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Новости Политика Украины Дело Медведчука
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26 нардепов ОПЗЖ просят апелляционный суд отпустить Медведчука под их поручительство

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

26 нардепов ОПЗЖ просят апелляционный суд отпустить Медведчука под их поручительство

Двадцать шесть народных депутатов фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" ходатайствуют перед Киевским апелляционным судом о поручительстве за народного депутата Украины фракции "ОПЗЖ" Виктор Медведчука.

Об этом этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

После выступления всех участников процесса относительно апелляционных жалоб, суд сообщил о поступлении заявления от 26 народных депутатов Украины относительно готовности взять на поруки Медведчука.

"Мы уверены, что делаем правильно, уверены, что он будет сотрудничать со следствием… как положено по закону. Прошу удовлетворить наше ходатайство, отдать на поруки", - сказал депутат Юрий Бойко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кум Путина Медведчук в суде: "Обвинения в так называемой пророссийскости я полностью отвергаю"

Напомним, сегодня Киевский апелляционный суд рассматривает апелляционную жалобу нардепа ОПЗЖ, кума Путина Виктора Медведчука.

Как сообщалось, 11 мая Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрения в государственной измене и покушении на хищение национальных ресурсов в Крыму народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку.

Служба безопасности Украины опубликовала документы, свидетельствующие о вине нардепов ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака в государственной измене. Также обнародованы аудиозаписи разговоров Медведчука с высокопоставленным должностным лицом РФ.

13 мая суд отправил Медведчука под домашний арест.
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Топ комментарии
+14
В одну камеру посадить с этими 26-ю «комиссарами»
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21.05.2021 16:45
+12
ОПЗЖ - враги Украины в законе .
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21.05.2021 16:46
+9
Сейчас отпустят и ещё наградят. Зато у Зели рейтинг вырос среди дебилов. 26 нардепов ОПЗЖ просят апелляционный суд отпустить Медведчука под их поручительство - Цензор.НЕТ 6974
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21.05.2021 16:46
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В одну камеру посадить с этими 26-ю «комиссарами»
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21.05.2021 16:45 Ответить
26 нардепов ОПЗЖ просят апелляционный суд отпустить Медведчука под их поручительство - Цензор.НЕТ 9083
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21.05.2021 16:48 Ответить
у зеленского до критического поднимется давление... ибо не по сценарию и мимо договорняка...
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21.05.2021 16:51 Ответить
...и пусть утешают друг дружку,тьфу...
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21.05.2021 16:49 Ответить
Сейчас отпустят и ещё наградят. Зато у Зели рейтинг вырос среди дебилов. 26 нардепов ОПЗЖ просят апелляционный суд отпустить Медведчука под их поручительство - Цензор.НЕТ 6974
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21.05.2021 16:46 Ответить
Многие поумнели . Что он будет делать , когда последние дебилы прозреют ?
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21.05.2021 16:49 Ответить
Последние не прозреют. В любом обществе не менее 30% дебилов. Это база для его электората.
Переманить их сможет только тот, кто хером на рояле на виду сыграет, а не прячась за роялем. 26 нардепов ОПЗЖ просят апелляционный суд отпустить Медведчука под их поручительство - Цензор.НЕТ 8882
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21.05.2021 16:54 Ответить
а за кого голосовать? за свинью поросенко? за чуму юльку? или за крольчатину?
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21.05.2021 17:00 Ответить
Согласен . У нашего народа грабли в голове .
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21.05.2021 17:03 Ответить
Если указанные неугодны, то чем например Кошулинский хуже позорного клоуна?
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21.05.2021 17:13 Ответить
Кошулинский это клоун ноу нейм
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21.05.2021 17:18 Ответить
Так этот выродок за Януковича голосовал и за Мертвейчука с Бойко ему расейское ярмо мыло! М слышишь ушлёпок под ником Кизуб свинья это твая мать!
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21.05.2021 17:19 Ответить
Похоже, что типичный потомок "завезенных". Вопросов больше нет.
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21.05.2021 17:22 Ответить
Вот и доказательство, что я выше был прав. 26 нардепов ОПЗЖ просят апелляционный суд отпустить Медведчука под их поручительство - Цензор.НЕТ 7400
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21.05.2021 17:03 Ответить
ОПЗЖ - враги Украины в законе .
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21.05.2021 16:46 Ответить
а ті, що їх обрали, ХТО ?
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21.05.2021 16:57 Ответить
От них тоже польза была . Эти заблудшие не голосовали за жоппо блок .
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21.05.2021 17:01 Ответить
А слуги народа кто? 26 нардепів ОПЗЖ просять апеляційний суд відпустити Медведчука їм на поруки - Цензор.НЕТ 4405
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21.05.2021 17:10 Ответить
слуги опзж . 26 нардепів ОПЗЖ просять апеляційний суд відпустити Медведчука їм на поруки - Цензор.НЕТ 3031
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21.05.2021 17:11 Ответить
Ріффа не відпустили з СІЗО на поруки, цікаво- агента кремля відпустять?
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21.05.2021 16:48 Ответить
Это если он сбежит, то они сядут пока он не вернется?!
Я согласен.
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21.05.2021 16:55 Ответить
Пропоную всіх 26тьох посадити поруч з ведмедчуком.
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21.05.2021 16:56 Ответить
Это как отдать на поруки Путину
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21.05.2021 16:57 Ответить
Наоборот изолировать надо,лишить влияния.Свои сами его сдавать начнут,когда поймут-ему все.Что бы прикрыть свои жопы.Ефремов был не последний в ПР и где он после старобельского СИЗО?Патрон,пакетик подкиньте-не знаете,что делать? 26 нардепов ОПЗЖ просят апелляционный суд отпустить Медведчука под их поручительство - Цензор.НЕТ 4827
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21.05.2021 16:58 Ответить
Отпустить и наградить! Это лучший переговорщика Украины!
Скоро понадобится, как посредник между ****** и Байденом. Когда Украина будет сдавать джавелины обратно.
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21.05.2021 17:01 Ответить
А що кум .....*не підпишеться *!?
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21.05.2021 17:03 Ответить
Митенька а чому ти гад вату лайкаєшь?
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21.05.2021 17:32 Ответить
Путинские мрази!Они все должны сидеть,а не выступать гарантами.
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21.05.2021 17:08 Ответить
есть такая хорошая формула: этих расстрелять, а потом расстрелять тех, кто явится на их похороны
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21.05.2021 18:03 Ответить
Ха, бандиты просят суд отпустить своего главаря им на поруки!
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21.05.2021 17:18 Ответить
26 нардепів ОПЗЖ просять апеляційний суд відпустити Медведчука їм на поруки - Цензор.НЕТ 9813
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21.05.2021 17:19 Ответить
Где там Медведчук?Змей мордовского мира о 26ти головах.Сегодня главная голова Медведчук.Рядом головы Рабиновича,Кивы,Бойко просят не рубить соседнюю голову Медведчука.А по сути мордовский змей,теряя голову ничего не теряет,а назначает новую голову.Тому треба валить змея,а не головы 26 нардепів ОПЗЖ просять апеляційний суд відпустити Медведчука їм на поруки - Цензор.НЕТ 7707
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21.05.2021 17:29 Ответить
26 нардепів ОПЗЖ просять апеляційний суд відпустити Медведчука їм на поруки - Цензор.НЕТ 668
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21.05.2021 17:30 Ответить
Это только в Украине преступное кацапосообщество может расстрелять более ста мирных митингующих на майдане и потом спокойно ходить по судам вытаскивая на поруки себе подобных зверей?
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21.05.2021 17:33 Ответить
Всю эту жопоплатформную гадость на нары,пусть там своего чахлика и перевоспитывают.
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21.05.2021 17:34 Ответить
Огласите весь список пожалуйста.. Чтоб знать поименно передовой отряд рашен агентуры.
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21.05.2021 19:24 Ответить
ВСЕХ ИХ ПО 111 СТАТЬЕ ЗАКРЫТЬ !!!
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21.05.2021 21:16 Ответить
Все те депутаты, которые хотят взять медведчука под поручительство, есть враги народа и предатели.
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21.05.2021 22:50 Ответить
Ага, под поручительство Шуфрича и Рабиновича.
Им можно что-то поручить.
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22.05.2021 00:03 Ответить
 
 