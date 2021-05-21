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Азовское море (1576) Крым (26016) вода (880)

Оккупанты пробурили первые скважины в Азовском море для поиска пресной воды для Крыма

Новости Цензор.НЕТ Общество

Оккупанты пробурили первые скважины в Азовском море для поиска пресной воды для Крыма

В Азовском море начались работы по бурению скважин для поиска под его дном запасов пресной воды.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом российским СМИ 21 мая сообщил так называемый "вице-премьер" оккупационного правительства Крыма Евгений Кабанов.

По его словам, к разведывательным работам приступило специальное научно-исследовательское судно, которое начало бурение скважин.

В то же время, Кабанов отметил, что говорить о потенциальных запасах и качестве воды пока преждевременно.

Ожидается, что ученые предоставят первые результаты исследований к 1 июля.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты утверждают, что нашли пресную воду для Крыма под дном Азовского моря

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+42
Докладываю: Оператор скважины №1 воду пустил!!!
Оккупанты пробурили первые скважины в Азовском море для поиска пресной воды для Крыма - Цензор.НЕТ 8600
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21.05.2021 16:43
+32
Оккупанты пробурили первые скважины в Азовском море для поиска пресной воды для Крыма - Цензор.НЕТ 9694
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21.05.2021 16:40
+29
Все, трындец Азову.
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21.05.2021 16:38
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Все, трындец Азову.
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21.05.2021 16:38 Ответить
да нет Крыму.. локальные тектонические просадки могут вызвать на дне Азовского моря такие катаклизмы как сдвиги под Крымом изменение русла и силы течения Керченской протоки она может стать как река с порогами или ка пересохший ручей.. мостик вполне может тю-тю просто молча и гордо нырнуть в воду полностью.. река Дон может также изменить свое русло и дельту что вызовет катаклизмы в Таганроге и Азове и Ростове... и может нам прийдется еще махать руками та ну нафиг той Крым...
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21.05.2021 17:39 Ответить
Оккупанты пробурили первые скважины в Азовском море для поиска пресной воды для Крыма - Цензор.НЕТ 9224
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21.05.2021 16:39 Ответить
Докладываю: Оператор скважины №1 воду пустил!!!
Оккупанты пробурили первые скважины в Азовском море для поиска пресной воды для Крыма - Цензор.НЕТ 8600
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21.05.2021 16:43 Ответить
горяченькая пошла
Окупанти пробурили перші свердловини в Азовському морі для пошуку прісної води для Криму - Цензор.НЕТ 355
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21.05.2021 16:47 Ответить
вот именно!
скорее всего такую тепленькую и найдут, да еще и с сероводородом и массой "полезных" солей Окупанти пробурили перші свердловини в Азовському морі для пошуку прісної води для Криму - Цензор.НЕТ 8814
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21.05.2021 16:49 Ответить
подгонют туда консервный завод и начнут солить огурцы на подземных росолах, там витамин много и сероводородных газов, огурчик и привкусом тухлых яиц до под боярочку родную ммммммм мячта кацапа.
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22.05.2021 10:55 Ответить
Почему не завозят воду с континента интерестно?
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21.05.2021 16:39 Ответить
или к примеру,
почему не возят крымчан на континент чтобы попить и пописять ? Окупанти пробурили перші свердловини в Азовському морі для пошуку прісної води для Криму - Цензор.НЕТ 7377
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21.05.2021 16:50 Ответить
Ну дык это..Нерентабельно,ибо ссут суки и тут же выпивают,как и советовал Генадий Москаль. Окупанти пробурили перші свердловини в Азовському морі для пошуку прісної води для Криму - Цензор.НЕТ 7475
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21.05.2021 17:26 Ответить
так в Волге сток побольше чем в Днепре, нефть то качают с Сибири в Европу а воду на каких то 400 км невозможно
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21.05.2021 17:34 Ответить
даже труба диаметров 1 метр не сделает погоды, одному человеку нужно литров 200 воды в сутки пить сливать унитаз и помыться умнож на всё поголовье + полив и промышленность, сейчас они остатки высасывают с под земли дальше пустыня.
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22.05.2021 11:00 Ответить
Бурите,Шура,бурите,они пресные,типа...
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21.05.2021 16:39 Ответить
Поки тільки на росол придатна.
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21.05.2021 16:43 Ответить
но с огурцами в Крыму аблом ! Окупанти пробурили перші свердловини в Азовському морі для пошуку прісної води для Криму - Цензор.НЕТ 3145
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21.05.2021 16:51 Ответить
разве что верблюжью колючку солить.... Окупанти пробурили перші свердловини в Азовському морі для пошуку прісної води для Криму - Цензор.НЕТ 6618
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21.05.2021 16:52 Ответить
Оккупанты пробурили первые скважины в Азовском море для поиска пресной воды для Крыма - Цензор.НЕТ 9694
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21.05.2021 16:40 Ответить
Контора глубокого бурения... Тьфу, пся крев!
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21.05.2021 16:40 Ответить
О будущем в России никто не думает и это опасно.
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21.05.2021 16:40 Ответить
Пить надо меньше,меньше надо пить
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21.05.2021 16:41 Ответить
Пробивать дно на параше национальный вид спорта наравне с копанием могил.
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21.05.2021 16:41 Ответить
В орде традиция - насрать , а потом под этим искать сокровище .
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21.05.2021 16:44 Ответить
Последствия употребления такой "воды":
Окупанти пробурили перші свердловини в Азовському морі для пошуку прісної води для Криму - Цензор.НЕТ 9298
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21.05.2021 16:45 Ответить
Окупанти пробурили перші свердловини в Азовському морі для пошуку прісної води для Криму - Цензор.НЕТ 3838
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21.05.2021 16:47 Ответить
Теперь оккупантам нужно будет построить плотину и прорыть канал по дну Азовского моря.
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21.05.2021 16:46 Ответить
Это только ватные идиоты могут в водоеме бурить скважину, чтобы добывать из нее воду
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21.05.2021 16:51 Ответить
Там опресняют морскую воду. А не дырявят море ради подземной воды.
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21.05.2021 17:30 Ответить
Короче, воду и газ кацапы будут добывать с одной скважины !Окупанти пробурили перші свердловини в Азовському морі для пошуку прісної води для Криму - Цензор.НЕТ 9167
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21.05.2021 16:52 Ответить
газировку, что-ли ? Окупанти пробурили перші свердловини в Азовському морі для пошуку прісної води для Криму - Цензор.НЕТ 1808
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21.05.2021 18:33 Ответить
бурите шура
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21.05.2021 16:54 Ответить
странно почему они не добывают воду из камней ... которые с неба ? они же на родине Окупанти пробурили перші свердловини в Азовському морі для пошуку прісної води для Криму - Цензор.НЕТ 2636
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21.05.2021 16:56 Ответить
В Криму відкриють новий вид туризму - "Папіть і памыцца".
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21.05.2021 17:04 Ответить
Окупанти пробурили перші свердловини в Азовському морі для пошуку прісної води для Криму - Цензор.НЕТ 5823
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21.05.2021 17:09 Ответить
Окупанти пробурили перші свердловини в Азовському морі для пошуку прісної води для Криму - Цензор.НЕТ 5966
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21.05.2021 17:04 Ответить
Страна бензоколонка привыкшая всё и везде бурить Окупанти пробурили перші свердловини в Азовському морі для пошуку прісної води для Криму - Цензор.НЕТ 1369
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21.05.2021 17:10 Ответить
Самим создать себе проблемы, а потом героически их "решать". Как это по-русски.)
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21.05.2021 17:24 Ответить
...китайський комсомол.
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21.05.2021 17:27 Ответить
Не удивлюсь мы у них подазовскую воду покупать ещё будем, как электричество покупаем.
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21.05.2021 17:29 Ответить
бакланов удивлять не сложно Окупанти пробурили перші свердловини в Азовському морі для пошуку прісної води для Криму - Цензор.НЕТ 3982
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21.05.2021 18:35 Ответить
Из жизнеописания кошки Мурки

Мурка задумчиво в небо глядит:

Может быть, там колбаса пролетит?

(Мысль, что бывают еще чудеса,

Даже приятнее, чем колбаса.) Окупанти пробурили перші свердловини в Азовському морі для пошуку прісної води для Криму - Цензор.НЕТ 7304

Владимир Друк
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21.05.2021 18:37 Ответить
Плачет киска в коридоре
У неё большое горе
Злые люди бедной киске
Не дают украсть сосиски
/А.Барто/
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21.05.2021 18:40 Ответить
вот именно !
воды в Канале для Крыма не будет.
кранщик заболел
пусть умываются кискиными слезами Окупанти пробурили перші свердловини в Азовському морі для пошуку прісної води для Криму - Цензор.НЕТ 2077
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21.05.2021 19:45 Ответить
Бог в помощь, как говорится )))
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21.05.2021 17:23 Ответить
При бурінні на Кольському півострові надглибокої свердловини на глибині більше 7 000 м була виявлена прісна вода. Але радіти нема чого. Глибинні води хоч і прісні, але можуть бути радіоактивними і з шкідливими елементами.

В пустелі Сахара в Лівії при Каддафі теж на великій глибині було найдено прісну воду і були збудовані водогони, на сьогодні вони мабуть не працюють - війна.
В Китаї в пустині Гобі теж на великій глибині найдено прісну воду. Потрібно вкласти великі кошти у видобуток, але перспектива туманна.
Тому перше чим бурити потрібно провести георозвідку вибухами і то це не гарантує бажаний результат.

Швидше за все там йде розвідка углеродів під прикриттям пошуку води.
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21.05.2021 17:25 Ответить
Є краща ідея. Ловити камні з неба, і вичавлювати з них воду.
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21.05.2021 17:27 Ответить
....().()....().()....
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21.05.2021 17:30 Ответить
Рыбаки ловили рыбу, а поймали рака. Целый день они искали где у рака сра..а.
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21.05.2021 17:34 Ответить
При совку в СРСР було три самі рибні моря Аральське, Азовське, Каспійське.
Сьогодні їм кришка. Осетрових в Азові нема, Керченський оселедець пропав.
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21.05.2021 17:51 Ответить
Найдут, я верю.
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21.05.2021 17:46 Ответить
хотят от Азовского моря избавиться.
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21.05.2021 18:07 Ответить
С почином.
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21.05.2021 18:20 Ответить
Ассенизаторы всегда что то находят
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21.05.2021 18:26 Ответить
Читаю и понимаю, что скорее всего половина комментаторов в свое время говорила что крымский мост ни кто ни когда не построит. Сейчас комментируем скважины, почему нас должно волновать чего они там делают, пускай хоть в сосну у.....тся, вопрос в том что мы для себя у себя делаем, а здесь очень много вопросов, например под Одессой мост через лиман 100 метров длиной мы строим пятый год а все рассуждаем и рассуждаем что у них там, не устали?
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21.05.2021 18:45 Ответить
да нам похеру що у нас корова здохла зате у сусіда дві
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22.05.2021 00:16 Ответить
От космонавти якось в космосі живуть ... Що висцяли -- те й випили. Треба рогозіну ідею підкинути --- або кожному крисчанину очисну установку, або усіх в космос !!! Окупанти пробурили перші свердловини в Азовському морі для пошуку прісної води для Криму - Цензор.НЕТ 3401
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21.05.2021 18:53 Ответить
Воду они найдут,но она будет почти такой солоности,как и в Азовском море.Пить её будет невозможно.Нужно будет опреснение.Артель ,,Напрасный Труд".Хотя на публику выдадут победные реляции.Надуть щеки и втирать очки -мастаки.
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21.05.2021 19:18 Ответить
Наконец то разрешится загадка куда делась подмененная моча олимпийской сборной РФ... Добурились...
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21.05.2021 19:22 Ответить
Рогозін збудує мегабатут і почне викидати кацокрисчан до Поясу астероїдів. Там каміння вистачає
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21.05.2021 19:26 Ответить
Пускай бурят хоть у себя на дурной башке, лишь-бы на Украину не лезли!
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21.05.2021 19:49 Ответить
Окупанти пробурили перші свердловини в Азовському морі для пошуку прісної води для Криму - Цензор.НЕТ 7357
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21.05.2021 20:31 Ответить
Пресную воду надо искать в Байкале, пока она там осталась.
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21.05.2021 22:54 Ответить
китайцы против
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21.05.2021 23:22 Ответить
Окупанти пробурили перші свердловини в Азовському морі для пошуку прісної води для Криму - Цензор.НЕТ 2950 Окупанти пробурили перші свердловини в Азовському морі для пошуку прісної води для Криму - Цензор.НЕТ 8809

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Окупанти пробурили перші свердловини в Азовському морі для пошуку прісної води для Криму - Цензор.НЕТ 7989
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21.05.2021 23:16 Ответить
ПІЛІТЄ ШУРА, ОНІ ЗОЛОТИЄ Окупанти пробурили перші свердловини в Азовському морі для пошуку прісної води для Криму - Цензор.НЕТ 8273
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21.05.2021 23:18 Ответить
 
 