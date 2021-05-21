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Новости Политика Украины
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Приближенный к Лукашенко и Медведчуку олигарх Воробей заработал 320 млн грн на "Большом строительстве" Зеленского, - СМИ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Компании семьи белорусского олигарха Николая Воробья, приближенного к захватившему власть в Беларуси "президенту" Александру Лукашенко и нардепу ОПЗЖ Виктору Медведчуку, зарабатывают на реализации программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

О том, как Николай Воробей пустил деловые корни сразу в несколько стратегических сфер украинской экономики и не попал под санкции СНБО вместе с Виктором Медведчуком - говорится в совместном расследовании программы "Схемы" (проект Радио Свобода и UA: Первый) и программы "Давайце разбирацца" белорусского телеканала "Белсат", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

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Журналисты обнаружили, что в 2020 году белорусский "нефтебитумный завод" Воробья существенно увеличил поставки битума в Украине. Здесь основными конечными покупателями продукции стали участники "Большого строительства".

Приближенный к Лукашенко и Медведчуку олигарх Воробей заработал 320 млн грн на Большом строительстве Зеленского, - СМИ 01

Дорожный битум из белорусского завода Воробья поставляется на компанию его сына в Украине, который в свою очередь перепродает его участникам "Большого строительства" уже по более высокой цене. Всего на продажах битума для государственного проекта фирмы семьи белорусского олигарха заработали около 320 миллионов гривен. 

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Анализируя данные таможни, "Схемы" отметили, что белорусский завод Воробья чаще всего реализовывал свою продукцию в Украину не напрямую, а через украинскую фирму "БелКазТранс Украины" своего 38-летнего сына и полного тезки - Николая Николаевича Воробья, гражданина Украины. А тот при перепродаже субподрядчикам "Большого строительства" выставлял уже гораздо более высокую цену, что в конечном счете увеличивало его финальную стоимость.

Приближенный к Лукашенко и Медведчуку олигарх Воробей заработал 320 млн грн на Большом строительстве Зеленского, - СМИ 02

В "БелКазТранс Украина" на запрос "Схем" отметили, что компания не является участником проекта "Большая стройка", продает битум большим нефтетрейдерам и не сотрудничает с бюджетными организациями.

Также журналисты рассказали, что поставкой битума деятельность белорусского олигарха Николая Воробья в Украине не ограничивается - начиная с 2019 году он стремительно вошел сразу в три стратегические сферы украинской экономики.

Например, в 2020 году его белорусская компания "БелКазТранс" импортировала около половины дизельного топлива, которое поставлялось в Украину из Российской Федерации. "Это поставки дизельного топлива из России, по трубопроводу доходят до Гомеля и дальше перегружаются в железнодорожные вагоны и поставляются в Украину. Это просто посреднические услуги ", - рассказал главный редактор профильного журнала" Нефтерынок "Александр Сиренко.

Журналисты обратили внимание, что украинские активы белорусского олигарха оформлены на членов его семьи, граждан Украины. Компания его сына, "БелКазТранс Украина", кроме импорта битума, в 2020 году обеспечивала логистику при импорте российского угля для украинских металлургических предприятий и электростанций.

"Каким-либо компаниям, кроме" БелКазТранс Украина ", не давали согласие на перевозку чиновники российских железных дорог. По информации от наших членских компаний, которые потеряли долю на рынке - это почти 100%. По объемам это - самый большой транзитер", - рассказывает президент Ассоциации международных экспедиторов Украины Виктор Берестенко.

Журналисты также обнаружили, что услугами компании сына Николая Воробья пользуются крупнейшие промышленные группы Украины. "Согласно данным от источников" Схем "в налоговой, с марта 2020-го и до сих пор эта компания регулярно получает оплату за свои экспедиторские услуги от крупнейших потребителей угля в Украине - холдингов" Метинвест "и" ДТЭК "Рината Ахметова и" Интерпайп " Виктора Пинчука", - говорится в материале.

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В "ДТЭК" заявили, что действительно с весны 2020 сотрудничали с "БелКазТранс Украина". Но пока не работают с этой компанией напрямую. В его же холдинге "Метинвест" подтвердили, что до сих пор сотрудничают с "БелКазТранс Украины", но отметили, что выбрали ее на тендерной площадке. В компании Виктора Пинчука комментариев к публикации не предоставили.

Помимо обеспечения логистики, структуры, связанные с белорусским олигархом, занимались непосредственно импортом угля в Украине в условиях, когда российские власти выдавала разрешения на поставки этого сырья в Украине.

В декабря 2019 года эстонская компания NT Marin, которую журналисты связывают с Николаем Воробьем, получила разрешение от российского правительства почти 50 процентов от поставок угля в Украине. В марте 2020 крупнейшие импортеры смогли получить такие разрешения самостоятельно. Но, как обнаружили "Схемы", в 2021 году NT Marin продолжила в качестве посредника импортировать уголь. В конце марта в Украине начала поставки также другая эстонская фирма, связанная с Воробьем - NT Bunkering. В то же время эти эстонские компании (NT Bunkering и NT Marine) в течение 2018-2020 годов доставляли нефтепродукты российского "Новошахтинского завода нефтепродуктов" (ОАО "НЗНП") в ЕС (в частности в Эстонию) и Украины.

Приближенный к Лукашенко и Медведчуку олигарх Воробей заработал 320 млн грн на Большом строительстве Зеленского, - СМИ 03

"То есть компании с орбиты белорусского олигарха Николая Воробья сотрудничали с российским заводом Медведчука" Новошахтинский завод нефтепродуктов "(ОАО" НЗНП ") - в течение 2018-2020 лет доставляли в Европу и Украину продукцию завода. Но сам белорусский олигарх Николай Воробей не попал под украинские санкции, хотя сотрудничал с тем бизнесом Виктора Медведчука, который был основанием для введения санкций СНБО относительно украинского политика и связанных с ним структур", - говорится в материале" Схем ".

Виктор Медведчук отрицает сотрудничество с Николаем Воробьем. На вопрос журналистов программы "Схемы", какие у них отношения, Медведчук ответил: "Мы дружим. Никаких общих бизнес-интересов нет и никогда не было ".

Журналисты установили, что в Украине живет два сына Воробья от предыдущего брака, а часть семьи вовлечена в бизнес белорусского олигарха. Кроме старшего сына Николая, продажей нефтепродуктов занимается его жена (невестка олигарха) - Валерия Воробей - через украинскую компанию "Укрбелнафтопродукт".

Приближенный к Лукашенко и Медведчуку олигарх Воробей заработал 320 млн грн на Большом строительстве Зеленского, - СМИ 04

Ответы от Николая Воробья на информационный запрос журналисты не получили.
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Топ комментарии
+39
Почему ж Украина не в НАТО?
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21.05.2021 16:10
+28
Пока Украиной рулит ЗЕбанутый идиот, НАТО нам не светит.
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21.05.2021 16:12
+22
бесноватого вовку-шута такие мелочи не интересуют, ему главное - скорость и объемы поступления откатов на офшоры Омана/Кипра..
если какой-то там чужой воробей поднял 320 млн., то во сколько десятков больше получил откатов сам зеленский и его "ермаки"? Приближенный к Лукашенко олигарх Воробей заработал 320 млн грн на "Большом строительстве" Зеленского, - СМИ - Цензор.НЕТ 4155
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21.05.2021 16:16
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Почему ж Украина не в НАТО?
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21.05.2021 16:10 Ответить
Пока Украиной рулит ЗЕбанутый идиот, НАТО нам не светит.
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21.05.2021 16:12 Ответить
Потому что из ж...ы в НАТО не принимают. Сначала надо оттуда выбраться. Но эта задача для Украины непосильная.
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21.05.2021 16:20 Ответить
Польшу приняли в нато когда она еще была в жо-пе или только около выхода из той самой жо-пы. Это все политика...
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21.05.2021 17:04 Ответить
Іугєній, Поьща не була такою корумпованою і мали чіткий план.
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21.05.2021 17:12 Ответить
У Польщі спочатку було втілено на початку 90-х план Бальцеровича, проведено реформи, там встановилася законність і тільки після цього, через 10 років у 1999 році Польща стала членом НАТО, а у 2004 році Польща вступила до Європейського Союзу. Наближений до Лукашенка олігарх Воробей заробив 320 млн грн на "Великому будівництві" Зеленського, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6579
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21.05.2021 18:22 Ответить
Для лысой штопанной гадалке - главное , что зелечмо не ворует , а то что грабят ДЛЯ НЕГО🤢🤡- не считается 😂😹
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21.05.2021 16:33 Ответить
Причем здесь ЗЄ, ну причем здесь ЗЄ?
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21.05.2021 16:13 Ответить
У бацьки і олігархи знайшлись)
Гуляє все СНГ за ковідний фонд мудрого наріду.
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21.05.2021 16:13 Ответить
бесноватого вовку-шута такие мелочи не интересуют, ему главное - скорость и объемы поступления откатов на офшоры Омана/Кипра..
если какой-то там чужой воробей поднял 320 млн., то во сколько десятков больше получил откатов сам зеленский и его "ермаки"? Приближенный к Лукашенко олигарх Воробей заработал 320 млн грн на "Большом строительстве" Зеленского, - СМИ - Цензор.НЕТ 4155
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21.05.2021 16:16 Ответить
Так разве Вовка виноват что в стране критический уровень идиотов???
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21.05.2021 17:06 Ответить
Сколько со всего этого..и не только этого ослу в офшоры капнуло??
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21.05.2021 16:16 Ответить
Воробей вдул обезьяну,креативненько...
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21.05.2021 16:17 Ответить
А обезьяна вдула весь свой "мудрый нарiд"
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21.05.2021 16:21 Ответить
Приближенный к Лукашенко олигарх Воробей заработал 320 млн грн на "Большом строительстве" Зеленского, - СМИ - Цензор.НЕТ 6001
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21.05.2021 16:20 Ответить
Приближенный к Лукашенко олигарх Воробей заработал 320 млн грн на "Большом строительстве" Зеленского, - СМИ - Цензор.НЕТ 3868
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21.05.2021 16:22 Ответить
Ох ти ж йошкін кіт. Я тепер Ляща бачу виключно через "приціл" професійного вбрання його дружини з логотипом УЗ
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21.05.2021 16:31 Ответить
Он же ж сказал, что "в финансы не лезет", ему главное "сроки и качество"...
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21.05.2021 16:40 Ответить
зебил хочет завалить олигархов баблом, чтоб подавились
я уже молчу что при нем за два года они подняли по несколько лямов, но медведчука кормить это дно
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21.05.2021 16:20 Ответить
А жены мертведчука, Оксана Марченко тоже будет наказана. Ее "свечной заводик" на кацапии который уже начал завозить битум на большое крадивныцтво. Для бубочки оманского, величайшено говноралиссимуса всех времен есть только один враг - Порох. Почему Порох враг для этого ЗЕбанутлго дебила? Потому что ЗЕбанута шмаркля понимает, что
против его, кучки ЗЕленого говна Порох как гора Эверест, и поэтому бубочку корчит, как чорта от ладана.
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21.05.2021 16:20 Ответить
У Янукодла был Курченко.У Зели свои Воробьи. Приближенный к Лукашенко олигарх Воробей заработал 320 млн грн на "Большом строительстве" Зеленского, - СМИ - Цензор.НЕТ 8275
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21.05.2021 16:23 Ответить
# зеля отдых
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21.05.2021 16:23 Ответить
вова нє в курсе Приближенный к Лукашенко олигарх Воробей заработал 320 млн грн на "Большом строительстве" Зеленского, - СМИ - Цензор.НЕТ 1646
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21.05.2021 16:24 Ответить
Оу, то Зеля дає заробляти на вкраїнських баранах не лише своїм олігархам, а і сусіднім Приближенный к Лукашенко олигарх Воробей заработал 320 млн грн на "Большом строительстве" Зеленского, - СМИ - Цензор.НЕТ 7754
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21.05.2021 16:27 Ответить
Ой, як невдобно вышло...

А шо такоэ? ЗЕ ниче такого в этом не видит.
Приближенный к Лукашенко олигарх Воробей заработал 320 млн грн на "Большом строительстве" Зеленского, - СМИ - Цензор.НЕТ 8558
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21.05.2021 16:28 Ответить
Нехай москали,ще щось подивлятся окрiм ментов,криминальных драм,фильмов о золушках выскочивших замуж за принца олигарха,военных пропагандистких фильмов и церковного мракобесия о Николашке Приближенный к Лукашенко олигарх Воробей заработал 320 млн грн на "Большом строительстве" Зеленского, - СМИ - Цензор.НЕТ 556
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21.05.2021 16:34 Ответить
Говнопродукт Квартала-95 мало чем отличается от кацапского.
Поэтому он там и пользуется спросом.

Вопрос не в этом. ЗЕ наживается на крови, торгуя с оккупантом.
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21.05.2021 17:02 Ответить
Ну это как посмотреть.Не наживается на крови,а проводит диверсионную работу в мозгах москалей отвлекая хоть на час,от того пропагандисткого треша с останкинской иглы.Щоб снять вопрос,гроши с сериала треба направить ВСУ Наближений до Лукашенка олігарх Воробей заробив 320 млн грн на "Великому будівництві" Зеленського, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3577
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21.05.2021 17:16 Ответить
Для зебилов сотрудничество ЗЕ с врагом это норм. Согласен.
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21.05.2021 17:29 Ответить
Покупать у аккупанта зазорно, а продавать нет. Продавая товар , ты лишаешь его части финансов и укрепляешь экономику своей стороны. Учи матчасть!
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21.05.2021 17:50 Ответить
Приближенный к Лукашенко олигарх Воробей заработал 320 млн грн на "Большом строительстве" Зеленского, - СМИ - Цензор.НЕТ 5367
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21.05.2021 16:33 Ответить
_Палваны до сих пор думают что всё это зебанда делает из-за тупости и бездарности: вместо добра для народа и Украины приносят беду. Ну штош... палваны - они палваны и есть.
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21.05.2021 16:44 Ответить
Були б палванами - то вони б за теорією ймовірності мочили б то одних то інших - а вони тільки на патріотах відіграються
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21.05.2021 21:25 Ответить
Отош! Но палваны думают что это всё случайно, по глупости да от бездарности.
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21.05.2021 21:36 Ответить
Не поняв. Так тепер Зєлєнскій,-наш Медведчук ???? Наближений до Лукашенка олігарх Воробей заробив 320 млн грн на "Великому будівництві" Зеленського, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2990
Наближений до Лукашенка олігарх Воробей заробив 320 млн грн на "Великому будівництві" Зеленського, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1468
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21.05.2021 16:39 Ответить
всі штатні зрадофіли на місці Наближений до Лукашенка олігарх Воробей заробив 320 млн грн на "Великому будівництві" Зеленського, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7223от у мене питання чого ж вас у вихідні зазвичай немає? зрада-зрадою, а відпочивати теж треба? Наближений до Лукашенка олігарх Воробей заробив 320 млн грн на "Великому будівництві" Зеленського, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5714
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21.05.2021 16:45 Ответить
Вот видите, у них работодатель вменяемый, по выходным работать не заставляет, в отличии от Вашего.
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21.05.2021 17:05 Ответить
Ви черговий телепат-ясновидець-вангувальник? Наближений до Лукашенка олігарх Воробей заробив 320 млн грн на "Великому будівництві" Зеленського, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7987 відкрию вам страшну таємницю - я новини читаю кожен день...на жаль за це ніхто не платить.. Наближений до Лукашенка олігарх Воробей заробив 320 млн грн на "Великому будівництві" Зеленського, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7776
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22.05.2021 09:58 Ответить
Яка багата у нас країна. Окрім пліснявий злодюг ще й білоруських годуємо.
"Тарас Козак (мертвечук) залишив Україну літаком, яким користується білоруський олігарх Воробей - «Схеми»"
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21.05.2021 17:15 Ответить
Вот поэтому суды Украины преследуют украинских граждан по запросу КГБ Беларуси - вражеского союзника.
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21.05.2021 17:44 Ответить
і у Авакова в АЗОВі теж їхній КГБшнік - пас'янс збігається!
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21.05.2021 21:22 Ответить
тому по-більше використовуйте у комунікаціях білоруський Вайбер та російський Телеграм Наближений до Лукашенка олігарх Воробей заробив 320 млн грн на "Великому будівництві" Зеленського, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3109
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21.05.2021 21:23 Ответить
Дорогие Украинцы, обратите внимание кем является ваш министр Кубраков министру МВД Беларуси Кубракову - главному палачу и фашисту. И сделайте выводы. https://charter97.org/ru/news/2021/5/20/423016/
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21.05.2021 18:02 Ответить
вот где зп учителей по 4к
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21.05.2021 18:18 Ответить
Наближений до Лукашенка олігарх Воробей заробив 320 млн грн на "Великому будівництві" Зеленського, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5504
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21.05.2021 18:35 Ответить
Скажіть, як вважаєте, що вигідніше Україні - купувати готові нафтопродукти чи купувати нафту та робити нафтопродукти тут, на місці?
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21.05.2021 21:20 Ответить
это лично Зе заставил ахмета, пинчука и других аллигаторов товговать с воробьём. Зрадааа!!!
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22.05.2021 05:04 Ответить
 
 