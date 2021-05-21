На Черниговщине двое патрульных задержаны на взятке 13 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО

В Черниговской области внутренняя безопасность Нацполиции задержала на взятке двух патрульных полицейских.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент внутренней безопасности Нацполиции.

Было установлено, что отдельные сотрудники Управления патрульной полиции требовали с водителей взятки. Задокументированы два факта вымогательства за непривлечение лиц к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Для получения взяток патрульные привлекли посредника, котрый получил у одного водителя 7 тыс. гривен, у другого - 6 тыс. грн и передал их полицейским. Фигурантов коррупционных действий задержали непосредственно после передачи им денег.

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По обоим эпизодам внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и объединены в одно уголовное производство.

Полицейским готовится объявление подозрения и грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет. Сейчас они задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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