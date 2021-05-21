"Мы не будем встречаться с Путиным для того, чтобы не говорить о Донбассе и Крыме", - Кулеба

Президент Владимир Зеленский на встрече с Путиным будет очень жестко и принципиально защищать интересы Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "НВ" заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Мы не будем встречаться с Путиным для того, чтобы не говорить про Донбасс и Крым", - отметил глава МИД.

"Встреча состоится тогда, когда мы, Киев, убедимся, что на этой встрече мы сможем предметно проговорить те вопросы, которые для нас являются ключевыми", - добавил министр.

По словам Кулебы, главной темой разговоры будет прекращение войны и мир в Украине.

"Мы должны говорить с Путиным. Мы понимаем, что решения в России принимает Владимир Путин и никто другой. Уверен, что если эта встреча состоится, то президент Украины будет очень жестко и принципиально защищать украинские интересы", - подчеркнул глава МИД.

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