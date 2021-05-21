Кум Путина Медведчук в суде: "Обвинения в так называемой пророссийскости я полностью отвергаю"

Народный депутат Украины фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявляет о политической подоплеке подозрений, выдвинутых в его адрес, и просит Киевский апелляционный суд отменить избранную ему ранее Печерским районным судом меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Об этом он заявил, выступая в ходе заседания апелляционного суда, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Полностью поддерживаю жалобы адвокатов… выступаю против удовлетворения жалобы прокуратуры", - сказал Медведчук.

Он вновь подчеркнул, что считает уголовное преследование политически мотивированным, так как партия, которую он представляет, выступает против политического курса действующей власти.

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"Наша партия на протяжении последних лет выступает за мирное урегулирование на Донбассе. Мы выступаем последовательно не только за мирное урегулирование, но и в защиту русского языка… в защиту русскоговорящего населения, за возобновления отношений с Российской Федерацией, так как это является прерогативой и основой дальнейшего эконмического и социального развития нашего государства", - сказал Медведчук.

Вместе с тем, он заявил суду: "Обвинения в так называемой пророссийскости я полностью отвергаю, так как наша партия получила миллионы голосов на выборах…Это дает нам право как второй сегодня партии в парламенте отстаивать интересы… никакие обвинения относительно пророссийскости или другие никчемные ярлыки, которые пытаются навешать другие политические силы, в том числе, национал-радикалы, не могут восприниматься как незаконные и мешающие действующему курсу власти".

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Напомним, сегодня Киевский апелляционный суд рассматривает апелляционную жалобу нардепа ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука.

Как сообщалось, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.