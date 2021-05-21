РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15787 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
1 267 27
НАТО (8920) Шмыгаль Денис (2317)

Украина усиливает взаимодействие с НАТО для ответа на новые вызовы безопасности в Черноморском регионе, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина усиливает взаимодействие с НАТО для ответа на новые вызовы безопасности в Черноморском регионе, - Шмыгаль

Украина прилагает усилия для углубления взаимодействия с НАТО с целью укрепления безопасности на фоне новых вызовов в Черноморском регионе, что играет стратегически важную роль для всего евроатлантического пространства.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время онлайн-конференции о реформах в Украине, организованной Немецким фондом Маршалла в США, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Стратегически важное значение для безопасности и стабильности всего евроатлантического пространства имеет Черноморский регион. Мы стремимся усилить взаимодействие с НАТО для ответа на новые вызовы безопасности в Черноморском регионе и призываем союзников приоритезировать Черное море в своей стратегии", - подчеркнул глава украинского правительства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Впервые в истории главой миссии Украины при НАТО может стать женщина. Кандидат как раз проходит сертификацию, - Кулеба

Он подчеркнул, что в Киеве нацелены на сотрудничество, чтобы усилить возможности Военно-морских сил, улучшить ситуационную осведомленность в регионе, расширить обмен информацией, укрепить способности в сфере киберзащиты.

Премьер-министр подчеркнул, что украинская сторона уже ведет консультации с Альянсом для согласования дальнейших шагов с учетом полученного в 2020 году статуса страны-партнера НАТО с расширенными возможностями. Кроме того, продолжается постепенный перевод сектора безопасности и обороны Украины и ВСУ на стандарты НАТО.

Также читайте: НАТО призывает Украину продолжать реализацию реформы обороны

"Правительство Украины нацелено на наращивание темпов евроинтеграционных и евроатлантических реформ. Это возможно только с последующей поддержкой наших надежных международных партнеров ", - подчеркнул глава правительства.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
В странном мире мы живём . С одной стороны взаимодействие Украины с НАТО , с другой - отмена США санкций против "СП-2" .
показать весь комментарий
21.05.2021 17:55
+3
Важно, очень важно, чтобы и НАТО было в курсе этого. А то они ведь могут и не знать.
показать весь комментарий
21.05.2021 18:28
+2
Просто события делятся на слова и дела.
показать весь комментарий
21.05.2021 17:58
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Стратегически важное значение для безопасности и стабильности всего евроатлантического пространства имеет Черноморский регион. Источник: https://censor.net/ru/n3266791

Что за бред? Какое СТРАТЕГИЧЕСКОЕ значение может иметь небольшая закрытая лужа на юго-востоке НАТО?
показать весь комментарий
21.05.2021 17:54 Ответить
В странном мире мы живём . С одной стороны взаимодействие Украины с НАТО , с другой - отмена США санкций против "СП-2" .
показать весь комментарий
21.05.2021 17:55 Ответить
Просто события делятся на слова и дела.
показать весь комментарий
21.05.2021 17:58 Ответить
А чего больше ? Похоже , что зло и добро подружило бабло .
показать весь комментарий
21.05.2021 18:00 Ответить
гы и статью не читал!!,,прилагает усилия"я пацсталоооом!!оборонного заказа нет!!(от слова совсем!!)армия финансируется по остаточному принципу (если что с ,,великого крадивницва"обломится)КАРЛ!! это ШМЫГАЛО-заявление!!,,прилагает усилия!!" даже на банальную,,обеспокоенность"не тянет!!и кто этим дятлам статьи пишет!!?? Украина усиливает взаимодействие с НАТО для ответа на новые вызовы безопасности в Черноморском регионе, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1358 Украина усиливает взаимодействие с НАТО для ответа на новые вызовы безопасности в Черноморском регионе, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6569 Украина усиливает взаимодействие с НАТО для ответа на новые вызовы безопасности в Черноморском регионе, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4879
показать весь комментарий
21.05.2021 18:02 Ответить
Брешеш, провокатор. Що треба, то робиться.
показать весь комментарий
21.05.2021 18:06 Ответить
Україна посилює взаємодію з НАТО для відповіді на нові виклики безпеки в Чорноморському регіоні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4686
показать весь комментарий
21.05.2021 18:47 Ответить
З полегшенням,смєтуне !!!)))
показать весь комментарий
21.05.2021 18:09 Ответить
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!!))))
показать весь комментарий
21.05.2021 18:07 Ответить
Ко встрече с с не убийцей Путлером, Байден приготовил 5 пакетов санкций....Бедная РАБссия...Вперед к поБЕДЕ оптимизма.... Украина усиливает взаимодействие с НАТО для ответа на новые вызовы безопасности в Черноморском регионе, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 4141
показать весь комментарий
21.05.2021 18:14 Ответить
Пентагон по указанию Байдена закупит за 3 года для нужд Пентагона 1 000 автомобилей КРАЗ у уккраинского автогиганта....Бедная РАБссия...,пишите жалобу Меркель...стадо баранов... Украина усиливает взаимодействие с НАТО для ответа на новые вызовы безопасности в Черноморском регионе, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2638
показать весь комментарий
21.05.2021 18:16 Ответить
Никакой отмены санкций нет по Северному дерьму,Мавзолейные идиоты...санкции приостановили одному Хмырю участнику стройки той вонючей... Украина усиливает взаимодействие с НАТО для ответа на новые вызовы безопасности в Черноморском регионе, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 2038
показать весь комментарий
21.05.2021 18:21 Ответить
Україна посилює взаємодію з НАТО для відповіді на нові виклики безпеки в Чорноморському регіоні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1787
показать весь комментарий
21.05.2021 18:27 Ответить
Я с бабьем диалоги не веду...Тебе не повезло.... Україна посилює взаємодію з НАТО для відповіді на нові виклики безпеки в Чорноморському регіоні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6348 Україна посилює взаємодію з НАТО для відповіді на нові виклики безпеки в Чорноморському регіоні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9584
показать весь комментарий
21.05.2021 18:42 Ответить
Україна посилює взаємодію з НАТО для відповіді на нові виклики безпеки в Чорноморському регіоні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6583
показать весь комментарий
21.05.2021 18:51 Ответить
Важно, очень важно, чтобы и НАТО было в курсе этого. А то они ведь могут и не знать.
показать весь комментарий
21.05.2021 18:28 Ответить
Звонок началоьника Пентаглна Ллойда Остина был в один день,в тот же день начальник Объединенного Комитета начальников штабов США звонил лично в Киев,в тот же день был звонок и из Британии в Киев...Крысы МАВЗОЛЕЙНЫЕ вы идиоты и это навсегда.... Україна посилює взаємодію з НАТО для відповіді на нові виклики безпеки в Чорноморському регіоні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6743
показать весь комментарий
21.05.2021 18:47 Ответить
Україна посилює взаємодію з НАТО для відповіді на нові виклики безпеки в Чорноморському регіоні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9018
показать весь комментарий
21.05.2021 18:49 Ответить
Да не лазь ты под ногами,....мавзолейная.... Україна посилює взаємодію з НАТО для відповіді на нові виклики безпеки в Чорноморському регіоні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4858
показать весь комментарий
21.05.2021 18:52 Ответить
Украине Байден гарантии безопасности...повойте громче ********** или Димы Сикелева...одноклеточные... Україна посилює взаємодію з НАТО для відповіді на нові виклики безпеки в Чорноморському регіоні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6038 Україна посилює взаємодію з НАТО для відповіді на нові виклики безпеки в Чорноморському регіоні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 6038
показать весь комментарий
21.05.2021 18:57 Ответить
Україна посилює взаємодію з НАТО для відповіді на нові виклики безпеки в Чорноморському регіоні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5083
показать весь комментарий
21.05.2021 19:02 Ответить
Шура ! Вы поезжайте в Киев и спросите кем был зеленский до революции. Нет Шура! Вы поезжайте в Киев!
показать весь комментарий
21.05.2021 19:56 Ответить
Україна посилює взаємодію з НАТО для відповіді на нові виклики безпеки в Чорноморському регіоні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3839 Україна посилює взаємодію з НАТО для відповіді на нові виклики безпеки в Чорноморському регіоні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7870 Україна посилює взаємодію з НАТО для відповіді на нові виклики безпеки в Чорноморському регіоні, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 7870
показать весь комментарий
21.05.2021 18:58 Ответить
США ,НАТО И ЕС тоже содействуют в окончании строительства рашистского антиукраинского газового потока
показать весь комментарий
21.05.2021 21:04 Ответить
 
 