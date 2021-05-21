Кабмин объявил с 1 июня конкурс по отбору 4 независимых членов наблюдательного совета "Нафтогаза"
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Кабинет министров Украины объявил с 1 июня 2021 года конкурс по отбору четырех независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины".
Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее решение закреплено распоряжением №494-р от 19 мая 2021 года, текст которого обнародован на правительственном портале.
Этим же постановлением Кабмин избрал на новый срок до одного года трех независимых членов НС: Клэр Споттисвуд (Великобритания), Бруно Лескуа (Франция) и Людо Ван дер Хейдена (Бельгия), - а также двух представителей государства: Наталию Бойко и Юлию Ковалив.
Кроме того, досрочно прекращены полномочия члена НС от государства – Роберта Бенша.
Напомним, 28 апреля Кабмин уволил Андрея Коболева с должности главы "Нафтогаза". Позже Кабмин назначил Юрия Витренко главой "Нафтогаза".
Сам Коболев заявил, что намерен обжаловать свое увольнение. Набсовет "Нафтогаза" досрочно уходит в отставку с 14 мая. В свою очередь Кабмин призвал Набсовет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов.
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Кабмин принял два решения относительно наблюдательного совета НАК "Нафтогаз Украины". Первым устанавливается максимально допустимый размер базового годового вознаграждения оплаты услуг члена набсовета. Второе касается конкурса по отбору четырех независимых членов органа.
Размер вознаграждения регулируется постановлением № 503, опубликованным на Правительственном портале.
Вознаграждение не должно превышать 6,328 млн грн в год (около $19 тысяч в месяц по текущему курсу приблизительно 530 000 грн). Такое ограничение действует до 30 апреля 2022 года.
В Белом доме признали, что сейчас почти невозможно остановить завершение строительства СП-2. Однако в администрации президента США отметили, что позиция Вашингтона по этому проекту не изменилась. Об этом речь шла на брифинге пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
"Когда президент приступил к обязанностям, 95% трубопровода было построено, и мы продолжаем говорить о том, что это плохая идея и нехороший план ... Как можем мы остановить реализованный в другой стране проект, законченный на 95 процентов?",- подчеркнула Псаки.
Напомню, вчера Госдеп заявил о снятии санкций с компании Nord Stream 2 AG, которая занимается реализацией СП-2. Там подчеркнули, что выступают против газопровода, но это решение "отвечает национальным интересам" США.
М-да... Bad story. И что удивительно - такое решение возникло в Белом Доме сразу после визита Блинкена в Киев. Американцы хотели что-то понять и в чём-то убедиться во время личной встречи с Зеленским?
Убедились. Выгребаем...
Sharp`s
На модернизацию украинской ГТС выделено 37,3 млрд гривен. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ООО "Оператор ГТС Украины".
Вовремя, очень вовремя... Особенно изысканно эта новость звучит на следующий день после отказа Белого дома от санкций в отношении СП-2.