Не знаю, кто похитил Чауса и где он находится. Моя задача - не позволить РФ рассорить Украину и Молдову на этой теме, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал похищение экс-судьи Николая Чауса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "НВ".

"Я не знаю, кто похитил судью Чауса. Я не знаю, где он находится. Я знаю, что есть правоохранительные органы в Украине, есть правоохранительные органы в Молдове, спецслужбы в обеих странах тоже есть, пусть они работают с этой темой. Моя задача политическая - не позволить третьей стране, а именно Российской Федерации рассорить Украину и Молдову на этой теме", - отметил министр.

По словам Кулебы, министр иностранных дел Молдовы также разделяет это убеждение. Поэтому главы ведомств работают над позитивной повесткой дня между странами.

"Россия поддерживает Додона, бывшего президента Молдовы, мы поддерживаем Майю Санду, нынешнюю президенткой Молдовы. Идет борьба, война в Молдове за дискредитацию и ослабление рейтинга Майи Санду, мы стоим на ее стороне. Нам нужна европейская демократическая Молдова. В Молдове какие СМИ и Telegram-каналы больше раскручивают тему украинского следа в деле Чауса? Пророссийские. ... Россия стратегически заинтересована в том, чтобы во-первых, ослабить Майю Санду накануне парламентских выборов. И второе, чтобы рассорить Украину и Молдову. Это же очевидная история", - добавил глава МИД.

Также читайте: МИД передал в Офис Генпрокурора ноту Молдовы о создании рабочей группы относительно похищения экс-судьи Чауса, - СМИ

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый считает, что эти заявления не могут считаться добровольными.

19 мая Чаус опубликовал новое видео, в котором заявил, что готов предоставить материалы о людях, "причастных к моему похищению в 2016".

Читайте: СБУ изучает видео Чауса, открыто уголовное производство, - спикер Службы Дехтяренко