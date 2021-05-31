"Удар Президента": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят обыски у столичных властей, битву Зеленского с олигархами и отставку Степанова
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В пятницу, 21 мая, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят, что происходит между Виталием Кличко и Владимиром Зеленским, каким образом Президент планирует выиграть бой с олигархами и можно ли отправлять главу Минздрава в отставку в разгар эпидемии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Гостями студии будут:
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Виталий Кличко, мэр Киева;
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Валентин Мондриевский, заместитель председателя КГГА;
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Владимир Бондаренко, заместитель городского головы Киева, секретарь Киевского городского совета;
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Вадим Мельник, председатель Государственной фискальной службы Украины;
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Давид Арахамия, председатель фракции партии "Слуга народа";
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Сергей Власенко, народный депутат, ВО "Батькивщина", член Комитета ВР Украины по вопросам правовой политики;
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Алексей Гончаренко, народный депутат, "Европейская Солидарность";
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Елена Шуляк, народный депутат, "Слуга народа", заместитель председателя Комитета ВР Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства;
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Олег Волошин, народный депутат, "Оппозиционная платформа - За жизнь";
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Давид Сакварелидзе, заместитель генерального прокурора Украины (2015-2016);
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Александр Данилюк, секретарь СНБО (2019)
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Дмитрий Гордон, основатель интернет-издания "ГОРДОН";
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Ольга Голубовская, заведующий кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, заслуженный врач Украины.
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"Битва Зеленского с олигархами"
марсияне будут.... ?
Будут прославлять борцуна? )
Как и на "Г+Г" каломойского-медведчука.
Но Виталя молодец...позиций не сдает...
https://www.youtube.com/watch?v=cQQpThZ_5RI
оденешь курточку потом...
Блинкен эту "битву" уже увидел. И результаты этого наблюдения уже есть.
Но наши "журналисты" продолжают делать вид, что ЗЕ действительно с кем-то борется.