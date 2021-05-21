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Новости За рубежом
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Польша (7469) Северный поток (1428)

Позиция США не совсем последовательна, - канцелярия президента Польши про решение не вводить санкции против оператора "Северного потока-2"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Позиция США не совсем последовательна, - канцелярия президента Польши про решение не вводить санкции против оператора

В Польше дистанцировались от решения США не вводить санкции против компании-оператора российского газопровода "Северный поток-2". Позицию Штатов там назвали "не совсем последовательной".

Такое заявление сделал председатель Бюро международной политики в Канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Польское радио".

Он отметил, что его страна разделяет критику, которую в Вашингтоне выражают устно в адрес российского газопровода. Но чиновник добавляет, что не разделяет надежды американцев на то, что некоторое ослабление давления может привести к диалогу с РФ и изменить профиль инвестиций.

"Это ослабляет возможность влиять на будущее проекту, именно через эту непоследовательность. Я убежден, что в долгосрочной перспективе завершения проекта "Северный Поток-2" будет действовать в ущерб Европе, в ущерб евроатлантическим отношениям и будет долговременные последствия, которые сегодня еще можно сдержать ", - говорят в Канцелярии польского президента.

Читайте также: Снятие санкций с "Северного потока - 2" - это приглашение Путина к агрессии против Украины, - Порошенко

19 мая Госдеп США представил на рассмотрение Конгресса США доклад о наложении санкций против России. В нем, в частности, объявляется снятия санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая занимается строительством "Северного потока-2", и ее руководителя Маттиаса Варнига, которого западные СМИ называют союзником российского президента Владимира Путина.

В то же время Госдепартамент США объявил о наложении санкций против четырех судов и четырех юридических лиц, которые вовлечены в прокладке российского газопровода. Среди последних - Морская спасательная служба РФ.

Государственный секретарь Энтони Блинкен считает, что отказ от санкций против Nord Stream 2 AG и Варниґа "отвечает национальным интересам США".

Но Белый дом утверждает, что поддерживает сопротивление против российского проекту.

В то же время такие действия Администрации Байдена раскритиковали политики обеих американских партий - и республиканцы, и демократы, в частности председатель комитета Сената по иностранным делам Менендес.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада призывает США ввести общие санкции за строительство "Северного потока-2"

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+14
Трамп - шлюха пуйла была есть и будет независимо от того шо из себя представляет Байден.
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21.05.2021 20:38
+12
Кинули своих союзников поляков , чехов и украинцев . Привыкайте к подлой политике демократов . Трамп был "плохой" . Зато Байден сейчас хороший .
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21.05.2021 20:57
+9
А як кричали, як кричали... Що Трамп - шлюха пуйла, а от прийде бідон і покаже рашці кузькіну мать...
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21.05.2021 20:34
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казалось бы...
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21.05.2021 21:11 Ответить
Шо тобі казалося, пйос смєрдящий? "Кацапа, кацапа..." Тільки й навчилося, що всіх з собою незгодних кацапами обзивати. Здрисни геть.
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21.05.2021 22:19 Ответить
После встречи с пуйлом байда будет заставлять Украину выполнять минск на условиях пуйла. И приговаривать - Мы выступаем за ткрриториальную целостность и за мир.
И даст шесть часов на раздумья. Так он обычно делает. А Порошенко с ним дружит.
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21.05.2021 22:48 Ответить
37,3 млрд гривен это 2 копейки для ГТС
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21.05.2021 21:09 Ответить
Деми кинули поляків і ізраїльтян ще більше ніж українців.
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21.05.2021 21:01 Ответить
Мені здається деми вже мають долю в цьому бізнесі, свій відсоток. Тобто домовились.
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21.05.2021 21:11 Ответить
Так. А дєдушка жо отримав персональну дещицю, як професійний корупціонер з 47-літнім стажем.
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21.05.2021 22:20 Ответить
Ты курва так и не понял, что от тебя ничего не зависит?
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21.05.2021 21:29 Ответить
а я уже давно говорил что кацапы достроят северный поток невзирая ни на что,меня тут диванные екцперды отправляли в спам,утверждали что у кацапов ничего не ездит,не летает и не плавает и они ничего построить не могут ) а в ответ кацы как всегда делают свои дела в то время когда остальные только возмущаются и ноют
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21.05.2021 21:04 Ответить
Без помощи немцев, французов, китайцев, американцев касапы сейчас имели бы два города на весь Мордор.
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22.05.2021 00:16 Ответить
Государственный секретарь Энтони Блинкен считает, что отказ от санкций против Nord Stream 2 AG и Варниґа "отвечает национальным интересам США".--- Государственный секретарь Энтони Блинкен считает, что отказ от санкций против Nord Stream 2 AG и Варниґа "отвечает национальным интересам- окупанта Украины и его немецких подельников к которым можно спокойно после отказа о приминении санкций , отнести и США
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21.05.2021 21:12 Ответить
Большие в итоге договариваются, в основном за счет малых. Так было, есть и будет. Это политика.
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21.05.2021 21:15 Ответить
Позиція США не зовсім послідовна, - канцелярія президента Польщі про рішення не вводити санкції проти оператора "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 6511.
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21.05.2021 21:21 Ответить
тут проблема не в американцах и не русских,а проблема в том что Украина слабая,разворованная и бедная страна которую на регулярной основе грабили власти,к которой наплевательски относился сам народ, никто никогда не беспокоился о армии,економике,инфраструктуре,науке,медицине,образовании и так далее в Украине,главной целью каждого было набить собственные карманы,в итоге получилось что получилось, пришли кацапы и без боя забрали Крым и развязали войну на донбассе, никто не думает даже как то основательно поддерживать Украину и отстаивать ее интересы,вся суть в том что страна слабая воот основная причина ее бед,а не Байден или *****,была бы сильная никто бы на нас не напал,не надо было бы клянчить нещасные 2 миллиарда долларов у МВФ,не надо было бы молить и просить заступиться за нас и вводить какие то санкции против расиии
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21.05.2021 21:23 Ответить
И что теперь делать?
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21.05.2021 21:27 Ответить
Пірдєть і бєгать. Позиція США не зовсім послідовна, - канцелярія президента Польщі про рішення не вводити санкції проти оператора "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 4240
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21.05.2021 22:21 Ответить
Не надо ля-ля кацапы не причем? Кучма чей ставленник? Что думаешь все забыли кто его проталкивал зомбированием украинцев по центральнім каналам вещающим из параши? Кто убил Чорновола? С кого начался распил ВСУ? При ком выполз Ахметка и Донбасс оккупировали донецкие бандиты? Четкая линия влияния кацапни и их ставленников.
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22.05.2021 04:42 Ответить
А как пел Вейдер песню Черные Глаза в Одессе?
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21.05.2021 21:26 Ответить
Ну ладно, зато наши знатно лают Косточка будет
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21.05.2021 21:34 Ответить
Hy поляков понять можно . Им американцы понастроили причалов по приёму сжиженного газа которые пока очень мало задействованы. А хочется работать так , что бы газ(из Польши ) поступал в другие страны,в том числе и в соседнюю Украину. То есть, в данном случае, Украина из прокачика газа превращается в потребителя газа более дорогого .Двойная потеря!
Кому это выгодно ?
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21.05.2021 21:35 Ответить
Поляки как патриоты развернулись на американский газ. Он дороже, зато патриотичнее. Украина способна тоже самое.
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21.05.2021 21:37 Ответить
Потому, что на этом газе ,как расчитывают поляки пжно заработать .
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21.05.2021 21:43 Ответить
Есть и другое обьяснение, Украина ему просто до лампочки.
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21.05.2021 21:39 Ответить
учитывая судебный иск - тут скорее даже негативное отношение
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21.05.2021 21:40 Ответить
просто байден старший понимает что жить ему не так долго, а сыночка надо пристроить на хлебное место, ибо не гений ниразу, наркотиками балуется, в общем сплошное разочарование но сын все таки, одно время в украине харчевался, сейчас, явно, к газовой трубе поближе местечко ему подыскивают
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21.05.2021 21:39 Ответить
Думка казламордого для нас дуже "цінна".
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21.05.2021 22:56 Ответить
Потерялся? Помощь нужна?
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21.05.2021 22:06 Ответить
Цензор.НЕТ - український новинний суспільно-політичний інтернет-портал.



https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D1%80.%D0%BD%D0%B5%D1%82
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21.05.2021 22:50 Ответить
СДЕЛАЙТЕ ТАК ЧТОБ ПОЛЯКИ НЕ ЕХАЛИ НА КЛУБНИКУ В ГЕРМАНИЮ И АНГЛИЮ !)
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21.05.2021 22:12 Ответить
Краще зробіти так щоб Лахта тут не з являлась Позиція США не зовсім послідовна, - канцелярія президента Польщі про рішення не вводити санкції проти оператора "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 8960
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21.05.2021 22:33 Ответить
Поляки розумніщі від деяких байденів, котрі хочуть і вашим і нашим Позиція США не зовсім послідовна, - канцелярія президента Польщі про рішення не вводити санкції проти оператора "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 4395
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21.05.2021 22:32 Ответить
Санкции против оператора приостановлены,каже Джен Псаки...на самом деле переговоры с партией зеленых Германии США ведут очень интенсивно....,а Зеленые Германии это вам не кайзер Меркель... Позиція США не зовсім послідовна, - канцелярія президента Польщі про рішення не вводити санкції проти оператора "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 8331
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21.05.2021 22:38 Ответить
Украинский автогигант КРАЗ получил заказ от Пентагона на покупку 4 видов КРАЗов для Пентагона....,РАБссия встала с кален на дупло.... Позиція США не зовсім послідовна, - канцелярія президента Польщі про рішення не вводити санкції проти оператора "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 9148
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21.05.2021 22:41 Ответить
Но с тобой можно погутарить...
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21.05.2021 22:57 Ответить
Ты получается за Америка с нами?
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21.05.2021 22:59 Ответить
для конфликтов в Африке и Ближнем Востоке, зачем амерам переплачивать за свое, дешевки в ход
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21.05.2021 22:58 Ответить
Если США официально миролюбиво дружески решили не вводить путину санкции,
то введут ему кое-что другое - неофициальное и гибридное.
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21.05.2021 22:58 Ответить
Тоесть придётся продолжать ждать, пока Рашка развалится?
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21.05.2021 23:03 Ответить
То есть писсдюлина будет классифицирована не как санкция.
Но на эффект это не влияет.
Россия решила играть гибридно - нет вопросов.
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22.05.2021 00:09 Ответить
Скільки Україна не доотримає від транзиту газу через свою територіє в ЄС?
2 млрд доларів в рік, десь так. Головне що Німеччина сита і багата, так ? Позиція США не зовсім послідовна, - канцелярія президента Польщі про рішення не вводити санкції проти оператора "Північного потоку-2" - Цензор.НЕТ 9622
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21.05.2021 23:12 Ответить
Нам не приходится выбирать позу, только направление...
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21.05.2021 23:13 Ответить
Молодці, поляки. Не те, що українські відбиті бідонобіли.
Я наводила відео з коментарями колишнього штатівського посла в Німеччині, який дуже критично оцінив це рішення "животворящого" істукана-месії населення України.
І засудив дії Німеччини, яка плюнула на позицію всього ЄС, який виступав і виступає проти.
Та й внески до НАТО так і не заплатила.
До того ж, він дивується, чому "козак" москалям в Європі дозволяє, а американо-канадський Кістоун зарубав в перший же день своєї "грандіозної" діяльності. У нас бензин тепер 1,35.
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21.05.2021 23:26 Ответить
Имей в виду, Канада это не Германия. Тоесть мало кто обращает внимание на аборигенов
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21.05.2021 23:31 Ответить
Алла Новосад, ты против такого мышления?
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21.05.2021 23:35 Ответить
Бачили очiщо купляли- iжте,поки не повилазите
Та повторюйте мантру- Трамп поганий, трамп поганий..
Може пальне стане дешевшим.
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22.05.2021 05:55 Ответить
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