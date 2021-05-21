"Мы не будем встречаться с Путиным для того, чтобы не говорить о Донбассе и Крыме", - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Владимир Зеленский на встрече с Путиным будет очень жестко и принципиально защищать интересы Украины.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "НВ" заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Мы не будем встречаться с Путиным для того, чтобы не говорить про Донбасс и Крым", - отметил глава МИД.
"Встреча состоится тогда, когда мы, Киев, убедимся, что на этой встрече мы сможем предметно проговорить те вопросы, которые для нас являются ключевыми", - добавил министр.
По словам Кулебы, главной темой разговоры будет прекращение войны и мир в Украине.
"Мы должны говорить с Путиным. Мы понимаем, что решения в России принимает Владимир Путин и никто другой. Уверен, что если эта встреча состоится, то президент Украины будет очень жестко и принципиально защищать украинские интересы", - подчеркнул глава МИД.
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Він сам не піде...
Його можна лише примусити, що можливо лише здопомогою західних союзників.
Але якщо бубочка вперто лізе у ций зашморг, значить готує лише зраду, бо в путєна є на нього компромат...
Федя! Нет, - говорят, - Федя, ты, - говорят, - Федя, в состоянии пропагандистом не быть. Сила в словах у тебя есть, но ты их расставить не можешь. Ты говоришь долго, Федя, но непонятно о чем»… © Михаил Жванецкий.
МІД рфії вважає, що активність НАТО заважає врегулювати ситуацію на донбасі. Тобто - якби би не НАТО, то вони врегулювали б.
Отакої. Хто всравсь? - Невістка! - Так її ж вдома немає! - Так вітер відтіля!
А я вважаю, що якби не рфія, то і ситуації на донбасі не було б.