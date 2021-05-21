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На Одесчине во время урока у 13-летнего подростка в руках взорвалась петарда: у него ампутирован палец, - полиция
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Подольские полицейские устанавливают обстоятельства травмирования ученика в одной из городских школ.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Подольском районном управлении полиции в Одесской области.
Предварительно установлено, что во время урока в руках у 13-летнего подростка разорвалась петарда, в результате чего произошла травматическая ампутация пальца. Пострадавший "скорой" был доставлен в больницу.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Решается вопрос о его правовой квалификации.
Топ комментарии
+19 дмитрий иванов 527db324
показать весь комментарий21.05.2021 13:40
+12 Тарапунька
показать весь комментарий21.05.2021 13:41
+9 multissstar .
показать весь комментарий21.05.2021 13:42
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а серйозно - за вчительку(вчителя) абидна. хто крайній, якщо "на уроці"? зараз і "буллінг" який найдуть...
без пальца в армию не возьмут...