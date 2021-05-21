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Новости Политика Украины Дело Медведчука
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Кум Путина Медведчук в суде: "Обвинения в так называемой пророссийскости я полностью отвергаю"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Кум Путина Медведчук в суде:

Народный депутат Украины фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявляет о политической подоплеке подозрений, выдвинутых в его адрес, и просит Киевский апелляционный суд отменить избранную ему ранее Печерским районным судом меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Об этом он заявил, выступая в ходе заседания апелляционного суда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Полностью поддерживаю жалобы адвокатов… выступаю против удовлетворения жалобы прокуратуры", - сказал Медведчук.

Он вновь подчеркнул, что считает уголовное преследование политически мотивированным, так как партия, которую он представляет, выступает против политического курса действующей власти.

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"Наша партия на протяжении последних лет выступает за мирное урегулирование на Донбассе. Мы выступаем последовательно не только за мирное урегулирование, но и в защиту русского языка… в защиту русскоговорящего населения, за возобновления отношений с Российской Федерацией, так как это является прерогативой и основой дальнейшего эконмического и социального развития нашего государства", - сказал Медведчук.

Вместе с тем, он заявил суду: "Обвинения в так называемой пророссийскости я полностью отвергаю, так как наша партия получила миллионы голосов на выборах…Это дает нам право как второй сегодня партии в парламенте отстаивать интересы… никакие обвинения относительно пророссийскости или другие никчемные ярлыки, которые пытаются навешать другие политические силы, в том числе, национал-радикалы, не могут восприниматься как незаконные и мешающие действующему курсу власти".

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Напомним, сегодня Киевский апелляционный суд рассматривает апелляционную жалобу нардепа ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука.

Как сообщалось, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.
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Топ комментарии
+27
Ну да, я не проросийский, а полностью российский
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21.05.2021 14:30
+23
А зачем его защищать? Он ведь брата убил? Убил. И тебя замочит, не чихнёт. Кум Путина Медведчук в суде: "Обвинения в так называемой пророссийскости я полностью отвергаю" - Цензор.НЕТ 1797
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21.05.2021 14:45
+17
Думаю вашому ізбранніку до президенства треба пройти через пєтушиньій угол у тернопільській колонії. Медведчук в суде: "Обвинения в так называемой пророссийскости я полностью отвергаю" - Цензор.НЕТ 1487
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21.05.2021 14:36
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Родственники Стуса должны судить мертветчука!
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21.05.2021 16:43 Ответить
як не дивно але я його повністю вірю. І навіть скажу більше - немає ніяких проросійських сил чи проукраїнських, немає проросійських поглядів чи проукраїнських, немає ніяких проросійських політиків чи проукраїнських. Є або українська оптика або антиукраїнська. Тому ведмедчук ніякий не проросійський він антиукраїнський. Весь його життєвий шлях це служіння ворогу на шкоду Україні і українцям.
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21.05.2021 16:44 Ответить
Так йому ж підозру висунули по злочину в державній зраді і до "лампочки" з яких мотивів він скоєний, навіть керуючись "ультранаціоналістичними поглядами і верховенством арійської раси".
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21.05.2021 18:15 Ответить
Мертвечука - в буцегарню .За підтримку дружніх стосунків з путлером,який розвязав і веде війну проти України .А пята колона в образі опзж і т.і. повторяє путлеровське "іх там нєт". Зрадників -в буцегарню!!
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21.05.2021 18:44 Ответить
тенденция однако:

все украинофобы уже на второй день берут свои слова обратно, начинают извиняться и клястся в любви к Украине Кум Путіна Медведчук у суді: "Звинувачення в так званій проросійськості я повністю відкидаю" - Цензор.НЕТ 3822
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21.05.2021 19:17 Ответить
КОГДП ОНО УЖЕ ЗДОЗНЕТ !!!
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21.05.2021 22:00 Ответить
Ну как же - Медведчук - известный промонгол, при чём тут КГБ и Россия ?
(Извините, уважаемые монголы, политика - крайне грязное дело )
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21.05.2021 22:52 Ответить
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