С начала суток 21 мая враг 5 раз нарушил перемирие, применив минометы калибром 82 мм, потерь нет, - штаб ООС
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Российско-оккупационные войска продолжают вести обстрелы позиций украинских защитников, с целью дальнейшего обвинения в нарушении режима прекращения огня.
Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.
В вечерней сводке отмечается: "С начала этого периода зафиксировано 5 нарушений со стороны российских оккупантов.
Вблизи населенного пункта Новоселовка наемники два раза открывали огонь из минометов 82-го калибра.
Неподалеку Песков противник совершил обстрел с минометов 82-го калибра и крупнокалиберных пулеметов.
В районе Водяного враг вел огонь из ручных и станковых противотанковых гранатометов, а у поселка Гнутово - из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК".
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