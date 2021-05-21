Порошенко о решении суда по делу генерала Назарова: Виновник один - Путин, ведь именно он ведет войну против Украины

Лидер партии "Европейская Солидарность", пятый президент Петр Порошенко приветствует решение Верховного Суда Украины, который признал полную невиновность генерал-майора Виктора Назарова по делу о о сбитом в Луганском аэропорту в 2014 году Ил-76.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности".

"С самого начала, как мы и утверждали, было совершенно ясно, что дело не имеет под собой никаких оснований, потому что главный виновник гибели самолета - Путин. Ведь именно он ведет войну против Украины. А российская пропаганда и отравленные ею уже 7 лет пытаются переложить на генерала Назарова ответственность", - подчеркнул лидер "ЕС".

По словам Порошенко, вместо преследования украинских военных власть должна сосредоточиться на том, чтобы подобные трагедии не повторились.

"Для этого нужно укреплять национальную безопасность и предотвращать утечки секретной информации из самых высоких кабинетов государства. Именно поэтому "Европейская Солидарность" продолжает настаивать на создании ВСК по делу "вагнеровцев. Только украинское войско и международная поддержка могут гарантировать безопасность Украины, а преследование боевых генералов здесь точно плохой помощник", - добавил пятый президент.

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21 мая Верховный Суд признал генерала Назарова невиновным в гибели десантников в сбитом Ил-76

Напомним, генерала Виктора Назарова признали виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76 и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны.

Вслед за этим генерал Назаров подал иск против судьи Самоткан, которая вынесла ему приговор, однако Высший совет правосудия отказался рассматривать жалобы Назарова против судьи Самоткан.

14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли. Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.

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