам +" закрив справу через відсутність складу злочину - Цензор.НЕТ 5530
показать весь комментарий
21.05.2021 13:48 Ответить
План Зеленского:
1. Порошенко - барыга.

2. Порошенко - барыга.
3. Порошенко - барыга.
4. Порошенко - барыга.
5. Порошенко - барыга....
показать весь комментарий
21.05.2021 13:37 Ответить
Ось тому ЗЕ і працює через санкції СНБО, бо через суди - марно. І рішення по Назарову та вРотердаму тому підтвердження.
показать весь комментарий
21.05.2021 13:40 Ответить
Что бы работать через суды - надо довести до конца судебную реформу Порошенко!
А это не для Зеленского, он все реформы Порошенко только РАЗРУШАЕТ.
показать весь комментарий
21.05.2021 13:46 Ответить
Может по тому, что в суже все же нужны аргументы, а не желание быдла кричать - нам дорого,значит преступление?
показать весь комментарий
21.05.2021 13:48 Ответить
Новий прокурор у справі "Роттердам +" закрив справу через відсутність складу злочину - Цензор.НЕТ 35
показать весь комментарий
21.05.2021 13:49 Ответить
Суд решил,что Порошенко -не барыга
показать весь комментарий
21.05.2021 15:26 Ответить
Гарна годівниці для суддів. 4 рази закривали діло. Цікаво, скільки коштувало таке закриття? А ще можна разів 4 закрити і на пенсію на Канари.
показать весь комментарий
21.05.2021 13:37 Ответить
тут изначальный вопрос состоит в том, кто тот даун, который его первоначально открыл ?
показать весь комментарий
21.05.2021 14:19 Ответить
начё. щас Бенядиктова назначит очередного прокурора. и, в конце-концов, найдёт дебила, который подпишет дело в суд.
показать весь комментарий
21.05.2021 13:37 Ответить
Бурхлива боротьба корупціонерів з корупцією триває !!!)))
показать весь комментарий
21.05.2021 13:39 Ответить
Так нехай запитає у глядачів каналу Ге+ге і любітєлей лайносєріала "СКати"...вони
ж точно знають, что врешті-решт вкрав Порох 😂
Бо цей "сюжет" вже застряв в зубах у зрітєлєй , тому пора міняти декораціі, а бажано разом з "рєжєсьором" і його трупою...
показать весь комментарий
21.05.2021 13:41 Ответить
Новий прокурор у справі "Роттердам +" закрив справу через відсутність складу злочину - Цензор.НЕТ 1381
показать весь комментарий
21.05.2021 13:52 Ответить
прям конкурс какой то у прокуроров по обогащению как там борьба с Ахметовым и нынешней власть но Петя виноватый все равно а прокуроры нехило на каждом закрытии покупали новый домик в Монако...у Ахметова насколько есть денег оплачивать игру...открыли закрыли...????
показать весь комментарий
21.05.2021 13:42 Ответить
Это выпад против лучшего лидера современности в день годовщины!
показать весь комментарий
21.05.2021 13:43 Ответить
Новий прокурор у справі "Роттердам +" закрив справу через відсутність складу злочину - Цензор.НЕТ 6865
показать весь комментарий
21.05.2021 13:55 Ответить
перед следующими выборами снова начнется поливание грязью Порошенко,
показать весь комментарий
21.05.2021 13:44 Ответить
да и сейчас не прекращаетс
показать весь комментарий
21.05.2021 14:29 Ответить
Уупсс..
А чому не вчора? Як раз би відзвітував
показать весь комментарий
21.05.2021 13:46 Ответить
Оббирают народ до нитки - и нет состава преступления ?????
показать весь комментарий
21.05.2021 14:08 Ответить
Полвареника?
показать весь комментарий
21.05.2021 14:19 Ответить
Вже сечі нема терпіти ці борошна ?
показать весь комментарий
21.05.2021 14:21 Ответить
оце мутять
показать весь комментарий
21.05.2021 14:12 Ответить
Я не розумію, чому цю справу закривають-відкривають... Конституція, Стаття 61. Ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення.
показать весь комментарий
21.05.2021 14:13 Ответить
350 Гб видеозаписи - где-то 200 фильмов в хорошем качестве
показать весь комментарий
21.05.2021 14:14 Ответить
Сериал "Слуга народа" - сколько гигов ?

Если мало, то есть "Скоты" - там хватит.

И ещё сотня видосиков.
показать весь комментарий
21.05.2021 14:25 Ответить
а что там зе на стадионе вещал Порошенко?!
показать весь комментарий
21.05.2021 14:31 Ответить
Стара українська практика: "Крук крукові око не виклює".
Закриття справи "Роттердам+" говорить лише про те, що у Блазня з'явилися свої грішки, за які він заплатить наперед відмазуванням Кондитера.
показать весь комментарий
21.05.2021 14:34 Ответить
закрытие дела Р+ говорит лишь об одном: при всей маниакальной озабоченности бесноватого вовки-шмаркли, при всем желании "посОдить Порошенко" и хоть что-то кинуть зебилам вместо тупых видосиков - за 1.5+ года двести следаков НИЧЕГО не смогли нарыть на Порошенко.. Новий прокурор у справі "Роттердам +" закрив справу через відсутність складу злочину - Цензор.НЕТ 798 А ведь старались, копытами землю рыли - и... пустота, нет состава преступления как и НЕТ убытков. Более того, какие убытки - если после введения Р+ олигархат ахметова-коломойши и Ко стали беднеть и жаловаться на низкие цены на уголь).
Зато Украина и бюджета - получили прибыли..
Но зебилам сложно признать что их использовали как лохов, заставив поверить в то чего нет. Потому вы и продолжате истерить по старым, еще 2018 года, методичкам зомбоящика
показать весь комментарий
21.05.2021 17:51 Ответить
Сємйону Сємйончєнку гигнулося думаю в тюрязі. Життя так і карає пі*дюків.
показать весь комментарий
21.05.2021 14:38 Ответить
"Новый прокурор в деле "Роттердам+" закрыл дело из-за отсутствия состава преступления" но присутствия ёмкого пакета сунутого ему у карман....
показать весь комментарий
21.05.2021 14:39 Ответить
ЦЭ ПЭРЭМОГА !!!!!!!!!!!!

ВОРЫ ПЕРЭМОГЛЫ ,,,,,,,,,,,
показать весь комментарий
21.05.2021 14:43 Ответить
Убытки есть...и пострадавшие есть,это государство Украина.
Но основной "убыток" Украина понесла из-за того,что над антиолигархической работой поставлены руководителями люди ," заинтересованные" (мягко назовём их так) в уберегании этого самого олигархата не только как класса в Украине,но и от потери власти олигархов.Поэтому очень глумливым выглядит "закон об олигархах".так раззвездённый Зеленским.
показать весь комментарий
21.05.2021 14:47 Ответить
Народу втюхали газ местной добычи по цене рынка западных буржуев, и теперь в один голос орут что нет преступления. Да преступления уже давно нет, так как всё уже поделено по карманам и теперь нам показывают цирк. А шмыгаль так тот вообще уже пишет ПЛАН "как загнать Украину в газовую кабалу". Поставьте на контроль этот вопрос Тимошенко и я вас уверяю - картина маслом резко изменит цвета, а газовые уроды будут под веником.
показать весь комментарий
21.05.2021 18:30 Ответить
уря. власти и рыжий всех отроттердамили строго по закону.
показать весь комментарий
22.05.2021 03:49 Ответить
 
 