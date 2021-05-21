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Новости Политика Украины
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Кулеба Дмитрий (2620) Чаус (338)

Не знаю, кто похитил Чауса и где он находится. Моя задача - не позволить РФ рассорить Украину и Молдову на этой теме, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Не знаю, кто похитил Чауса и где он находится. Моя задача - не позволить РФ рассорить Украину и Молдову на этой теме, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал похищение экс-судьи Николая Чауса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "НВ".

"Я не знаю, кто похитил судью Чауса. Я не знаю, где он находится. Я знаю, что есть правоохранительные органы в Украине, есть правоохранительные органы в Молдове, спецслужбы в обеих странах тоже есть, пусть они работают с этой темой. Моя задача политическая - не позволить третьей стране, а именно Российской Федерации рассорить Украину и Молдову на этой теме", - отметил министр.

По словам Кулебы, министр иностранных дел Молдовы также разделяет это убеждение. Поэтому главы ведомств работают над позитивной повесткой дня между странами.

"Россия поддерживает Додона, бывшего президента Молдовы, мы поддерживаем Майю Санду, нынешнюю президенткой Молдовы. Идет борьба, война в Молдове за дискредитацию и ослабление рейтинга Майи Санду, мы стоим на ее стороне. Нам нужна европейская демократическая Молдова. В Молдове какие СМИ и Telegram-каналы больше раскручивают тему украинского следа в деле Чауса? Пророссийские. ... Россия стратегически заинтересована в том, чтобы во-первых, ослабить Майю Санду накануне парламентских выборов. И второе, чтобы рассорить Украину и Молдову. Это же очевидная история", - добавил глава МИД.

Также читайте: МИД передал в Офис Генпрокурора ноту Молдовы о создании рабочей группы относительно похищения экс-судьи Чауса, - СМИ

Напомним, 9 августа 2016 года судья Николай Чаус был задержан сотрудниками НАБУ за получение взятки в размере $150 тыс. 6 сентября Верховная Рада дала согласие на арест судьи. Однако к этому времени судья покинул территорию Украины и 12 сентября 2016 года был объявлен в розыск. В марте 2017-го Чаус был задержан на территории Молдовы

6 октября стало известно, что Молдова отказала Чаусу в политическом убежище.

4 апреля 2021 года стало известно, что в Молдове неизвестные похитили Чауса. На следующий день в МВД Молдовы сообщили, что находившегося в Кишиневе украинского судью Николая Чауcа похитили иностранные граждане. Они уже покинули Молдову, перейдя молдавско-украинскую границу.

17 мая 2021 года экс-судья Чаус опубликовал видео, на котором заявил: "Нахожусь в безопасности, в ближайшее время намерен появиться в Украине". Его адвокат Вишневый считает, что эти заявления не могут считаться добровольными.

19 мая Чаус опубликовал новое видео, в котором заявил, что готов предоставить материалы о людях, "причастных к моему похищению в 2016".

Читайте: СБУ изучает видео Чауса, открыто уголовное производство, - спикер Службы Дехтяренко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+9
Не знаю, кто похитил Чауса и где он находится, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1129
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21.05.2021 14:09
+3
Не знаєш чи не хочеш знати?????? А запитай ти у зєлєпукіна та єрмака ці два точно знають, але тебе вони відсунули від себе!!!!! Міністр МЗС повинен все знати!!!!!!!!
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21.05.2021 14:10
+3
Монголоїд, що ти тут забув????????????
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21.05.2021 14:11
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Ну не дадуть Чаусу спокійно вмерти !!)))
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21.05.2021 13:59 Ответить
Навпаки - допоможуть. Зараз така ситуація, що він (вірніше - його трьоп) не потрібен НІКОМУ. А, найголовніше - що його "наколядоване", судячи з усього закінчилося, платити за т.з. "викрадення", "прихисток", фейкові документи - нічим.
Тепер всім потрібно, щоб Чаус зник по-справжньому і надовго.
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21.05.2021 15:33 Ответить
украинского судью похитили и изнасиловали инопланетяне
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21.05.2021 14:01 Ответить
Вы у Арьева спросите. Он точно знает. Может даже на карте показать Не знаю, кто похитил Чауса и где он находится, - Кулеба - Цензор.НЕТ 4911
03.05.21 14:01 Чауса за вказівкою ОПУ найближчими днями з помпою затримають на кордоні, вдаючи, що жодного вивезення в Україну не було, - Ар'єв

И когда уже найближчи дни настанут? Не знаю, кто похитил Чауса и где он находится, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1659
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21.05.2021 14:04 Ответить
Монголоїд, що ти тут забув????????????
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21.05.2021 14:11 Ответить
Шось вы дядко пыздыте,!!!
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21.05.2021 14:09 Ответить
Не знаю, кто похитил Чауса и где он находится, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1129
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21.05.2021 14:09 Ответить
Не знаєш чи не хочеш знати?????? А запитай ти у зєлєпукіна та єрмака ці два точно знають, але тебе вони відсунули від себе!!!!! Міністр МЗС повинен все знати!!!!!!!!
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21.05.2021 14:10 Ответить
Итить вы дебилы... Левая рука подтирает жопу без бумажки, а правая потом показывает, что все было не так...
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21.05.2021 14:15 Ответить
Чаус под программой защиты свидетелей. Кто влезет в это дело получит по рукам и голове. Не знаю, хто викрав Чауса і де він перебуває, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9055
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21.05.2021 14:18 Ответить
свидетелей Иеговы? Чего это мудило, взяточник, вобщем обычный украинский судья, такого знает и может дать ценные сведения?
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21.05.2021 14:28 Ответить
Не понимаю из-за чего должна быть ссора между Украиной и Молдовой? Мы еще жопу на поворотах молдаванам не заносили?
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21.05.2021 14:18 Ответить
вся Украина знает, а кулеба не знает. чудеса.
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21.05.2021 14:19 Ответить
Як це не знаю? Чаус же сказав що його викрав Порошенко у 2016 році. Не знаю, хто викрав Чауса і де він перебуває, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1898І він не в Україні. Хоча відосікі клепає на Адобе Прем"єра Про (інформація з метефайлу), купленого для військових у Києві.
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21.05.2021 14:20 Ответить
самое интересное будет когда пятый пойдет по следу четвертого на Ростов Не знаю, хто викрав Чауса і де він перебуває, - Кулеба - Цензор.НЕТ 56
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21.05.2021 14:24 Ответить
Ещё ровно два года назад 21 апреля 2019 года выехал на Ростов. И ты лично об этом писал. Вы там в своей Германии вообще память потеряли. Крепитесь!
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21.05.2021 16:29 Ответить
Не знаю, хто викрав Чауса і де він перебуває, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8598
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21.05.2021 16:44 Ответить
Сразу и виновного нашли, хотят рассорить. Гады выкрали, а на нас спирают, НЕ ВИНОВАТАЯ Я.
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21.05.2021 14:26 Ответить
Перевожу с дипломатического языка.
Зебил с дЕрьмаком очередную херню упороли, а мне теперь за ними разгребать.
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21.05.2021 14:28 Ответить
не понятно, скоко бедный Чаус "в неволе", но шо, бедненький, не схуд с морды лица - то точно)
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21.05.2021 15:10 Ответить
Запитайте пане міністре у Єрмолу і Наймудрішого. А якщо стукните кулаком по столу, то вони ще й обдрищуться і один поперед одного будуть колотися. Просто їх ще ніхто не питався.
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21.05.2021 15:49 Ответить
меня интересуют где мои бутыля он закопал
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21.05.2021 16:52 Ответить
Неужто в Тирасполе?
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21.05.2021 18:10 Ответить
Не знаю, хто викрав Чауса і де він перебуває, - Кулеба - Цензор.НЕТ 890
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22.05.2021 01:35 Ответить
Ух
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22.05.2021 07:42 Ответить
 
 