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опрос (2618) работа (585) возраст (16)

Каждый третий украинец старше 40 лет из-за возраста сталкивался с проблемами в поиске работы, - исследование

Новости Цензор.НЕТ Общество

Каждый третий украинец старше 40 лет из-за возраста сталкивался с проблемами в поиске работы, - исследование

Каждый третий работник старше 40 лет сталкивался с проблемами при поиске работы из-за возраста.

Такие данные показали результаты опроса OLX среди соискателей, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Около половины работодателей считают старшее поколение такими же хорошими работниками, каждый десятый считает их даже лучше молодых, однако такой же процент уверен, что сотрудники 40+ менее эффективны.

Согласно результатам, среди работодателей только 18% опрошенных имеют в штате больше всего сотрудников старше 40 лет.

Около 13% заявили, что не нанимают сотрудников старше 65 лет, объясняя свою позицию спецификой работы, которая требует физических нагрузок. Значительно большая часть работодателей (39%) стараются нанимать как молодых, так и работников постарше (до 45 лет) и обращают внимание скорее на опыт, а не на возраст. Абсолютное большинство работодателей — 94% — утверждает, что уровень зарплаты не зависит от возраста.

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Согласно опросу, работников до 30 лет выбирают из-за большей активности и инициативности (44%), лучшей осведомленности в современных технологиях (41%), а также стремления построить карьеру (39%).

В то же время отказ в трудоустройстве старшему поколению чаще всего объясняют физическими нагрузками, которые являются частью выполняемой работы — эту причину назвали 31% работодателей. Также, по мнению работодателей, старшие работники медленнее учатся (19%), хуже ориентируются в технологиях (12%), а также сложнее вливаются в коллектив (10%).

Автор: Ірина Дашківська
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Топ комментарии
+16
Всё это наглая ложь.
Вон янелох в 40 лет, без опыта, знаний и мозгов смог устроиться на должность президента Украины, а вы говорите, трудности.
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21.05.2021 15:48
+11
Но главная его заслуга - насадил тебя на бутылку Кожен третій українець старше 40 років через вік стикався з проблемами в пошуку роботи, - дослідження - Цензор.НЕТ 872 Кожен третій українець старше 40 років через вік стикався з проблемами в пошуку роботи, - дослідження - Цензор.НЕТ 9796
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21.05.2021 15:59
+9
Клоун идет на второй срок. Так он вчера объявил своим конферансье
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21.05.2021 15:30
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Клоун идет на второй срок. Так он вчера объявил своим конферансье
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21.05.2021 15:30 Ответить
И как ты думаешь, выберут?
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21.05.2021 15:32 Ответить
Только конферансьем.
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21.05.2021 15:35 Ответить
А українська зарплата вже майже така сама як польська - це перемога, ящітаю.
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21.05.2021 15:32 Ответить
Каждый третий украинец старше 40 лет из-за возраста сталкивался с проблемами в поиске работы, - исследование - Цензор.НЕТ 7574
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21.05.2021 15:33 Ответить
Кожен третій українець старше 40 років через вік стикався з проблемами в пошуку роботи, - дослідження - Цензор.НЕТ 6967
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21.05.2021 15:45 Ответить
Это да, хотя помню как при Пете минималка 2 года была 50 баксов, життя ***** по европейськи. Сейчас наверное тоже гривну обвалят
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21.05.2021 15:40 Ответить
Это потому что тебя уже тогда насадили на бутылку Кожен третій українець старше 40 років через вік стикався з проблемами в пошуку роботи, - дослідження - Цензор.НЕТ 3692
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21.05.2021 15:56 Ответить
Ахааа, позови своего куратора - походу тебя на бутылке заклинило, навязчивая идея прям
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21.05.2021 16:31 Ответить
Кожен третій українець старше 40 років через вік стикався з проблемами в пошуку роботи, - дослідження - Цензор.НЕТ 8773 ти з пляшкою як дурень зі ступою носишся...Мабуть в тебе практика велика насажуватися на пляшку...
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21.05.2021 21:21 Ответить
Нахрена ти БРЕШЕШ, ЗЕбіл? Коли Порох залишав посаду, мінімалка була 4200 грн!
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21.05.2021 22:39 Ответить
Скоро поляки как оскаженилые побегут к нам на заробитки Кожен третій українець старше 40 років через вік стикався з проблемами в пошуку роботи, - дослідження - Цензор.НЕТ 8466
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21.05.2021 15:46 Ответить
Клоун заявил, что зарплаты в Украине приближаются к польским.А там смотри и обгонят., а значит ждем поляков к нам на работу. Кожен третій українець старше 40 років через вік стикався з проблемами в пошуку роботи, - дослідження - Цензор.НЕТ 8570
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21.05.2021 17:13 Ответить
"лучшей осведомленности в современных технологиях (41%)"
ага. по мордокниге это особенно видно. там, шо ни рожа, то за 60.
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21.05.2021 15:32 Ответить
Да ладно гнать, почти все офисные вакансии до 30 лет, ну в крайнем случае до 35 лет. В 45 ты уже на помойке считай, всем насрать на твой опыт, умения - ну если повезёт возьмут на завод ******* за 7000 грн, или в Польшу унитазы мыть. Слава Украине
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21.05.2021 15:39 Ответить
...вася, а работа - это только в офисе? Чмошник, а кто тебе для офиса бумагу делает на заводе - не работник? А воду в кулер тебе кто привозит - не работник? А мусор твой ты сам убираешь, утырок? Планктон, мля...
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21.05.2021 15:43 Ответить
Ты совсем башкой долбанутый? Ну пойди в 45 грузчиком кто тебе в доме хозяин? Если ты всю жизнь ******* физически только и способен то кто тебе доктор? После 35 тебя в сраный офис не возьмут, а они про 45 тут пишут. После 45 твой удел если повезёт три копейки на вонючем заводе или за минималку ******* где-то, а после 55 так вообще считай повезёт если дворником возьмут, вот поэтому миллионы и выезжают - работы тут нет, зарплаты три копейки, а если где и платят то цены покруче у нас чем в ЕС
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21.05.2021 15:49 Ответить
...вася, есть куча возможностей зарабатывать и после 50, и не обязательно грузчиком - можешь жаловаться на своих родителей за то, что интеллект тебе заложили только для этой профессии... Ты так и не ответил на вопрос - работа возможна только в офисе, а все остальное - шлак и аццтой? Кожен третій українець старше 40 років через вік стикався з проблемами в пошуку роботи, - дослідження - Цензор.НЕТ 9615
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21.05.2021 15:58 Ответить
Ахаа, ну иди зарабатывай, то-то смотрю миллионами сваливают от життя по-новому. Он почти 100 тысяч врачей свалило, без нормальных зарплат ничего не будет, можешь вечность рассказывать как ******* в Украине можно зарабатывать, но пока народ будет нищий и голодный ничего не измениться, будет массовая миграция.
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21.05.2021 16:01 Ответить
...так я и зарабатываю, вася, и мне уже полтинник, и плюс пенсия после 25 лет службы Кожен третій українець старше 40 років через вік стикався з проблемами в пошуку роботи, - дослідження - Цензор.НЕТ 149 А ты продолжай говно из пасти выливать, раз уж на большее не способен...
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21.05.2021 16:04 Ответить
...заткни уже свой говнонфонтан, дебиленыш, и не позорься на всю страну... Орет оно, тупорылое Кожен третій українець старше 40 років через вік стикався з проблемами в пошуку роботи, - дослідження - Цензор.НЕТ 1289
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21.05.2021 16:20 Ответить
"...миллионами"? Есть ссылка на миллионы, чтобы подтвердить твой высер? Кожен третій українець старше 40 років через вік стикався з проблемами в пошуку роботи, - дослідження - Цензор.НЕТ 9519 Или ты дешевый провокатор? Кожен третій українець старше 40 років через вік стикався з проблемами в пошуку роботи, - дослідження - Цензор.НЕТ 1850
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21.05.2021 16:35 Ответить
Работодатели рано или поздно станут стариками...
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21.05.2021 15:41 Ответить
и поедет грудастая, молодая секретарша с работодателем на мальдивы

строчить
мемуары
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21.05.2021 16:39 Ответить
Из за возраста?а может из за экономического положения в стране,может потому что экономикой у нас управляет промосковская мразь гетьманович,может потому что чинушки заняты разворовыванием бюджета,а не своими прямыми обязанностями.
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21.05.2021 15:42 Ответить
А я думал мы живём по европейски, он тарифы и цены даже покруче чем в ЕС, а вот зарплаты как в Гондурасе. Почему власть не сделает нормальные зарплаты и пенсии?
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21.05.2021 15:46 Ответить
Потому что твоя доля сидеть на бутылке Кожен третій українець старше 40 років через вік стикався з проблемами в пошуку роботи, - дослідження - Цензор.НЕТ 8928
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21.05.2021 15:59 Ответить
Всё это наглая ложь.
Вон янелох в 40 лет, без опыта, знаний и мозгов смог устроиться на должность президента Украины, а вы говорите, трудности.
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21.05.2021 15:48 Ответить
Согласен, Порох в 49 спокойно стал президентов и ******** денег на 10 поколений вперёд, детки в Англии сидят, жизнь удалась
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21.05.2021 15:51 Ответить
Но главная его заслуга - насадил тебя на бутылку Кожен третій українець старше 40 років через вік стикався з проблемами в пошуку роботи, - дослідження - Цензор.НЕТ 872 Кожен третій українець старше 40 років через вік стикався з проблемами в пошуку роботи, - дослідження - Цензор.НЕТ 9796
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21.05.2021 15:59 Ответить
У тебя мания с бутылкой, тяжёлые воспоминания замучали? Понимаю, но мне это не интересно, олигархам пох на тебя и на население - их цель ******* бабло а ты продолжай верить в сказки, что придёт Пэтя даст тебе европейскую зарплату и пенсию, проходили знаем, ****** при нём с нищенских зарплат и тарифов, ***** минималка 50 баксов почти 2 года была, а средняя на нашем заводе 180 баксов, свалило 80% сотрудников, кто в РФ, кто в ЕС, бежали от життя по-новому роняя тапки.
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21.05.2021 16:11 Ответить
Кожен третій українець старше 40 років через вік стикався з проблемами в пошуку роботи, - дослідження - Цензор.НЕТ 7441
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21.05.2021 17:59 Ответить
Проблема в том, что эйчарщики (отдел кадров по-старому) сейчас представлены молодыми и недалекими дурами. В первую очередь они обращают внимание на дату рождения, потом на "красивости" (картинки, фото, логотипы и т.д.), потом на громкие названия и англицизмы (типа Harward, Cambridge, Microsoft, Coca Cola, менеджер, мерчендайзер и т.д.) и лишь в самую последнюю очередь на профессиональные навыки. Вот так и "режут" нормальных спецов которым за сорок.
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21.05.2021 15:50 Ответить
Враньё, выезжай в соседнюю Словакию, Польшу и всем насрать на твой возраст, если есть опыт и знание языка тебя и в 60 без проблем возьмут на работу, проблема в Украине
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21.05.2021 15:52 Ответить
Так речь идет об Украине. При чем здесь Польша и Словакия???
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21.05.2021 15:54 Ответить
При том что на работу не берут и люди вынуждены миллионами выезжать батрачить чтобы с голоду не сдохнут.
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21.05.2021 15:56 Ответить
Опять мимо кассы. Я писал именно об Украине и местных работодателях. Если бы я написал о Польше и Словакии, то у тебя были бы основания обвинять меня во вранье.
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21.05.2021 19:20 Ответить
А що може запропонувати український працедавець? В моєму краю максимум 6000 грн на руки, хай вони самі працюють. Краще на польского пана за 18 злотих на годину працювати
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21.05.2021 19:25 Ответить
А тебе приходится работать тролем за копейки....
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21.05.2021 15:55 Ответить
Я не работаю, это ты же тут порохоботом за 1 грн за коммент сидишь. В чём претензия? Пойди попробуй после 45 на нормальную должность устроится, дошло до смешного знакомый в 53 года не брали карщиком (масимум типо ******* за три копейки нелегально), выехал в Словакию, работает на крупнейшем заводе и там всем насрать на его возраст. Так почему в Украине такая жопа?
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21.05.2021 15:58 Ответить
Действительно, сидя на бутылке как ты можешь работать? Кожен третій українець старше 40 років через вік стикався з проблемами в пошуку роботи, - дослідження - Цензор.НЕТ 230
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21.05.2021 16:01 Ответить
Какой развитый собеседник, бутылка, сидеть, с какого СИЗО пишешь? Видать совсем беда с порохоботами раз зэков привлекать стали. А по теме ответишь? Чего люди могут в ЕС работать за достойные деньги, а тут их в силу возраста и на три копейки з/п не берут?
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21.05.2021 16:04 Ответить
Ты уже определись.
Бо меня через раз величаешь то порохоботом, то зебилом.
Хотелось бы уже знать кого я представляю.
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21.05.2021 16:03 Ответить
да мне пофиг кто ты, тут речь про то что зарплаты в Украине гавно, так ещё и ценз по возрасту везде, за це стояв Майдан?
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21.05.2021 16:08 Ответить
...как ты работаешь - так тебе и платят, вася Кожен третій українець старше 40 років через вік стикався з проблемами в пошуку роботи, - дослідження - Цензор.НЕТ 7821 Если твоя зарплата - говно, то, соответственно, ты - кто...? Кожен третій українець старше 40 років через вік стикався з проблемами в пошуку роботи, - дослідження - Цензор.НЕТ 8661
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21.05.2021 16:14 Ответить
Нет никакого ценза. К 40 годам у каждого нормального человека есть уже достаточный круг общения, что бы не обращаться к услугам прыщавых дурочек из HR.
Их берут на работу без всяких вопросов по рекомендации друзей.
Если у человека нет таких друзей - это гавно, а не работник и за него никто не хочет поручиться
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21.05.2021 16:16 Ответить
Странно, в соседней стране HR насрать на твой возраст, главное чтоб опыт + знание языка и медкомиссию прошёл, в родной стране работу только по знакомым искать нужно, это же насколько херовая ситуация в стране, чтобы херячить за три копейки нужно ещё знакомых напрягать?
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21.05.2021 16:20 Ответить
О каких специальностях речь?
Клубнику собирать?
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21.05.2021 16:22 Ответить
Ну если ты кроме собирания клубники ничего не умеешь то мне искренне тебя жаль. Почитай на досуге, с Украины валят все, дошло до смешного нормального кафельщика или сварщика днём с огнём не найдёшь. Валят все, медики, айтишники, рабочие у кого хоть капля мозгов есть - уехали или собирают чемоданы.
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21.05.2021 16:30 Ответить
...чувак, расскажи - кто твой дилер? Кожен третій українець старше 40 років через вік стикався з проблемами в пошуку роботи, - дослідження - Цензор.НЕТ 79 Качественный у него товар, походу Кожен третій українець старше 40 років через вік стикався з проблемами в пошуку роботи, - дослідження - Цензор.НЕТ 305
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21.05.2021 16:33 Ответить
Дурилка, картонная!
Для работы инженером в ЕС требуется знание языка и подтверждение твоего диплома техническим ВУЗом ЕС.
Для этого платишь за нотариально заверенные копии документов и жлешь пару месяцев. Тебе могут ответить, что мы не имеем специалистов, способных подтвердить ваш диплом. Посылаешь в другое учреждение и опять ждешь.
Разные гуманитарные дипломы там никто не рассматривает вообще.
Для работы врачем три года допонительно требуется сдать экзамен на курсы переподготовки на языке принимающей стороны 500 вопросов. Закончить курсы и сдать тесты - 5000 вопросов.
Вуаля. Так, что не рассказывай сказки.
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21.05.2021 17:11 Ответить
В европах всяких, после сорока ты тоже отработанный элемент. Кроме завода ничего не светит. Правда туда нужно ещё попасть.
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21.05.2021 16:01 Ответить
Ахаа, бросай боярышник хлебать и украинские новости смотреть, поезди посмотри в Европу
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21.05.2021 16:03 Ответить
Потому украинские эйч ар это на 99.999% курыные мазги. У нас в компании за два года сменилось таких четыре идиотки, постоянно спрашивали кандидатов: "а почему вы так часто меняете работу", если кандидат менял компанию раз в даа-три года. Сами же вертихвостки бегали из компании в компанию в среднем раз в полгода. Пока, наконец, такая смена "специалистов по подбору персонала" не надоела собственнику и он дал （вернул）полномочия опытным руководителям подразделений подбирать кадры самим. Теперь у нас есть сотрудники и 56, 62, 49 и 53-летнего возраста, нет текучки, люди дорожат работой и выкладываются без всяких "программ адаптации", "систем мотивации", KPI и прочих новомодных штучек, за которыми одни понты курыных мазгов.
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21.05.2021 22:21 Ответить
Потому что 2/3 после 40ка не знают ни английского и не продалжают учится. На кой хрен мне ничтожество которое в свободное время вместо саморазвития и чтения сосёт пиво под ларьком или под зомбоящиком или комменты на цензоре строчит про пломбир. И не важно - стоять под чпу, делать таблицы или руководить - неквалифицированный дешевый труд потом вылезет боком. И дело не в возрасте, он не важен, дело а в том что поколение 40-50 чисто статистически мало кадров с мозгами. А шлагбаумы поднимать и роботы могут.
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21.05.2021 16:13 Ответить
...сынок, тебе годков-то сколько? Кожен третій українець старше 40 років через вік стикався з проблемами в пошуку роботи, - дослідження - Цензор.НЕТ 1309 "...не продалжают учится..."(с) Кожен третій українець старше 40 років через вік стикався з проблемами в пошуку роботи, - дослідження - Цензор.НЕТ 8909 Ты зачем букварь на косяки пустил, дурилка? Кожен третій українець старше 40 років через вік стикався з проблемами в пошуку роботи, - дослідження - Цензор.НЕТ 8909
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21.05.2021 16:16 Ответить
Еще лет 8 назад, каждый работодаль хотел 20 летнего работника с десятью годами стажа и при этом платить зарплату три копейки за 7 дневную рабочую неделю. Массовый отток рабочих рук заграницу, попустил зажравшихся работодателей, и мало того, что перестали писать в вакансиях возраст, так еще и начали подымать зарплаты. По факту, чем больше народа уедет батрачить на панов, тем лучше будут условия для оставшихся. Хотя квартал95 делает все, чтобы и оставшиеся тоже свалили.
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21.05.2021 16:18 Ответить
Сейчас наверное в 70% вакансиях 12 часовой рабочий день и 6 дней в неделю, при этом з/п если раскидать на 168 часов выходит 7-8 тыс грн. В областных городках и сёлах то вообще поголовно почти везде минималка, в Киеве более-менее, но всё равно в галимой Польше ты получишь минимум в 2 раза больше при ценах которые в 2-3 раза ниже, нет смысла тратить жизнь тут.
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21.05.2021 16:27 Ответить
Кто хотеет-находит себе работу,кто не хотеет-находит любые оправдания!
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21.05.2021 16:31 Ответить
Работу найти как раз не проблема, проблема найти работу с нормальной зарплатой
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21.05.2021 16:33 Ответить
Но что тут скажешь - Слава Украине
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21.05.2021 16:36 Ответить
Украине - Слава! Всепропальщики - нах... Кожен третій українець старше 40 років через вік стикався з проблемами в пошуку роботи, - дослідження - Цензор.НЕТ 5048
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21.05.2021 16:44 Ответить
зато мусора и пограничники вышедшие на пенсию в 40 - 45 лет позанимали все места в охране. а у нас в городе работу можно найти только охранником и только в трех ил четырех организациях.
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21.05.2021 17:03 Ответить
Клоун клоуном, но ведь 35 лет стажа порошенковский рЕва придумал и рриняли рри ророхе. А ведь криком им кричали, что людям после сорока лет работу не найти, и еак им стаж и где наработать. Ну а так конесно клоун виноаат.
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21.05.2021 18:01 Ответить
Нікому ти в цій злиденній Україні не потрібен. Зарплати жебрацькі
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21.05.2021 19:13 Ответить
...такие, как ты - точно не нужны... Ни в одной стране...
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21.05.2021 20:11 Ответить
НАРОДУ НЕОБХОДИМО ВЕРНУТЬ ВСЮ УКРАИНСКУЮ ЗЕМЛЮ !!! КАЖДОМУ ПО 2.8 ГЕКТАРА !!!
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21.05.2021 21:58 Ответить
 
 