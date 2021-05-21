В законодательной работе, необходимой для получения транша МВФ, есть значительный прогресс, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль отмечает значительный прогресс в законодательной работе, необходимой для получения макрофинансовой помощи от Евросоюза и транша от МВФ.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Телеграме по результатам совещания 21 мая.

"Достигли значительного прогресса в законодательной работе, необходимой для получения макрофинансовой помощи от Европейского Союза и транша от Международного валютного фонда", - отметил глава правительства.

По его словам, Верховная Рада в последнее время поддержала в первом чтении 12 законопроектов, а еще 3 важных проекта законов уже получили позитивные отзывы комитетов до второго чтения и в ближайшее время будут вынесены в зал парламента.

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Шмыгаль отметил, что на сегодняшнем совещании с участием представителей правительства, посвященном подготовке всех необходимых документов, дал поручение усилить работу с парламентскими комитетами.

"Продолжаем активное сотрудничество с Верховной Радой для того, чтобы как можно быстрее принять все необходимые законы для успеха Украины", - подчеркнул он.

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