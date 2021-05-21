Зеленский превратился в одного из самых закрытых для журналистов президентов, - Ткач

Журналист Михаил Ткач после большой пресс-конференции Владимира Зеленского назвал его одним из "наиболее закрытым украинским президентом". для журналистов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Ткач подчеркнул: "Президент на фоне самолетов без крыльев и недостроенной мечты выглядел довольно естественно с первых минут, но Ермак, Шефир и Кирилл Тимошенко стоявшие в поле зрения Зеленского, казалось, компенсировали эти обстоятельства.

Единственную в год пресс-конференцию, которая по очевидным причинам собрала большое количество журналистов, президент решил использовать для презентации праздничной программы к тридцатилетию Дня Независимости, который состоится только через три месяца 24 августа.

Анонс концертной программы ко Дню Независимости от президента забрал время для вопросов журналистов, к примеру Данила Мокрика с БигусИнфо. А это свидетельствует о том что глава государства до сих пор не понимает всю ценность средств массовой информации. Продолжая считать, что СМИ должны служить власти, а не обществу. Рассказывать о надоях, достижения, концертах и не объяснять логику своих действий. Для тех кто пропустил начало - президент действительно рассказывал о том, какие музыканты в какой день будут выступать через три месяца на День Независимости".

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"Теплые ванны, к сожалению, сделали свое дело и теперь в "естественных условиях" и напротив нелояльных глаз и среди неудобных вопросов президент чувствует себя дискомфортно нервно, иногда (хотя я к такому отношению уже, кажется, начал привыкать) - грубо, а выглядит забронзовело все больше напоминая то ли генсека, то ли Трампа", - подчеркнул Ткач.

Он отметил: "После моего вопроса президент, казалось, растерялся настолько, что хаотично пытался схватить какую-то из своих мыслей. Вспомнил почему-то визит госсекретаря США. Решил, то, что в ковид и во время войны меня, как журналиста, напрасно интересует где президент страны праздновал День рождения и с каким из олигархов он более всего связан. Причем лично Глава государства даже не заметил само празднование президентом дня рождения во время карантина и войны более неуместно чем интерес к этому факту журналистов".

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Ткач считает, что присутствует ощущение того, что Зеленский слишком хорош для негативных вопросов, президент демонстрировал всем своим видом и поведением.

"Заслуженный журналист Украины Птушкин (которого президент наградил в прошлом году) почему-то не пришел, Дмитрий Гордон задал такую ​​высокую планку угодливости, что казалось на меньшее президент уже не согласится.

Характер ответов на вопросы о втором сроке может свидетельствовать о том, что президент уже мыслями на третьем, хотя физически все еще находится в ожидании того момента, когда уместно будет сообщить обществу что 5 лет оказались меньше тех которые были на упаковке", - подчеркнул журналист.

Он продолжил: "Вообще, я ожидал что президент будет отвечать "а вот мы Медведчука" на каждый вопрос, но по факту на процентов на 30. Что уже неплохо.

"Оглядываясь на два года президентства, не кажется ли вам что президент превратился из молодого и казалось бы прогрессивного в одного из самых закрытых украинских президентов? Пресс-конференции раз в год. Подойти к на публичных мероприятиях чтобы задать вопрос фактически невозможно без сопротивления пресс-секретаря. Интервью основном лояльным и олигархическим украинским телеканалам", - подытожил Ткач.

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Он заявил: "Руководитель офиса публично подчеркивает, что украинские журналисты не хвалят власть так например, в Эмиратах, где отсутствует свобода слова. Президент обычно не комментирует неприятные для для себя общественно-важные и резонансные события (так как их не существует) даже если они касаются его ближайшего окружения.

На мой вопрос стал ли за два года президент Зеленский врагом олигархической системы или ее частью оскорбленный президент снова решил ответить оскорблением. Ранее он оскорблял меня лично, на прошлой пресс-конференции оскорбил моих родителей, которые "неправильно" меня воспитали, а вчера решил что имеет право указывать чем мне заниматься, а что не стоит внимания общества.

Могу только сказать, что я занимался ты чем занимаюсь еще тогда, когда президент готовил шоу программы для вечеринок олигархов, когда я тратил часы, недели и месяцы, отслеживая Грановского, Кононенко, Ахметова, Коломойского и других, когда догонял кортеж Порошенко, который тайно прилетел из Мальдив, Зеленский с Шефиром готовились к вылету на Женевское озеро приветствовать Коломойского с днем рождения".

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"Благодарю журналиста "Украинской правды" Романа Кравца за то, что спросил у президента о прослушивании моего жилья", - написал Ткач.

Ответ президента: "Я не хочу обсуждать детали, хотя я знаю детали этого дела, о котором вы сказали. Мне снова не все равно. Я знаю какие-то детали. Понимаете, я не хочу сейчас об этом говорить. О том, что у кого-то нашли прослушку. У нас в правительстве нашли прослушку, помните, да? У премьер-министра, разное".

Ткач сказал, что через две недели "нашему водителю сожгли авто. Заказчики преступления до сих пор не найдены".

"Скоро год как мы живем не понимая откуда угроза и кто за мою профессиональную деятельность готов зайти так далеко. А президент просто не хочет обсуждать детали, хотя знает. И просто не хочет сейчас об этом говорить. О том, что 23 августа состоится концерт классической музыки президент хочет говорить 20 мая, а об угрозах журналисту, которому в течение 10 месяцев правоохранители даже не обследовали на прослушивающие устройства квартиру - нет. Хорошо. Независимо от того нравится это кому-то или нет. Работаем дальше", - резюмировал Ткач.

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