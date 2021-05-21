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На Одесчине во время урока у 13-летнего подростка в руках взорвалась петарда: у него ампутирован палец, - полиция

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

На Одесчине во время урока у 13-летнего подростка в руках взорвалась петарда: у него ампутирован палец, - полиция

Подольские полицейские устанавливают обстоятельства травмирования ученика в одной из городских школ.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Подольском районном управлении полиции в Одесской области.

Предварительно установлено, что во время урока в руках у 13-летнего подростка разорвалась петарда, в результате чего произошла травматическая ампутация пальца. Пострадавший "скорой" был доставлен в больницу.

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Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Решается вопрос о его правовой квалификации.
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Топ комментарии
+19
Папрыкалывался на уроке? Смешной видос надеюсь сняли одноклассники? Вот теперь у родителей будет время и повод заняться воспитанием. А то у нас много людишек стало жаловаться на учителей, а вот что вытворяют на уроках их личинки как-то не хочется вспоминать. Своё же не воняет
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21.05.2021 13:40
+12
Мдя, если в 13 лет ума нет, то это лучшее из того, что могло произойти с ним.
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21.05.2021 13:41
+9
в конце концов есть еще 9 пальцев
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21.05.2021 13:42
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Це буде тема наступного уроку, а на цьому була тема про пальці. )))
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21.05.2021 13:42 Ответить
Может он просто хотел рассмешить комиков? На Одещині під час уроку в 13-річного підлітка в руках вибухнула петарда: у нього ампутовано палець, - поліція - Цензор.НЕТ 1778
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21.05.2021 14:11 Ответить
Цензор Одесса и Подольск это расстояние на скором поезде 3 часа бывший Котовск ну вы даете исправьте глупость...
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21.05.2021 13:38 Ответить
В статье ошибок нет.А родителей надо привлекать к уголовке,или лишать прав.
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21.05.2021 14:49 Ответить
В одесской школе во время урока у 13-летнего подростка в руках взорвалась петарда: у него ампутирован палец, - полиция - Цензор.НЕТ 5934
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21.05.2021 13:38 Ответить
Папрыкалывался на уроке? Смешной видос надеюсь сняли одноклассники? Вот теперь у родителей будет время и повод заняться воспитанием. А то у нас много людишек стало жаловаться на учителей, а вот что вытворяют на уроках их личинки как-то не хочется вспоминать. Своё же не воняет
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21.05.2021 13:40 Ответить
Надеюсь это будет ему уроком и на следующих выборах он не проголосует за зеленского. Ведь это так по приколу, когда отрывает палец. Думаю его одноклассники нормально проржали с этой ситуации На Одещині під час уроку в 13-річного підлітка в руках вибухнула петарда: у нього ампутовано палець, - поліція - Цензор.НЕТ 29
На Одещині під час уроку в 13-річного підлітка в руках вибухнула петарда: у нього ампутовано палець, - поліція - Цензор.НЕТ 7622
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21.05.2021 14:10 Ответить
жалуются, потому что не разделеньі в головах людей права и обязанности: часто в ситуации что-то есть именно обязанностью учителя, но учитель говорит, что нет. и наоборот. после совка в головах еще не поделиньі знания, а многих знаний просто нет, даже у учителей, потому что педвуз не дает.
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21.05.2021 14:18 Ответить
Мдя, если в 13 лет ума нет, то это лучшее из того, что могло произойти с ним.
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21.05.2021 13:41 Ответить
в конце концов есть еще 9 пальцев
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21.05.2021 13:42 Ответить
Это не беда! У него все еще впереди!На Одесчине во время урока у 13-летнего подростка в руках взорвалась петарда: у него ампутирован палец, - полиция - Цензор.НЕТ 8781
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21.05.2021 13:44 Ответить
к 9 пальцам прилагается совершенно пустая башка.... что сейчас, от чего избавляться в первую очередь???
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21.05.2021 13:54 Ответить
19. Если подключить фантазию, то 20
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21.05.2021 14:24 Ответить
А у тебе в 13 шось було у голові? Ми в 13 займалися тим же, і ще гірше - самопалами. Мені пощастило, а іншим і очі вибивало і руки калічило. Це ж хлопці.
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21.05.2021 13:45 Ответить
самопалами, самострелами, болтами, селитра, аллюминиевая пудра и тд но....не во врема урока-это раз. И да, в голове все есть от рождения, все зависит от среды обитания и воспитания- это два. И, кстати, аркадий гайдар в 16 лет полком командовал- это три!
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21.05.2021 13:51 Ответить
до 16, придурку, не факт, что дорасти удастся...
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21.05.2021 13:56 Ответить
Да нет, скорее всего для него это будет отличным уроком, запомнившимся на всю оставшуюся жизнь.
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21.05.2021 14:02 Ответить
Я знаю технику безопасности, как свои три пальца.
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21.05.2021 14:20 Ответить
Абсолютно вся ТБ написана кровью и нередко своей собственной.
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21.05.2021 14:29 Ответить
Возможно это не даст ему, например, купить мацацыкл и красиво развесить кишки по деревьям. Так что, возможно, он таки лаки бастард ! Жисть такая, с%ка, приколистка.
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21.05.2021 13:45 Ответить
Потрібно було ампутувати відразу голову. Навіщо вона такому дурневі?
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21.05.2021 13:52 Ответить
в голову він їсть, голову нізззя...
а серйозно - за вчительку(вчителя) абидна. хто крайній, якщо "на уроці"? зараз і "буллінг" який найдуть...
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21.05.2021 14:16 Ответить
- хорошо...
без пальца в армию не возьмут...
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21.05.2021 14:36 Ответить
Засунул бы себе петарду в задницу - пальцы остались бы целыми.
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21.05.2021 14:41 Ответить
Естественный отбор, еще есть 9 попыток, следующая - голова!
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21.05.2021 14:45 Ответить
Наша жемчужина у моря, всё как то неуклюже ищет и находит себе на жопу горе. Как послушать так все умные от кивалова до спивака, а на деле отрывает пальцы, тем кто ещё не наковырялся в собственном носу. Видать таки в консерватории что то не так играют.
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21.05.2021 18:19 Ответить
 
 