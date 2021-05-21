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Празднование Последнего звонка и выпускных вечеров в Киеве состоится при условии соблюдения всех карантинных правил, - Кличко

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости Общество Здоровье

Празднование Последнего звонка и выпускных вечеров в Киеве состоится при условии соблюдения всех карантинных правил, - Кличко

Согласно рекомендациям Департамента образования празднование последнего звонка и выпускных вечеров в школах состоится при условии соблюдения всех карантинных правил. Также на них ограничат доступ родителей.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"Департамент образования разработал рекомендации для учебных заведений по проведению последних звонков и выпускных вечеров. Они состоятся, но при условии соблюдения всех карантинных правил. Это и дистанция, и маски, и проведение мероприятий не в помещениях. Также на них ограничат доступ родителей. Мы делаем это, чтобы предотвратить распространение болезни. Почти полтора месяца столица находилась в локдауне. И возвращаться к строгим ограничениям, убежден, никто не хочет ", - подчеркнул Кличко.

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Он также сообщил, что на сегодняшний день все школы города работают в обычном режиме. Ни одна из них не закрыта на карантин. На дистанционном обучении находятся 53 класса в 40 школах города. Всего коронавирусом в Киеве болеют 104 школьника и 52 педагога.

Также из-за выявленных случаев вируса временно закрыты 11 групп в 8 садах. Один садик - в Шевченковском районе - из-за заболевания воспитателей закрыли на карантин. Наполненность детей в садиках - более 58 процентов.
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Спросите Колю Жопу, оно знает как и покажет!
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21.05.2021 14:12 Ответить
В Велюре дорого стоит выпускной провести, то для личинок слуг народу только
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21.05.2021 14:18 Ответить
Слугам уродам ещё в начальную школу, большинству бы назад вернуться. выпускники Трускавца. мать их так.
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21.05.2021 14:20 Ответить
Аххаа, какую информацию? Очнитесь 21 век на дворе, что он там секретного передать смог? Секреты советских танков или допотопного вооружениея 80-х годов?
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21.05.2021 14:19 Ответить
Кличко!
Спусти воду из фонтанов,

а то тоскливо смотреть на пьяных, мокрых баб

которых нельзя трахать из за их возраста Святкування Останнього дзвоника та випускних вечорів у Києві відбудеться за умови дотримання всіх карантинних правил, - Кличко - Цензор.НЕТ 1205
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21.05.2021 14:33 Ответить
А с тобой можно идти в разведку Святкування Останнього дзвоника та випускних вечорів у Києві відбудеться за умови дотримання всіх карантинних правил, - Кличко - Цензор.НЕТ 7582
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21.05.2021 14:57 Ответить
Маккарти можно!
Я не продешевлю продавая его врагу....
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21.05.2021 15:04 Ответить
100% такое желание залезть в фонтан возникает, только бантики и ленточки «выпускница» останавливают..
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21.05.2021 15:00 Ответить
дааааа.....
Залезть к ним в фонтан и помацать их попки - заветная мечта всех дифелирующих возле фонтана мужиков....
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21.05.2021 15:07 Ответить
 
 