Татаров закрыл дело "Роттердам+", о котором Зеленский спрашивал Порошенко на стадионе, - Шабунин
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Президент Владимир Зеленский лично несет ответственность за незаконные действия Олега Татарова.
Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.
"Когда Зеленский утверждает, что борется с Ахметовым, знайте - это обман. И не имеет значения - это Ермак обманывает его или он - нас. Вчера написал, как экс-адвокат Ахметова и ставленник главы офиса Зелинского (Татаров) в очередной раз закроет готовое к передаче в суд "Роттердам +". Сегодня Татаров это сделал. Да, закрыли именно тот "Роттердам +", о судьбе которого Зеленский спрашивал на стадионе Порошенко", - отмечает Шабунин.
"Вчера на пресс-конференции Зеленский сказал, что председатель его офиса не берет взяток. Конечно не берет, у него для этого Татаров есть. Но за все действия Татарова ответственность несет даже не Ермак - а Зеленский лично. Избиратели не Ермаку поверили, а Зеленскому. Поэтому и не Ермак их обманывает", - подытожил он.
Пожалуйста, подождите...
Навряд чи за це відповідає Порошенко.
У 2013 у Ахметова було 15,4 млрд. баксів, у 2015 - вже 6,7, у 2016 - 2,3. У 2021 - 7,6!
Пінчук - 3,8 в 2013, 1,5 в 2015, 1,25 в 2016. В 2021 - 2,5 млрд.
Коломойський - 2,4 в 2013, 1,3 в 2015 і 2016... В 2021 - 1,8 млрд.
Рейтинг Форбс - це все-таки інфа, яка заслуговує довіри!
Тенденцію бачиш - при Зе статки олігархів знову ростуть, хоча до цього падали!
Прикро зебілам, це очевидно...
А где борец с коррупцией бигус?.
Хочу ему передачку отнести
Сивочолий у вишиванці - сам олігаршонок, і ні на йоту не зробив, щоб врешті решт, зруйнувати олігархічну систему, яка зруйнувала вщент нашу економіку. Краще ж піаритися на мові і армії перед виборами, а до 2019 - набивати собі кишені і вдавати з себе невїбенного гетьмана, переймаючи на себе і внесок волонтерів, і подвиг добробатівців, забуваючи, що кожен з нас сплачує військовий податок і будує армію, а не лише він під Київом системи ПВО облаштовує. Підрило воно, як і усі решта біля корита. Зрадник справи Майдану - як і його папєрєднік, гниломордий ющер зі своїми любими друзями (куди і сивий входив)
А от ЗЕ їх знову підігріб.
Знаєте, не спуститься янгол з небес. Не розгрібе навали лайна.
Не знаю на кого ви чекаєте.. Може на чарівника з паличкою - махне раз і ми вже як Польща, махне вдруге - ми вже Німеччина.
Ви не вмієте оцінювати політика. Тому в нас і Ківа в Раді, та інші відкиди суспільства. Чи то суспільство відкидів у нас...
- Чому не сидять мертвечук і Ахметов?
- Чому не покарані прибічники Януковича?
- Чому ніхто не сидить за Іловайськ і Дебальцеве?
- Чому ми так і не знаємо імена вбивць на Майдані?
- Чи не хотіли б ви взяти участь в експерименті й спробувати прожити на півтори тисячі гривень пенсії хоча б місяць?
- Тому, що українці не вимагали дострокову відставку ні Янеку, ні Пєцє і ні Зєлє. Навіть на Майдані 2013-14рр не було вимог відставки Янека, а тільки вимоги покарання винних за побиття дітей під Стелою. Янек втік, бо злякавсь. А міг би звільнити міністра ВС і досидів би свою каденцію. Не вміють українці вимагати дострокову відставку своїм збанкрутілим лідерам.
Чи може ви у нас просто телепні?
Украинский уголь стоил 2700 за тонну, а Роттердам устанавливал границу в 1700 за тонну, т.е. по Роттердаму+ уголь был ДЕШЕВЛЕ, чем добытый в Украине. Только тупому быдлу можно втирать о злочинности этой схемы, особенно с учетом того, что Запад ее одобрил, т.к. она ликвидировала сверхприбыли наших олигархов.
Простой вопрос: почему, когда отменили Роттердам+ цена на электроэнергию поднялась и будет еще подниматься дальше??? Мозгами шевелить не пробовали?
Никому мудрый нарид под зад не дал--- дал себе под дых, хотя по тупости своей еще не все стадо это осознало)))
А нам - простым смертным - стоит запомнить, что главной «претензией» к формуле «Роттердам+» было и остаётся то, что Порошенко, на пару с олигархом Ахметовым, провернули «аферу века» - выдав нам донбасский антрацит за импорт, но они (на самом деле) скупались у вождей ДНР и ЛНР, пополняя их бюджет и свои карманы, иными словами - попросту МА-РО-ДЁРСТ-ВО-ВА-ЛИ! Из-за этой аферы мы с вами/все украинцы обнищали, - как минимум, - на 12 млрд. гривен. Мы с вами, оплатив антрацит с оккупированного Донбасса, не только выписали «премиальные» Ахметову и Порошенко в виде астрономической прибыли, но и пополнили сепаратистские бюджеты плотницких и захарченков.
Оцените «красоту игры»! Порошенко предоставил Ахметову право ввести «Роттердам +». Все что украинские потребители платили за электроэнергию, которую производили Ахметовские ТЭС, шло на закупку угля на оккупированных территориях. Уголь брали по 25-50 долларов, но в стоимость электроэнергии закладывалась цена угля 100-105 $ (с доставкой с биржи Роттердама). Все объяснялось "энергонезависимостью от агрессора", а Ахметов и ДТЭК получали сверхприбыли. Компания ICU (в интересах Порошенко) потом скупала еврооблигации кампании Ахметова (они из-за Роттердам плюс безумно росли в цене). С января по ноябрь 2016 цена тепловой электроэнергии в Украине выросло вдвое. В итоге - на «Роттердаме+» получили профит где-то более 20000000000 гривен, Порошенко и Ахметов обогатились, российские наемники получили деньги на обучение своих детей в Украине и на строительство элитных домов. Ну и они конечно закупили боеприпасы и амуницию чтобы лучше убивать украинских солдат. Народ попал на тарифы, цены и финансирование оккупантов из своего кармана.
Все «выводы» всяких-разных «экспертиз», все эти «закрыть/возобновить следствие/дело», как и все «решения» украинских («самых справедливых в мире») судов» - «филькина грамота», грандиозный спектакль для лохов! ДажеНАБУ открыто применило избирательный подход - попыталось «Роттердам +» объявить незаконным, а точно такой же газовый (но освященный МВФ) «Дюссельдорф +» оправдать. Такая непоследовательность сделала все потуги «независимых правоохранителей» неотличимо похожими на
обычную проституциюбанальное обслуживание одних олигархов в их борьбе с другими.
Единственное - в «Роттердам +» бенефициариями выступали частные компании. А в «Дюссельдорф +» все лишние деньги,- взимаемые с населения,- не только исчезали в «Нафтогазе» и шли на премии «образцовым сыновьям» и их «мамам», но и, всё-таки, чуть-чуть перечислялись в бюджет в виде налогов.
Представьте - если бы сегодня ВАКС сказал (и всё было бы доведено «до конца»): «Да, дело нужно продолжить и наказать Вовка за формулу «Роттердам +»!», то кто бы должен был пойти под суд следующим: Шмыгаль, Зеленский, Коболев, или все они вместе (это все те, которые приняли аналогичную формулу «Амстердам +» по газу в меморандуме с МВФ)?...