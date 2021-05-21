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"Мы не будем встречаться с Путиным для того, чтобы не говорить о Донбассе и Крыме", - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Владимир Зеленский на встрече с Путиным будет очень жестко и принципиально защищать интересы Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "НВ" заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Мы не будем встречаться с Путиным для того, чтобы не говорить про Донбасс и Крым", - отметил глава МИД.

"Встреча состоится тогда, когда мы, Киев, убедимся, что на этой встрече мы сможем предметно проговорить те вопросы, которые для нас являются ключевыми", - добавил министр.

По словам Кулебы, главной темой разговоры будет прекращение войны и мир в Украине.

"Мы должны говорить с Путиным. Мы понимаем, что решения в России принимает Владимир Путин и никто другой. Уверен, что если эта встреча состоится, то президент Украины будет очень жестко и принципиально защищать украинские интересы", - подчеркнул глава МИД.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+8
Наиболее вероятное развитие событий, по версии Кулебы: "***** испугается Зе, и сбежит из Крыма и Донбасса поджав хвост".
"Мы не будем встречаться с Путиным для того, чтобы не говорить про Донбасс и Крым", - Кулеба - Цензор.НЕТ 1807
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21.05.2021 14:45
+5
Ребята, я понимаю что у вас все хорошо, денежки из бюджета капают, и нужно еще три года у корыта продержаться. Но вам же уже сто раз сказали, и про Крым и про ОРДЛО, и еще и войска под границу стянули, о чем там разговаривать? Вот если бы реально Медведчука и всю его банду прижали, то возможно и появилась бы тема для обсуждения, а так с домашним арестом, все это туфта.
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21.05.2021 14:47
+4
Після сьоми років війни - який сенс зустрічатись з #уйлом???
Він сам не піде...
Його можна лише примусити, що можливо лише здопомогою західних союзників.
Але якщо бубочка вперто лізе у ций зашморг, значить готує лише зраду, бо в путєна є на нього компромат...
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21.05.2021 14:57
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на том свете Вавка поговорит с Пуйлом о Крыме и Донбассе.. не раньше... а пока рандеву не состоялось нужно успеть окончательно с начселения Украины создрать последнюю шкурку...
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21.05.2021 14:54 Ответить
Наиболее вероятное развитие событий, по версии Кулебы: "***** испугается Зе, и сбежит из Крыма и Донбасса поджав хвост".
"Мы не будем встречаться с Путиным для того, чтобы не говорить про Донбасс и Крым", - Кулеба - Цензор.НЕТ 1807
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21.05.2021 14:45 Ответить
***** теж не захоче з вами зустрічатись і квити.
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21.05.2021 14:45 Ответить
Ребята, я понимаю что у вас все хорошо, денежки из бюджета капают, и нужно еще три года у корыта продержаться. Но вам же уже сто раз сказали, и про Крым и про ОРДЛО, и еще и войска под границу стянули, о чем там разговаривать? Вот если бы реально Медведчука и всю его банду прижали, то возможно и появилась бы тема для обсуждения, а так с домашним арестом, все это туфта.
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21.05.2021 14:47 Ответить
Ну просидел Ефремов лет 5 в СИЗО, и что толку? Медведчук, конечно, фигура покрупнее, да и с ввп близок, но не будет ввп из-за него большую войну начинать.
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21.05.2021 15:42 Ответить
Я не про войну, я про переговоры о которых кое кто мечтает.
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21.05.2021 16:58 Ответить
РФ не может гарантировать прекращение огня на Донбассе, поскольку "не является участником конфликта", - Песков./ "Единственным правильным шагом" для Украины по Донбассу будет прямой диалог с "ЛДНР", - Песков/ Но есть, есть о чём поговорить Путину и Зеленскому: о враге общем, о Порошенко. /Порошенко - враг номер один для Зеленского. / Порошенко до сих пор - враг № 1 у Путина / У Зеленскому есть приятный Путину подарок. Экспертиза голосов Байдена и Порошенко согласована Зеленским в интересах Коломойского. 02.04.21
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21.05.2021 14:52 Ответить
Після сьоми років війни - який сенс зустрічатись з #уйлом???
Він сам не піде...
Його можна лише примусити, що можливо лише здопомогою західних союзників.
Але якщо бубочка вперто лізе у ций зашморг, значить готує лише зраду, бо в путєна є на нього компромат...
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21.05.2021 14:57 Ответить
Главная проблема зелупы в том, что он идиот по жизни. и какие-либо логические доводы по поводу глупости его встречи с куйлом - абсолютно бессмыслены.
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21.05.2021 15:07 Ответить
…«Ты, Федя, пропагандист, полтора часа говоришь - непонятно о чем»…
Федя! Нет, - говорят, - Федя, ты, - говорят, - Федя, в состоянии пропагандистом не быть. Сила в словах у тебя есть, но ты их расставить не можешь. Ты говоришь долго, Федя, но непонятно о чем»… © Михаил Жванецкий.
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21.05.2021 15:08 Ответить
Кулеба, "вы"...??? 😂 Так обо#раться на внешнеполитическом уровне как зе и его "новые лица" надо уметь... Этот гэ-гномик трепает имя меркель где надо и не надо, достается и Макрону...поэтому они сейчас не очень переживают за Украину ( а зачем им переживать, если гномик сам рвётся в глаза ху#ла заглянуть ) ...Байден, по зелику,и виноват во всем также , как и Порох, что мы не в НАТО и не в ЕС... Клоун бы усем показал "кузькину мать", только вот все "плохие", а вовочка молодец...
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21.05.2021 15:16 Ответить
Для того, что бы говорить о Донбассе и Крыме, как минимум надо отказаться от "дружбы" с США и НАТО. В противном случае ни Крыма ни части Донбасса нам не видать как своих ушей.
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21.05.2021 15:59 Ответить
слухай міша - йди гібі гусєй, зрозумів, шавка московитьска.
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21.05.2021 16:49 Ответить
О чём говорить с х*йлом? Зеле, Байдену, Макрону. О чём? "Уберите ваши войска из длнр!" "Там нет войск рф. Т.е., убирать некого". "Прекратите пост. кибератаки, вмеш. в выборы США и т.п.!" "Это не мы!" И что дальше? О чём говорить со лжецом???
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21.05.2021 16:00 Ответить
https://www.ostro.org/general/politics/news/612215/

МІД рфії вважає, що активність НАТО заважає врегулювати ситуацію на донбасі. Тобто - якби би не НАТО, то вони врегулювали б.
Отакої. Хто всравсь? - Невістка! - Так її ж вдома немає! - Так вітер відтіля!
А я вважаю, що якби не рфія, то і ситуації на донбасі не було б.
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21.05.2021 16:05 Ответить
Клоуни, путін вам чітко сказав, щоб ви імплементували формулу Штайнмаєра в конституцію України, амністували терористів, ввели їх у Верховну Раду і органи місцевого самоврядування, відмовились від руху в ЄС і НАТО, а після цього приїжджали в Москву обговорити статус російської мови і російської церкви, як державних. Інших питань окурок обговорювати не збирається.
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21.05.2021 16:22 Ответить
та вони в курсі, треба тепер якось плебсу подати гіпотетичну "встрєчу" як чергову "побєду" зєзєзєнта.
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21.05.2021 16:48 Ответить
после того, как США(Байден) решили стать соучастниками немецко- рашистского антиукраинского газового сговора,решив не принимать санкции , такая встреча больше не нужна
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21.05.2021 16:46 Ответить
Это анекдот месяца!
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21.05.2021 18:56 Ответить
Изменить нужно последовательность " Не будем встречаться если не будем говорить о КРЫМЕ и Донбассе" ( начинать нужно не с конца агрессии а с ее начала.)
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21.05.2021 19:28 Ответить
 
 