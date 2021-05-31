РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16685 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
1 989 23
шоу_Шустера (315) Шустер (681)

"Удар Президента": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят обыски у столичных властей, битву Зеленского с олигархами и отставку Степанова

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В пятницу, 21 мая, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят, что происходит между Виталием Кличко и Владимиром Зеленским, каким образом Президент планирует выиграть бой с олигархами и можно ли отправлять главу Минздрава в отставку в разгар эпидемии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Гостями студии будут:

  • Виталий Кличко, мэр Киева;

  • Валентин Мондриевский, заместитель председателя КГГА;

  • Владимир Бондаренко, заместитель городского головы Киева, секретарь Киевского городского совета;

  • Вадим Мельник, председатель Государственной фискальной службы Украины;

  • Давид Арахамия, председатель фракции партии "Слуга народа";

  • Сергей Власенко, народный депутат, ВО "Батькивщина", член Комитета ВР Украины по вопросам правовой политики;

  • Алексей Гончаренко, народный депутат, "Европейская Солидарность";

  • Елена Шуляк, народный депутат, "Слуга народа", заместитель председателя Комитета ВР Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства;

  • Олег Волошин, народный депутат, "Оппозиционная платформа - За жизнь";

  • Давид Сакварелидзе, заместитель генерального прокурора Украины (2015-2016);

  • Александр Данилюк, секретарь СНБО (2019)

  • Дмитрий Гордон, основатель интернет-издания "ГОРДОН";

  • Ольга Голубовская, заведующий кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца, заслуженный врач Украины.

Автор: Ольга Лузан
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+6
Что этот шустрый называет битвой с олигархами?? Шапито с мертветчуком??
показать весь комментарий
21.05.2021 18:51
+6
Кличко как кость в горле у осла и его зеленого стада..
Но Виталя молодец...позиций не сдает...
показать весь комментарий
21.05.2021 19:02
+5
"Удар Президента": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят обыски у столичных властей, битву Зеленского с олигархами и отставку Степанова - Цензор.НЕТ 4004
показать весь комментарий
21.05.2021 18:49
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
обязательно буду смотреть блокбастер Савика

"Битва Зеленского с олигархами" "Удар Президента": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят обыски у столичных властей, битву Зеленского с олигархами и отставку Степанова - Цензор.НЕТ 9693

марсияне будут.... ? "Удар Президента": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят обыски у столичных властей, битву Зеленского с олигархами и отставку Степанова - Цензор.НЕТ 6641
показать весь комментарий
21.05.2021 19:29 Ответить
Ничтожный криворогульный косовороточник так боролся с олигархами, что ахметов на 5 млд стал богаче за год, при тотальном зубожинни населения.
показать весь комментарий
21.05.2021 18:48 Ответить
"Удар Президента": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят обыски у столичных властей, битву Зеленского с олигархами и отставку Степанова - Цензор.НЕТ 4004
показать весь комментарий
21.05.2021 18:49 Ответить
"Удар Президента": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят обыски у столичных властей, битву Зеленского с олигархами и отставку Степанова - Цензор.НЕТ 7403 "Удар Президента": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят обыски у столичных властей, битву Зеленского с олигархами и отставку Степанова - Цензор.НЕТ 1657
показать весь комментарий
21.05.2021 19:30 Ответить
Что этот шустрый называет битвой с олигархами?? Шапито с мертветчуком??
показать весь комментарий
21.05.2021 18:51 Ответить
На канале Ахметова обсудят "битву" Зеленскага с олигархами.
Будут прославлять борцуна? )
Как и на "Г+Г" каломойского-медведчука.
показать весь комментарий
21.05.2021 18:51 Ответить
битву чего?
показать весь комментарий
21.05.2021 18:51 Ответить
Найвеличнішого Лідора з лідорами олігархії "Удар Президента": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят обыски у столичных властей, битву Зеленского с олигархами и отставку Степанова - Цензор.НЕТ 538
показать весь комментарий
21.05.2021 18:54 Ответить
Если запустят Северный поток 2 ,Украина потеряет три млрд долларов за транзит газа, деньги где брать? правильно нужно нагнуть олигархов и очень сильно, "Удар Президента": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят обыски у столичных властей, битву Зеленского с олигархами и отставку Степанова - Цензор.НЕТ 7177, а так может быть хана власти, США наверное правильно решила, чтобы быть потоку 2
показать весь комментарий
21.05.2021 18:52 Ответить
Вангую, гондон будет выгораживать кличка.
показать весь комментарий
21.05.2021 18:53 Ответить
Кличко как кость в горле у осла и его зеленого стада..
Но Виталя молодец...позиций не сдает...
показать весь комментарий
21.05.2021 19:02 Ответить
Не «Удар Президента», а «Ударяний президент», або « Пердос клоуна в калюжу».
показать весь комментарий
21.05.2021 19:02 Ответить
Побрехеньки від президента, та інші цікаві новини.
https://www.youtube.com/watch?v=cQQpThZ_5RI
показать весь комментарий
21.05.2021 19:08 Ответить
"Удар Президента": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят обыски у столичных властей, битву Зеленского с олигархами и отставку Степанова - Цензор.НЕТ 5903
показать весь комментарий
21.05.2021 19:10 Ответить
поработаешь козлом,
оденешь курточку потом... "Удар Президента": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят обыски у столичных властей, битву Зеленского с олигархами и отставку Степанова - Цензор.НЕТ 9926
показать весь комментарий
21.05.2021 19:35 Ответить
савик во всю работает в качестве рекламного отдела "величайшего лидера современности"... это ж надо придумать название программе "удар президента"... последние 2 года только "пук преЗЕдента" ощущается по всей стране... "Удар Президента": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят обыски у столичных властей, битву Зеленского с олигархами и отставку Степанова - Цензор.НЕТ 5249
показать весь комментарий
21.05.2021 20:28 Ответить
Хоть бы "битву с олигархами" в ковычки взяли для приличия.

Блинкен эту "битву" уже увидел. И результаты этого наблюдения уже есть.
Но наши "журналисты" продолжают делать вид, что ЗЕ действительно с кем-то борется.
показать весь комментарий
21.05.2021 20:47 Ответить
Епать, каким нужно бить лохом чтоби такую херню смотреть. Лучше уж битву инопланетян с рептилоидами обсудили, не менее правдоподобно.
показать весь комментарий
22.05.2021 00:24 Ответить
"Удар Президента": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять обшуки у столичної влади, битву Зеленського з олігархами і відставку Степанова - Цензор.НЕТ 7054.
показать весь комментарий
22.05.2021 09:27 Ответить
 
 