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Pfizer и BioNTech поставят бедным странам бесплатно и по сниженной цене 2 млрд доз COVID-вакцины

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Pfizer и BioNTech поставят бедным странам бесплатно и по сниженной цене 2 млрд доз COVID-вакцины

Фармацевтические компании Pfizer и BioNTech поставят бедным странам бесплатно и по сниженной цене государствам с небольшим доходом 2 млрд доз вакцины от коронавируса в течение 18 месяцев. Половина из этого объема будет поставлена до конца текущего года.

По информации Financial Post, об этом объявил председатель правления и главный управляющий Pfizer Альберт Бурла, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Pfizer и BioNTech обязуются предоставить 2 млрд доз наших вакцин против COVID-19 странам со средним и низким уровнем доходов в течение следующих 18 месяцев", - заявил Бурла в ходе всемирного саммита по вопросам здравоохранения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До конца года планируем вакцинировать от COVID-19 всех желающих, - Ляшко

Он уточнил, что 2 млрд доз будут распределены между бедными бесплатно, а государствам со средним и низким доходом - по сниженной цене. Первый миллиард доз планируется поставить до конца 2021 года.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что распределение вакцин от коронавируса в мире является несправедливым.
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Топ комментарии
+6
жаль что мы богатая страна... нам не дадут, наверное..))
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21.05.2021 15:26
+2
Украина -страна богатая. Михеил Саакашвили: на коррупционных схемах в Украине воруют 37 млрд долларов в год .
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21.05.2021 15:24
+2
Это зечмо специально довел страну до нищеты, чтобы нашару получить вакцину. Шах и мат порохоботы
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21.05.2021 16:02
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Украина -страна богатая. Михеил Саакашвили: на коррупционных схемах в Украине воруют 37 млрд долларов в год .
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21.05.2021 15:24 Ответить
Так тем, кто ворует и вакцина обойдётся бесплатно. И им , и их семьям. Хорошая вакцина.. они и её не пропустят.
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21.05.2021 15:38 Ответить
Ех, ЗЕленим не зірвалось, ніхто ніц ні чого. А то б набили кишені, які вже й так тріщать по шваб від нахабства.
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21.05.2021 15:25 Ответить
О ! И нам скидки!

- секономленное в сей секунд рассуётся по ДЕРЖАВНИМ карманам... Pfizer и BioNTech поставят бедным странам бесплатно и по сниженной цене 2 млрд доз COVID-вакцины - Цензор.НЕТ 5121
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21.05.2021 15:26 Ответить
жаль что мы богатая страна... нам не дадут, наверное..))
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21.05.2021 15:26 Ответить
Допрыгались...
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21.05.2021 15:45 Ответить
ну наконец-то дождались минздравовские ))))
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21.05.2021 15:53 Ответить
а богатой стране Украине индийскую бодягу по спекулятивным ценам через несколько посредников?
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21.05.2021 16:00 Ответить
Это зечмо специально довел страну до нищеты, чтобы нашару получить вакцину. Шах и мат порохоботы
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21.05.2021 16:02 Ответить
Клоуни тому й не купували, щоб дали безплатно.
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21.05.2021 16:03 Ответить
Зеленая власть будет доказывать что мы богатая страна что бы покупать вакцину через посредников по завышенной цене. Иначе зачем вообще нужна власть если нельзя на этом заработать на безбедную старость?
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21.05.2021 16:23 Ответить
 
 