Оккупанты пробурили первые скважины в Азовском море для поиска пресной воды для Крыма
Новости Цензор.НЕТ Общество
В Азовском море начались работы по бурению скважин для поиска под его дном запасов пресной воды.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом российским СМИ 21 мая сообщил так называемый "вице-премьер" оккупационного правительства Крыма Евгений Кабанов.
По его словам, к разведывательным работам приступило специальное научно-исследовательское судно, которое начало бурение скважин.
В то же время, Кабанов отметил, что говорить о потенциальных запасах и качестве воды пока преждевременно.
Ожидается, что ученые предоставят первые результаты исследований к 1 июля.
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скорее всего такую тепленькую и найдут, да еще и с сероводородом и массой "полезных" солей
почему не возят крымчан на континент чтобы попить и пописять ?
Мурка задумчиво в небо глядит:
Может быть, там колбаса пролетит?
(Мысль, что бывают еще чудеса,
Даже приятнее, чем колбаса.)
Владимир Друк
У неё большое горе
Злые люди бедной киске
Не дают украсть сосиски
/А.Барто/
воды в Канале для Крыма не будет.
кранщик заболел
пусть умываются кискиными слезами
В пустелі Сахара в Лівії при Каддафі теж на великій глибині було найдено прісну воду і були збудовані водогони, на сьогодні вони мабуть не працюють - війна.
В Китаї в пустині Гобі теж на великій глибині найдено прісну воду. Потрібно вкласти великі кошти у видобуток, але перспектива туманна.
Тому перше чим бурити потрібно провести георозвідку вибухами і то це не гарантує бажаний результат.
Швидше за все там йде розвідка углеродів під прикриттям пошуку води.
Сьогодні їм кришка. Осетрових в Азові нема, Керченський оселедець пропав.
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