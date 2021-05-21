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"Суд" оккупантов приговорил крымского политзаключенного Яцкина к 11 годам тюрьмы, - Денисова

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество

Так называемый "Верховный суд Крыма" приговорил гражданина Украины Ивана Яцкина к 11 годам лишения свободы.

Об этом в Facebook сообщила омбудсмен Людмила Денисова, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня в очередной раз подконтрольный российской оккупационной власти так называемый "Верховный суд Крыма" объявил незаконный приговор гражданину Украины Ивану Яцкину по сфабрикованному уголовному делу за якобы "сбор и передачу Украине информации, составляющей государственную тайну России", - говорится в сообщении.

Яцкина приговорили к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, и после окончания - сроком один год ограничения свободы административного надзора.

"Этот незаконный приговор так называемого суда является демонстрацией системных политических репрессий оккупационных властей в отношении наших граждан, которые свободно выражают проукраинскую позицию на территории временно оккупированного Крыма. Призываю международное сообщество отреагировать на незаконное судилище и усилить давление на РФ для защиты прав граждан, оставшихся проживать на территории временно оккупированного Крыма и освободить всех незаконно удерживаемых страной-агрессором граждан Украины", - подчеркнула Денисова.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Надіюся, що ці 11 років такох світять нашим зрадникам-можновладцям?
ПОНЯЛИ, суки в мантиях ?!!! "Суд" оккупантов приговорил крымского политзаключенного Яцкина к 11 годам тюрьмы, - Денисова - Цензор.НЕТ 8825
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хмммм... летом, в жару, наверное без трусов на заседания ходят "Суд" оккупантов приговорил крымского политзаключенного Яцкина к 11 годам тюрьмы, - Денисова - Цензор.НЕТ 7853
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21.05.2021 14:23 Ответить
Питання до Денісовой:"Чому судді, які зрадили Україну та знаходяться в Криму або в РФ і навіть там роблять суддями досі числяться суддями України і не покарані,хочаб не звільнені?»
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21.05.2021 14:51 Ответить
 
 