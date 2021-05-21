Позиция США не совсем последовательна, - канцелярия президента Польши про решение не вводить санкции против оператора "Северного потока-2"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В Польше дистанцировались от решения США не вводить санкции против компании-оператора российского газопровода "Северный поток-2". Позицию Штатов там назвали "не совсем последовательной".
Такое заявление сделал председатель Бюро международной политики в Канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на "Польское радио".
Он отметил, что его страна разделяет критику, которую в Вашингтоне выражают устно в адрес российского газопровода. Но чиновник добавляет, что не разделяет надежды американцев на то, что некоторое ослабление давления может привести к диалогу с РФ и изменить профиль инвестиций.
"Это ослабляет возможность влиять на будущее проекту, именно через эту непоследовательность. Я убежден, что в долгосрочной перспективе завершения проекта "Северный Поток-2" будет действовать в ущерб Европе, в ущерб евроатлантическим отношениям и будет долговременные последствия, которые сегодня еще можно сдержать ", - говорят в Канцелярии польского президента.
19 мая Госдеп США представил на рассмотрение Конгресса США доклад о наложении санкций против России. В нем, в частности, объявляется снятия санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая занимается строительством "Северного потока-2", и ее руководителя Маттиаса Варнига, которого западные СМИ называют союзником российского президента Владимира Путина.
В то же время Госдепартамент США объявил о наложении санкций против четырех судов и четырех юридических лиц, которые вовлечены в прокладке российского газопровода. Среди последних - Морская спасательная служба РФ.
Государственный секретарь Энтони Блинкен считает, что отказ от санкций против Nord Stream 2 AG и Варниґа "отвечает национальным интересам США".
Но Белый дом утверждает, что поддерживает сопротивление против российского проекту.
В то же время такие действия Администрации Байдена раскритиковали политики обеих американских партий - и республиканцы, и демократы, в частности председатель комитета Сената по иностранным делам Менендес.
Пожалуйста, подождите...
И даст шесть часов на раздумья. Так он обычно делает. А Порошенко с ним дружит.
Кому это выгодно ?
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D1%80.%D0%BD%D0%B5%D1%82
то введут ему кое-что другое - неофициальное и гибридное.
Но на эффект это не влияет.
Россия решила играть гибридно - нет вопросов.
2 млрд доларів в рік, десь так. Головне що Німеччина сита і багата, так ?
Я наводила відео з коментарями колишнього штатівського посла в Німеччині, який дуже критично оцінив це рішення "животворящого" істукана-месії населення України.
І засудив дії Німеччини, яка плюнула на позицію всього ЄС, який виступав і виступає проти.
Та й внески до НАТО так і не заплатила.
До того ж, він дивується, чому "козак" москалям в Європі дозволяє, а американо-канадський Кістоун зарубав в перший же день своєї "грандіозної" діяльності. У нас бензин тепер 1,35.
Та повторюйте мантру- Трамп поганий, трамп поганий..
Може пальне стане дешевшим.