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Денисова предлагает провести обмен пленными с ОРДЛО в формате "всех на всех"

Новости Цензор.НЕТ Общество

Денисова предлагает провести обмен пленными с ОРДЛО в формате

Для возвращения украинских граждан из мест лишения свободы в ОРДЛО можно применить уже известный принцип "всех на всех".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське Радіо", об этом заявила омбудсмен Людмила Денисова.

"Из 90 человек, которых в списках прописали боевики, мы подтвердили 15. В нашем же списке, который касается возврата наших граждан из мест несвободы в ОРДЛО, 285 человек, среди них 44 военных. Почти все они подтверждены. Можно двигаться по принципу, согласованному в Минске, имею в виду обмен "всех на всех", это означает всех установленных на всех установленных", - объяснила Денисова.

Напомним, ранее террористы передали Украине свои списки для обмена удерживаемых лиц.

Читайте: О сроках обмена удерживаемыми лицами речь пока не идет, поскольку продолжается работа над списками, - член украинской делегации в ТКГ Иванова

Автор: Богдан Гуньковський
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"из мест несвободы в ОРДЛО". Это так зебилы называют теперь парашные пыточные тюрьмы (типа донецкой "Изоляции"). Денисова предлагает провести обмен пленными с ОРДЛО в формате "всех на всех" - Цензор.НЕТ 5859
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21.05.2021 13:37 Ответить
Ребята, ну нельзя же быть такими тупппыми. Все что нужно было от вас кацапам они получили, а теперь фсее, пишите письма мелким почерком...
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21.05.2021 13:40 Ответить
сколько раз уже предлагали... но мыши продолжали есть кактус
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21.05.2021 13:43 Ответить
вагнеровцев слили а коцапы им фигу показали, теперь пукайте в лужу зебилы
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21.05.2021 13:44 Ответить
мертвечук будет идти во главе колонны Денісова пропонує провести обмін полоненими з ОРДЛО у форматі "всіх на всіх" - Цензор.НЕТ 5286
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21.05.2021 13:48 Ответить
никогда такого не было и вот опять (с)
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21.05.2021 13:56 Ответить
А в зеленського ніхто і не спитав про полонених, про їжу військових, про зарплатню, яка стратегія розвитку ЗС, що в нас з НАТО.
Ніби війни немає... і армія нем не потрібна.
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21.05.2021 14:21 Ответить
А в чем проблема? Дамбасов еще дохрена осталось - наловите им этого совкоскота упоротого сколько закажут и меняйте на кого хотите. А невостребованные остатки дамбасов можно можно продать куда-нибудь.
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21.05.2021 14:48 Ответить
"всех"??? Обменний фонд, созданный Порохом, вы уже про#рали...Кого вы за последние 2 года "взяли", чтобы на них менять??? Или на "русскоязычную" уборщицу тётю Галю будете менять ? Так Ху#лу мелкие сошки не интересны... Так и хочется вспомнить лаврова с его коронной фразой "дебилы, бдь"...
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21.05.2021 15:22 Ответить
ЗЕленое ГОВНО меняет "всех на всех" только по одному сценарию : отпускает всех террористов, убийц и сепаров в обмен на всех БОМЖЕЙ с Донецкого вокзала, пойманных накануне обмена.
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21.05.2021 18:43 Ответить
У Путина в ОРДЛО, Крыму, Севастополе в самой РФ, ежегодных в гостях и по делам и на отдых, на работу и т.д. 7-8 миллионов заложников (граждан Украины).. интересно у нас есть такой "обменный фонд" как у него. Некоторые скажут что можно набрать из голосующих за ОПЗЖопс, Мураева, Шария.. Но это не наш метод. Тогда что. Обмен " всех на всех" это просто галиматья и красивое название. Завтра Путин наберет 100, 1000, сто тысяч при желании. миллион . ( Обмен только военных на военных, разведчиков, "партизан", ДРГ все., Тогда оккупанту бессмысленно будет набирать обменный фонд из случайных людей. Иначе это будет продолжаться до бесконечности) И опять прозвучит " Всех на всех"
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21.05.2021 19:39 Ответить
 
 