Каждый третий украинец старше 40 лет из-за возраста сталкивался с проблемами в поиске работы, - исследование
Новости Цензор.НЕТ Общество
Каждый третий работник старше 40 лет сталкивался с проблемами при поиске работы из-за возраста.
Такие данные показали результаты опроса OLX среди соискателей, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Около половины работодателей считают старшее поколение такими же хорошими работниками, каждый десятый считает их даже лучше молодых, однако такой же процент уверен, что сотрудники 40+ менее эффективны.
Согласно результатам, среди работодателей только 18% опрошенных имеют в штате больше всего сотрудников старше 40 лет.
Около 13% заявили, что не нанимают сотрудников старше 65 лет, объясняя свою позицию спецификой работы, которая требует физических нагрузок. Значительно большая часть работодателей (39%) стараются нанимать как молодых, так и работников постарше (до 45 лет) и обращают внимание скорее на опыт, а не на возраст. Абсолютное большинство работодателей — 94% — утверждает, что уровень зарплаты не зависит от возраста.
Согласно опросу, работников до 30 лет выбирают из-за большей активности и инициативности (44%), лучшей осведомленности в современных технологиях (41%), а также стремления построить карьеру (39%).
В то же время отказ в трудоустройстве старшему поколению чаще всего объясняют физическими нагрузками, которые являются частью выполняемой работы — эту причину назвали 31% работодателей. Также, по мнению работодателей, старшие работники медленнее учатся (19%), хуже ориентируются в технологиях (12%), а также сложнее вливаются в коллектив (10%).
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ага. по мордокниге это особенно видно. там, шо ни рожа, то за 60.
строчить
мемуары
Вон янелох в 40 лет, без опыта, знаний и мозгов смог устроиться на должность президента Украины, а вы говорите, трудности.
Бо меня через раз величаешь то порохоботом, то зебилом.
Хотелось бы уже знать кого я представляю.
Их берут на работу без всяких вопросов по рекомендации друзей.
Если у человека нет таких друзей - это гавно, а не работник и за него никто не хочет поручиться
Клубнику собирать?
Для работы инженером в ЕС требуется знание языка и подтверждение твоего диплома техническим ВУЗом ЕС.
Для этого платишь за нотариально заверенные копии документов и жлешь пару месяцев. Тебе могут ответить, что мы не имеем специалистов, способных подтвердить ваш диплом. Посылаешь в другое учреждение и опять ждешь.
Разные гуманитарные дипломы там никто не рассматривает вообще.
Для работы врачем три года допонительно требуется сдать экзамен на курсы переподготовки на языке принимающей стороны 500 вопросов. Закончить курсы и сдать тесты - 5000 вопросов.
Вуаля. Так, что не рассказывай сказки.