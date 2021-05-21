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В Польше пресекли контрабанду из Украины 10 тысяч картриджей для электронных сигарет

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В Польше пресекли контрабанду из Украины 10 тысяч картриджей для электронных сигарет

Во время проверки на польско-украинском пункте пропуска в Корчова (Подкарпатское воеводство) сотрудники Государственного налогового управления предотвратили контрабанду более 10 000 картриджей для электронных сигарет.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-секретарь Палаты налоговой администрации в Жешуве Эдита Хабовска.

Контрабанда была обнаружена во время детального досмотра автобуса, въезжающего в Польшу.

Арис, служебная собака, помогла офицерам найти тайник с товарами. В тайнике было спрятано более 10 000 картриджей для электронных сигарет.

Водитель автобуса был оштрафован на 1,3 тысячи злотых. Как пояснила Хабовска, незаконные товары были задержаны для дальнейшего расследования, которое проводит Подкарпатская таможня и налоговая служба в Перемышле.

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Автор: Роман Свиридович
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кто пострадал ? Поляки пресекли контрабанду из Украины 10 тысяч картриджей для электронных сигарет - Цензор.НЕТ 4850
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21.05.2021 17:16 Ответить
Арис,не дали жрачку,жлобы)...
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21.05.2021 17:19 Ответить
Правильно, курите табак, не надо лишать табачников прибылей
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21.05.2021 17:29 Ответить
...но с Украины картриджи проехали беспрепятственно? Служебного кобелька не выпустили, а у "сук" в погонах нюху не хватило?
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21.05.2021 17:35 Ответить
О служебных собаках...
Часто и на Цензоре бывают новости о том, что в порьу Пивденный погранцы чего-то (наркота,оружие) выявили при помощи служебных собак. Так знаю вообще прикол, когда в служебном автобусе (следовал с Одессы на ТИС), собакевич присел возле "работничка" и начал лаять. Погранцу пришлось копов вызывать, у чудика хватило мозгов пакетик под свое сидение скинуть)).
Да, а погранцы там просто по договоренности ездят на службу на рабочих автобусах,
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21.05.2021 17:47 Ответить
 
 