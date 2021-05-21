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С начала суток 21 мая враг 5 раз нарушил перемирие, применив минометы калибром 82 мм, потерь нет, - штаб ООС

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

С начала суток 21 мая враг 5 раз нарушил перемирие, применив минометы калибром 82 мм, потерь нет, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников, с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сводке отмечается: "С начала этого периода зафиксировано 5 нарушений со стороны российских оккупантов.

Вблизи населенного пункта Новоселовка наемники два раза открывали огонь из минометов 82-го калибра.

Неподалеку Песков противник совершил обстрел с минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов.

В районе Водяного враг вел огонь из ручных и станковых противотанковых гранатометов, а у поселка Гнутово - из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боевики обстреляли позиции ВСУ возле Песков и Водяного, - Минобороны

Автор: Роман Свиридович
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С 2014-го сплошное "перемирие" . Это не серьёзно . Пора послать "минск" в зад .
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21.05.2021 17:47 Ответить
С начала суток 21 мая враг 5 раз нарушил перемирие, применив минометы калибром 83 мм, потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1966

...
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21.05.2021 17:50 Ответить
Гарна українська вишиванка !!!))
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21.05.2021 17:58 Ответить
а не какая-то там..касаваротка от главнокакбыкомандующего ))) да? ))))
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21.05.2021 18:03 Ответить
Срочно в ООС всем одеть косоворотки ил зеленского!
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21.05.2021 17:52 Ответить
 
 