Pfizer и BioNTech поставят бедным странам бесплатно и по сниженной цене 2 млрд доз COVID-вакцины

Фармацевтические компании Pfizer и BioNTech поставят бедным странам бесплатно и по сниженной цене государствам с небольшим доходом 2 млрд доз вакцины от коронавируса в течение 18 месяцев. Половина из этого объема будет поставлена до конца текущего года.

По информации Financial Post, об этом объявил председатель правления и главный управляющий Pfizer Альберт Бурла, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Pfizer и BioNTech обязуются предоставить 2 млрд доз наших вакцин против COVID-19 странам со средним и низким уровнем доходов в течение следующих 18 месяцев", - заявил Бурла в ходе всемирного саммита по вопросам здравоохранения.

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Он уточнил, что 2 млрд доз будут распределены между бедными бесплатно, а государствам со средним и низким доходом - по сниженной цене. Первый миллиард доз планируется поставить до конца 2021 года.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что распределение вакцин от коронавируса в мире является несправедливым.