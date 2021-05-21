Каждый третий украинец старше 40 лет из-за возраста сталкивался с проблемами в поиске работы, - исследование

Каждый третий работник старше 40 лет сталкивался с проблемами при поиске работы из-за возраста.

Такие данные показали результаты опроса OLX среди соискателей, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Около половины работодателей считают старшее поколение такими же хорошими работниками, каждый десятый считает их даже лучше молодых, однако такой же процент уверен, что сотрудники 40+ менее эффективны.

Согласно результатам, среди работодателей только 18% опрошенных имеют в штате больше всего сотрудников старше 40 лет.

Около 13% заявили, что не нанимают сотрудников старше 65 лет, объясняя свою позицию спецификой работы, которая требует физических нагрузок. Значительно большая часть работодателей (39%) стараются нанимать как молодых, так и работников постарше (до 45 лет) и обращают внимание скорее на опыт, а не на возраст. Абсолютное большинство работодателей — 94% — утверждает, что уровень зарплаты не зависит от возраста.

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Согласно опросу, работников до 30 лет выбирают из-за большей активности и инициативности (44%), лучшей осведомленности в современных технологиях (41%), а также стремления построить карьеру (39%).

В то же время отказ в трудоустройстве старшему поколению чаще всего объясняют физическими нагрузками, которые являются частью выполняемой работы — эту причину назвали 31% работодателей. Также, по мнению работодателей, старшие работники медленнее учатся (19%), хуже ориентируются в технологиях (12%), а также сложнее вливаются в коллектив (10%).