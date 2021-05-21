В Польше пресекли контрабанду из Украины 10 тысяч картриджей для электронных сигарет

Во время проверки на польско-украинском пункте пропуска в Корчова (Подкарпатское воеводство) сотрудники Государственного налогового управления предотвратили контрабанду более 10 000 картриджей для электронных сигарет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-секретарь Палаты налоговой администрации в Жешуве Эдита Хабовска.

Контрабанда была обнаружена во время детального досмотра автобуса, въезжающего в Польшу.

Арис, служебная собака, помогла офицерам найти тайник с товарами. В тайнике было спрятано более 10 000 картриджей для электронных сигарет.

Водитель автобуса был оштрафован на 1,3 тысячи злотых. Как пояснила Хабовска, незаконные товары были задержаны для дальнейшего расследования, которое проводит Подкарпатская таможня и налоговая служба в Перемышле.

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