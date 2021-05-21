Кабмин объявил с 1 июня конкурс по отбору 4 независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза"

Кабинет министров Украины объявил с 1 июня 2021 года конкурс по отбору четырех независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее решение закреплено распоряжением №494-р от 19 мая 2021 года, текст которого обнародован на правительственном портале.

Этим же постановлением Кабмин избрал на новый срок до одного года трех независимых членов НС: Клэр Споттисвуд (Великобритания), Бруно Лескуа (Франция) и Людо Ван дер Хейдена (Бельгия), - а также двух представителей государства: Наталию Бойко и Юлию Ковалив.

Кроме того, досрочно прекращены полномочия члена НС от государства – Роберта Бенша.

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Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза". Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза".

Сам Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение. Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку с 14 мая. В свою очередь Кабмин призвал Набсовет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.

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