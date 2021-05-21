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На Черниговщине двое патрульных задержаны на взятке 13 тыс. грн, - Нацполиция. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В Черниговской области внутренняя безопасность Нацполиции задержала на взятке двух патрульных полицейских.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент внутренней безопасности Нацполиции.

На Черниговщине двое патрульных задержаны на взятке 13 тыс. грн, - Нацполиция 01

Было установлено, что отдельные сотрудники Управления патрульной полиции требовали с водителей взятки. Задокументированы два факта вымогательства за непривлечение лиц к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Для получения взяток патрульные привлекли посредника, котрый получил у одного водителя 7 тыс. гривен, у другого - 6 тыс. грн и передал их полицейским. Фигурантов коррупционных действий задержали непосредственно после передачи им денег.

На Черниговщине двое патрульных задержаны на взятке 13 тыс. грн, - Нацполиция 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сотрудник Департамента патрульной полиции задержан при получении 2 тыс. долл. взятки, - ГБР. ФОТО

На Черниговщине двое патрульных задержаны на взятке 13 тыс. грн, - Нацполиция 03

По обоим эпизодам внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и объединены в одно уголовное производство. 

Полицейским готовится объявление подозрения и грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет. Сейчас они задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Смотрите: Требовали 20 тыс. грн "откупных": в Тернополе при получении взятки задержали патрульных полицейских. ФОТОрепортаж

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+1
вот если им реальные сроки не впаять то будет хуже, чем вообще не поймать
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21.05.2021 19:33
+1
Та таку дрібноту,мають сотню щодня пакувати на нари ,то через рік бодай щось зміниться !!!)))
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21.05.2021 19:54
+1
Це наглий наклеп. На Черниговщине двое патрульных задержаны на взятке 13 тыс. грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8831 Наша реформована поліція взяток не бере,вона бере виключно хабарі. На Черниговщине двое патрульных задержаны на взятке 13 тыс. грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8831
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21.05.2021 19:56
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вот если им реальные сроки не впаять то будет хуже, чем вообще не поймать
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21.05.2021 19:33 Ответить
Черниговский суд лояльный к падшим полицейским, восстановятся через время с компенсацией, помониторьте реестры
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21.05.2021 20:09 Ответить
Шоза мелочовка,зажрались?
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21.05.2021 19:40 Ответить
Це просто свободівці захищали Донбас, одесити захищали Одесу, та і Майдан стояв для того, щоб нічого в Україні не змінилося. 30 років - жодного досягнення. Якщо не вважати досягненням зшивати драну по клаптях країну. Ще й клоуна імбіцили поставили замість нормальної розумної людини.
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21.05.2021 19:48 Ответить
А було кого обирати? Була нормальна людина у другому турі?
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21.05.2021 19:58 Ответить
Головне "Лишьби не Порошенко" та "Хуже не будет" !!!)))
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21.05.2021 20:01 Ответить
Да, Зеленский!
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21.05.2021 20:22 Ответить
Та таку дрібноту,мають сотню щодня пакувати на нари ,то через рік бодай щось зміниться !!!)))
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21.05.2021 19:54 Ответить
Знаю один випадок коли батько Сина брав на справу, вчив вимагати хабарі, особисто знущався з вагітної жінки, зловживав службовим становищем та через суд компенсував чимало грошей, Довбиш Микола Йосипович, а суддя Логвіна
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21.05.2021 20:35 Ответить
Це наглий наклеп. На Черниговщине двое патрульных задержаны на взятке 13 тыс. грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8831 Наша реформована поліція взяток не бере,вона бере виключно хабарі. На Черниговщине двое патрульных задержаны на взятке 13 тыс. грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8831
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21.05.2021 19:56 Ответить
Кто заявил получит повестку в суд за школу и должен будет отсидеть три года за каждого т.е. 6 лет
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21.05.2021 20:07 Ответить
вот пожалуйста мусора ********. скорей всего санитайзером руки набрызгали и этими руками драгер давали
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21.05.2021 22:01 Ответить
 
 