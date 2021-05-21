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Ахметов (2002) Зеленский (16511) Шабунин (463) Роттердам+ (165) Ермак Андрей (1185) Татаров Олег (348)

Татаров закрыл дело "Роттердам+", о котором Зеленский спрашивал Порошенко на стадионе, - Шабунин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Татаров закрыл дело

Президент Владимир Зеленский лично несет ответственность за незаконные действия Олега Татарова.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава правления общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Когда Зеленский утверждает, что борется с Ахметовым, знайте - это обман. И не имеет значения - это Ермак обманывает его или он - нас. Вчера написал, как экс-адвокат Ахметова и ставленник главы офиса Зелинского (Татаров) в очередной раз закроет готовое к передаче в суд "Роттердам +". Сегодня Татаров это сделал. Да, закрыли именно тот "Роттердам +", о судьбе которого Зеленский спрашивал на стадионе Порошенко", - отмечает Шабунин.

"Вчера на пресс-конференции Зеленский сказал, что председатель его офиса не берет взяток. Конечно не берет, у него для этого Татаров есть. Но за все действия Татарова ответственность несет даже не Ермак - а Зеленский лично. Избиратели не Ермаку поверили, а Зеленскому. Поэтому и не Ермак их обманывает", - подытожил он.

Читайте также: Шабунин: Татаров собирается закрыть готовое к передаче в суд дело "Роттердам+"

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+36
Шабунін, жгі єсчьо! 😂😂😂😂😂 Тіпо "я за Зєлєнскага нє тапіл".
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21.05.2021 13:53
+27
С маниакальной упёртостью Шабунин не хочет слушать никаких экономистов, которые все до одного понимают, что Роттердам+ - это обыкновенный способ ценообразования, а не преступная схема, как ему рассказал Беня.
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21.05.2021 13:56
+20
"Татаров закрыл дело "Роттердам+" против Ахметова, о котором Зеленский спрашивал Порошенко на стадионе" - Шабунин - Цензор.НЕТ 5567
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21.05.2021 13:58
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Я знаю одне - за два роки Зеленського Ахмєтов та інші олігархи значно збагатились.
Навряд чи за це відповідає Порошенко.
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21.05.2021 14:14 Ответить
А при Порошенко они что обеднели? Пэте тоже насрать на народ было, поднял газ в 12 раз дабы олигархи смогли карманы набивать
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21.05.2021 14:18 Ответить
Так. Уявіть собі- ВСІ олігархи значно збідніли.
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21.05.2021 14:22 Ответить
Ну взагалі-то обідніли - глянь на рейтинги Форбс за 2013 і 2019...
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21.05.2021 14:26 Ответить
Вот это поворот, олигархи в Украине обеднели? Очнись, какие рейтинги Форбс когда они все от уплаты налогов в офшорах сидят? Посмотри лучше какие зарплаты были с приходом життя по-европейски, 2 года минималка 50 баксов была, а средняя и до 200 баксов не дотягивала. Слава Україні
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21.05.2021 14:30 Ответить
Такі да, тоді обідніли, учи матчасть...

У 2013 у Ахметова було 15,4 млрд. баксів, у 2015 - вже 6,7, у 2016 - 2,3. У 2021 - 7,6!

Пінчук - 3,8 в 2013, 1,5 в 2015, 1,25 в 2016. В 2021 - 2,5 млрд.

Коломойський - 2,4 в 2013, 1,3 в 2015 і 2016... В 2021 - 1,8 млрд.

Рейтинг Форбс - це все-таки інфа, яка заслуговує довіри!

Тенденцію бачиш - при Зе статки олігархів знову ростуть, хоча до цього падали!
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21.05.2021 14:35 Ответить
Не смеши меня, рейтинги Форбс он смотрит, ты ещё рейтинг гонолулу приплети. В стране где весь крупный бизнес отмывает бабки через офшор ты решил сравнивать доходы по форбсу? Ну реально, никто не знает сколько и каких компаний есть у Бени, Пети или Ахметки и врядли кто узнает, да галимый голова последнего сельсовета раскидывает имущество по знакомым и родным а тут олигархическая банда 30 лет грабившая страну будет в белую показывать свои доходы? АХАХАХХА
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21.05.2021 14:40 Ответить
Паходу, аргументов от тебя ждать - гиблое дело, да, мудозвон ???
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21.05.2021 14:44 Ответить
Форбс знає ВСЕ.
Прикро зебілам, це очевидно...
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21.05.2021 14:45 Ответить
Логіку включать не пробував - якщо на Донбасі війна, то невже неясно, що Ахметов понесе збитки? навіть якщо він досі контролює заводи на території лугандона і вони працюють, то все одно у нього збитки через логістику, поставку сировини і тд!
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21.05.2021 14:46 Ответить
Гы. У этого долбозвона полный хаос в голове.
А где борец с коррупцией бигус?.
Хочу ему передачку отнести
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21.05.2021 14:16 Ответить
Це не тільки Татаров, а це повністю провина повії-бенедіктової!
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21.05.2021 14:18 Ответить
Висновок один: і Блазень, і Барига - вороги українського народу.
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21.05.2021 14:23 Ответить
Висновок один. Ви не дуже кумекаєте в державних справах. Через таких розумаків і країна постійно в сраці.
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21.05.2021 14:27 Ответить
Кучма теж був "державником" - тим іще, але з таким же піаром "державотворника", як і у сивого. У сивого - типу, армія, мова, віра (останнє - найважливіше, мабуть). У рудого злочинця - і Конституцію прийняли, і гривиню ввели. Але ж породив і олігаршонків.
Сивочолий у вишиванці - сам олігаршонок, і ні на йоту не зробив, щоб врешті решт, зруйнувати олігархічну систему, яка зруйнувала вщент нашу економіку. Краще ж піаритися на мові і армії перед виборами, а до 2019 - набивати собі кишені і вдавати з себе невїбенного гетьмана, переймаючи на себе і внесок волонтерів, і подвиг добробатівців, забуваючи, що кожен з нас сплачує військовий податок і будує армію, а не лише він під Київом системи ПВО облаштовує. Підрило воно, як і усі решта біля корита. Зрадник справи Майдану - як і його папєрєднік, гниломордий ющер зі своїми любими друзями (куди і сивий входив)
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21.05.2021 15:09 Ответить
Сивочолий якраз усунув олігархів від політики. Це визнавали всі західні інституції.
А от ЗЕ їх знову підігріб.
Знаєте, не спуститься янгол з небес. Не розгрібе навали лайна.
Не знаю на кого ви чекаєте.. Може на чарівника з паличкою - махне раз і ми вже як Польща, махне вдруге - ми вже Німеччина.
Ви не вмієте оцінювати політика. Тому в нас і Ківа в Раді, та інші відкиди суспільства. Чи то суспільство відкидів у нас...
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21.05.2021 15:33 Ответить
Вони - одна шобла. Це стало зрозуміло ще восени 2019го.
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21.05.2021 14:54 Ответить
Сейчас все журналисты и "профессиональные борцы с каррупцией", делают вид, шо это не они привел к власти Коломойского, Зеленского, Ермака и Татарова, а все случилось "как бы само собой". "Они же хатели как лутчше"!
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21.05.2021 14:27 Ответить
Нагадаю питання зі стадіону:

- Чому не сидять мертвечук і Ахметов?
- Чому не покарані прибічники Януковича?
- Чому ніхто не сидить за Іловайськ і Дебальцеве?
- Чому ми так і не знаємо імена вбивць на Майдані?
- Чи не хотіли б ви взяти участь в експерименті й спробувати прожити на півтори тисячі гривень пенсії хоча б місяць?
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21.05.2021 14:27 Ответить
Слава Богу при Зеле это всё выяснилось. Оказалось, что ничего страшного!
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21.05.2021 14:44 Ответить
Відповідь на всі питання одна:
- Тому, що українці не вимагали дострокову відставку ні Янеку, ні Пєцє і ні Зєлє. Навіть на Майдані 2013-14рр не було вимог відставки Янека, а тільки вимоги покарання винних за побиття дітей під Стелою. Янек втік, бо злякавсь. А міг би звільнити міністра ВС і досидів би свою каденцію. Не вміють українці вимагати дострокову відставку своїм збанкрутілим лідерам.
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21.05.2021 14:48 Ответить
Звільнити міністра ВС і досидіти каденцію він міг до перших жертв... Потім уже все активніше лунали заклики зека-геть!
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21.05.2021 14:53 Ответить
Може і так, вже в перший день протистояння потрапив до нейрології з політравмами. Але треба було нам всім не пертись до урядового кварталу невідомо для чого і оголяти Майдан, а узгодити на самому Майдані нормальну Янеку заміну. Тоді і протистояння б не було. Вся міліція перейшла б на бік протестувальників. Янек вже всім очі муляв. Сцена зрадила Майдан. А Сцена це Клічко, Яценюк і Тягнибок.
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21.05.2021 15:00 Ответить
Більше ніяких сцен - лише гіляки каштанів по Хрещатику (якщо ще не повирубували усі)
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21.05.2021 15:10 Ответить
Ну да--іван отримав чергову порцію і відпущен із дуркі,бо щось сьогодні його забагато.
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21.05.2021 16:57 Ответить
Нормальна заміна - це Йуля?
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21.05.2021 20:39 Ответить
До стадіона Зєля ще не сидів на схемі ротердам+, а потім сів(на схему)) "Татаров закрив справу "Роттердам+" проти Ахметова, про яку Зеленський питав Порошенка на стадіоні" - Шабунін - Цензор.НЕТ 1322
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21.05.2021 14:38 Ответить
Уже давно ПЕРЕЗРЕВАЕТ вопрос-"когда же "закроют" самого Татарова?" И какое наказание понесёт Венедиктова за назначение этого уже давно и вовсю "зашкваренного" персонажа ( Татарова)?
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21.05.2021 14:42 Ответить
Беріть вище - давно вже визріло гасло - Зєлю геть і дострокові. От тільки треба узгодити когось нормального. Одного когось.
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21.05.2021 14:52 Ответить
Дострокові це добре. На жаль для потрохоботів і на щастя дря усіх розумних, Потроху на них нічого "не світить". А так чого ж, Зеленського геть.
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21.05.2021 17:45 Ответить
Последний раз урок по ценообразованию. Допустим уголь поставляется в Роттердам и в п.Южный (Украина) из Балтимора (США). Цена в Роттердаме угля ( она же на бирже в Ротердаме) называеся CIF Rotterdam Cost + Insurance + Freight ( Стоимость на бирже в Балтиморе + Стоимость страхования транспортировки из Балтимора в Роттердам + Фрахт или стоимость перевозки Балтимор-Роттердам) Цена в порту Южный называется CIF Yuzhny. Разница СИФ Роттердама и СИФ Южного на таком расстоянии через Атлантику будет не большая СИФ Роттердам скажем 100 дол за 1 т. СИФ Южный 110 дол за 1 т. Всю погоду делает "плюс" у Роттердама. Он включает в себя перевалку в п. Роттердам на ж\д вагоны, + перевозку ж\д вагонами из Роттердама до условного Днепра+ выгрузку из ж\д вагонов. Стоимость этого плюса будет всегда выше той разницы в СИФах Роттердама и Южного. Это и есть то, что переплачивает клиент трейдерам (олигархам) на стоимости угля. Точно так же будет на стоимости Роттердам + для нефтепродуктов т.е бензина и дизтоплива. Там плюс стоит 7000 гривен с тонны.
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21.05.2021 15:17 Ответить
Не сторонник этой зеленой шоблы, но справедливости ради надо задать Шабунину один простой вопрос: как Татаров не будучи прокурором и не имея никакой прямой связи с этим делом мог закрыть это дело???? Если дело закрыли, то это сделала прокуратура, которую возглавляет зеленская подстилка по имени Венедиктова.
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21.05.2021 15:18 Ответить
Если бы у зебуинов были мозги, их сейчас бы посетил когнитивный диссонанс !
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21.05.2021 15:20 Ответить
Та мы знаем. А ты знаешь?
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21.05.2021 15:38 Ответить
Будущий генпрокурор...
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21.05.2021 15:47 Ответить
То виходить то була спецоперація Зелі-Бені і татарської *******?
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21.05.2021 15:51 Ответить
Зебіли поясніть нам як так сталося ,коли був так званий"Роттердам+",то Ахметов став біднішим ,а коли ЗЕ його відмінив ,то той одразу збагатився в три рази?
Чи може ви у нас просто телепні?
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21.05.2021 15:53 Ответить
Порошенко ушел в историю, дело закрыли, самим нужно барыжить по этой схеме, все как обычно, лохторат продолжает верить в чудеса 😁😁😁😁
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21.05.2021 15:57 Ответить
Шабунін така ж продажна брехлива істота як і зелені слуги.
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21.05.2021 16:53 Ответить
А ось мені здається, що це ТИ такий самий брехун, як і усі потрохоботи
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21.05.2021 17:43 Ответить
Ротердам+ чисто олигархическая задумка которая успешно выворачивает карманы граждан, а на уворованные деньги всегда есть возможность купить и суды и адвокатов и чиновников. Потому так долго и мучительно они мурыжат этот вопрос ганяя его как футбольный мяч.
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21.05.2021 18:14 Ответить
Капец, ну до чего низкий уровень дискуссии! Представьте, принимается закон по которому цена украинского шоколада должна быть не меньше чем в Швейцарии Женева+. Вы скажете, а почему мы должны платить в два-три раза дороже за украинский продукт, который тут и производится и не имеет никакого отношения к Щвейцарии? Роттердам+ на украинский уголь, абсолютно равносилен цене на шоколад по схеме Женева+. Принцип импортного паритета не может применяться для местных продуктов, его смысл ограничить цену импорта. Поэтому Роттердам + на уголь это уголовное преступление, а Порошенко и Ахметов подельники, ограбившие всю страну через тарифы. Так понятнее?
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21.05.2021 20:14 Ответить
Пример с шоколадом не корректный!
Украинский уголь стоил 2700 за тонну, а Роттердам устанавливал границу в 1700 за тонну, т.е. по Роттердаму+ уголь был ДЕШЕВЛЕ, чем добытый в Украине. Только тупому быдлу можно втирать о злочинности этой схемы, особенно с учетом того, что Запад ее одобрил, т.к. она ликвидировала сверхприбыли наших олигархов.
Простой вопрос: почему, когда отменили Роттердам+ цена на электроэнергию поднялась и будет еще подниматься дальше??? Мозгами шевелить не пробовали?
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22.05.2021 01:30 Ответить
Зачем врать? На момент введения Роттердама цена угля у Ахметова была 850 грн за тонну, при рыночной реализации 1100-1200 грн, повышение цены до 1600 грн за тонну было совершенно необоснованным. И именно оно и привело к повышению тарифов для населения. А вот через два года мировая цена резко угля упала, про что Выи пишите, и Ахметова перестала устраивать формула Роттердама+ поскольку она требовала понизить и его цены. Вместо этого Порошенко и Ахметов придумали новую схему "рынка" , по которой Ахметов покупал у самого себя свой уголь по любым ценам, а по итогу повышение цены оплачивал потребитель. Последнее поднятие цены электроэнергии на 20% было запланировано на 1 июля 2021. Но увы, бизнеспартнеру Ахметова украинский народ дал ногой под зад..
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22.05.2021 10:10 Ответить
Бред сивой кобылы.Ответь на вопрос : ПОЧЕМУ БЕЗ РОТТЕРДАМА ЦЕНА ВЫРОСЛА и через месяц-другой вырастет еще?

Никому мудрый нарид под зад не дал--- дал себе под дых, хотя по тупости своей еще не все стадо это осознало)))
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22.05.2021 23:56 Ответить
я небольшой специалист в таких делах , но только то , что одна и та же жо четыре раза закрывает дело , а своя в доску " специалист по бракоразводным делам " хохочет - это капец кварталу и зРаде ....
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22.05.2021 10:00 Ответить
Ну, кто там и по каким основаниям закрывает/открывает любое дело - пусть спорят юристы.
А нам - простым смертным - стоит запомнить, что главной «претензией» к формуле «Роттердам+» было и остаётся то, что Порошенко, на пару с олигархом Ахметовым, провернули «аферу века» - выдав нам донбасский антрацит за импорт, но они (на самом деле) скупались у вождей ДНР и ЛНР, пополняя их бюджет и свои карманы, иными словами - попросту МА-РО-ДЁРСТ-ВО-ВА-ЛИ! Из-за этой аферы мы с вами/все украинцы обнищали, - как минимум, - на 12 млрд. гривен. Мы с вами, оплатив антрацит с оккупированного Донбасса, не только выписали «премиальные» Ахметову и Порошенко в виде астрономической прибыли, но и пополнили сепаратистские бюджеты плотницких и захарченков.

Оцените «красоту игры»! Порошенко предоставил Ахметову право ввести «Роттердам +». Все что украинские потребители платили за электроэнергию, которую производили Ахметовские ТЭС, шло на закупку угля на оккупированных территориях. Уголь брали по 25-50 долларов, но в стоимость электроэнергии закладывалась цена угля 100-105 $ (с доставкой с биржи Роттердама). Все объяснялось "энергонезависимостью от агрессора", а Ахметов и ДТЭК получали сверхприбыли. Компания ICU (в интересах Порошенко) потом скупала еврооблигации кампании Ахметова (они из-за Роттердам плюс безумно росли в цене). С января по ноябрь 2016 цена тепловой электроэнергии в Украине выросло вдвое. В итоге - на «Роттердаме+» получили профит где-то более 20000000000 гривен, Порошенко и Ахметов обогатились, российские наемники получили деньги на обучение своих детей в Украине и на строительство элитных домов. Ну и они конечно закупили боеприпасы и амуницию чтобы лучше убивать украинских солдат. Народ попал на тарифы, цены и финансирование оккупантов из своего кармана.
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22.05.2021 13:50 Ответить
"Татаров закрив справу "Роттердам+", про яку Зеленський питав Порошенка на стадіоні" - Шабунін - Цензор.НЕТ 699 А, да, что ещё немаловажно!...

Все «выводы» всяких-разных «экспертиз», все эти «закрыть/возобновить следствие/дело», как и все «решения» украинских («самых справедливых в мире») судов» - «филькина грамота», грандиозный спектакль для лохов! ДажеНАБУ открыто применило избирательный подход - попыталось «Роттердам +» объявить незаконным, а точно такой же газовый (но освященный МВФ) «Дюссельдорф +» оправдать. Такая непоследовательность сделала все потуги «независимых правоохранителей» неотличимо похожими на обычную проституцию банальное обслуживание одних олигархов в их борьбе с другими.
Единственное - в «Роттердам +» бенефициариями выступали частные компании. А в «Дюссельдорф +» все лишние деньги,- взимаемые с населения,- не только исчезали в «Нафтогазе» и шли на премии «образцовым сыновьям» и их «мамам», но и, всё-таки, чуть-чуть перечислялись в бюджет в виде налогов.
Представьте - если бы сегодня ВАКС сказал (и всё было бы доведено «до конца»): «Да, дело нужно продолжить и наказать Вовка за формулу «Роттердам +»!», то кто бы должен был пойти под суд следующим: Шмыгаль, Зеленский, Коболев, или все они вместе (это все те, которые приняли аналогичную формулу «Амстердам +» по газу в меморандуме с МВФ)?...
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22.05.2021 13:53 Ответить
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