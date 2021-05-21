26 нардепов ОПЗЖ просят апелляционный суд отпустить Медведчука под их поручительство

Двадцать шесть народных депутатов фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" ходатайствуют перед Киевским апелляционным судом о поручительстве за народного депутата Украины фракции "ОПЗЖ" Виктор Медведчука.

Об этом этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

После выступления всех участников процесса относительно апелляционных жалоб, суд сообщил о поступлении заявления от 26 народных депутатов Украины относительно готовности взять на поруки Медведчука.

"Мы уверены, что делаем правильно, уверены, что он будет сотрудничать со следствием… как положено по закону. Прошу удовлетворить наше ходатайство, отдать на поруки", - сказал депутат Юрий Бойко.

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Напомним, сегодня Киевский апелляционный суд рассматривает апелляционную жалобу нардепа ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука.

Как сообщалось, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.