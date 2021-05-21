За сутки в Киеве 11 человек умерли от коронавируса, выявлено 453 новых случая заболевания, - Кличко

В Киеве за минувшие сутки выявлено 453 больных коронавирусом. Умерли 11 человек.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Ситуация с заболеваемостью в столице стабилизировалась. Количество больных уменьшилось. Но вирус никуда не делся. Поэтому очень важно не пренебрегать угрозой и соблюдать все необходимые правила. За минувшие сутки в городе обнаружили 453 инфицированных. Умерли 11 человек - 6 женщин и 5 мужчин. Всего за период пандемии в столице 4 994 летальных случая от вируса. А подтвержденных случаев заболевания в городе на сегодня 203 780", - сообщил Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за невыполнения Кабмином взятых на себя обязательств вся страна останется без горячей воды и отопления, - Кличко

Среди заболевших 264 женщины в возрасте от 20 до 83 лет и семь девочек от 6 до 16 лет. А также 167 мужчин в возрасте от 29 до 90 лет и 15 мальчиков от 3 до 15 лет. Заболели, в том числе двое медиков.

За минувшие сутки в стационары медучреждений попали 40 больных коронавирусом. А также госпитализировали 187 пациентов с подозрением на COVID-19 и пневмониями. Таким образом, всего в больницы за сутки попали 227 человек.

Выздоровели за минувшие сутки 2 307 киевлян. Всего коронавирус преодолели 140 267 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском районе - 106, в Соломенском - 100 и в Голосеевском районе - 67 случаев.

Также читайте: Зеленский о Кличко: "Мой глава Офиса не берет взятки, поэтому мы не конкуренты"

"Уменьшается, как видим, количество госпитализированных. Но, отмечу, что многие пациенты - в тяжелом состоянии. И, соответственно, увеличился срок пребывания больных в медучреждениях, срок лечения. Всего в стационарах столицы сегодня проходят лечение 1 073 больных коронавирусом. 896 пациентов - в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 1 018 человек. Под аппаратами ИВЛ - 35 больных. Заполненность коек в коммунальных медучреждениях сегодня - более 21 процента. Из них с кислородом заполнены - почти 24 процента коек", - подчеркнул мэр Киева.

Он отметил, что по количеству новых заражений Украина сегодня на шестой позиции в Европе. А по количеству летальных исходов - на четвертом месте.

За последнюю неделю в городе умерли 89 больных коронавирусом. Из них 45 женщин и 44 мужчины. Больше всего умирает киевлян в возрасте за 65 лет. Но в последнее время не уменьшается и количество летальных случаев среди людей в возрасте 30-45 лет. В большинстве случаев у умерших была сопутствующая патология. В частности, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, избыточный вес, другие заболевания, которые осложняются из-за вируса.