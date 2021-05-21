В законодательной работе, необходимой для получения транша МВФ, есть значительный прогресс, - Шмыгаль
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Премьер-министр Денис Шмыгаль отмечает значительный прогресс в законодательной работе, необходимой для получения макрофинансовой помощи от Евросоюза и транша от МВФ.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Телеграме по результатам совещания 21 мая.
"Достигли значительного прогресса в законодательной работе, необходимой для получения макрофинансовой помощи от Европейского Союза и транша от Международного валютного фонда", - отметил глава правительства.
По его словам, Верховная Рада в последнее время поддержала в первом чтении 12 законопроектов, а еще 3 важных проекта законов уже получили позитивные отзывы комитетов до второго чтения и в ближайшее время будут вынесены в зал парламента.
Шмыгаль отметил, что на сегодняшнем совещании с участием представителей правительства, посвященном подготовке всех необходимых документов, дал поручение усилить работу с парламентскими комитетами.
"Продолжаем активное сотрудничество с Верховной Радой для того, чтобы как можно быстрее принять все необходимые законы для успеха Украины", - подчеркнул он.
Пожалуйста, подождите...
Вот прямо это основное их желание и требование.
Пофиг на НБУ, пофиг на НАБУ, пофиг на Нафтогаз, пофиг на ручное законодательство и коррупцию прямо в ОП Зеленского. Главное, шоб отопление дороже стало.
Но на горизонте вместо транша МВФ по-прежнему большая такая смачная фига.
Наверное потому, что в МВФ не зебилы сидят и уринотерапия от ЗЕ им не заходит.
Как же так?! Что пошло не так то?!
Хотя и это навряд...
справедливости ради я бы их всех повесил или расстрелял
Зато Ахметов, Коломойский, Фирташ, Медведчук , Пинчук нашкуляли за 2 года Зеленского уже в десятки раз больше... Так может пора не у МВФ 2 млрд вымаливать, а наконец то вернуть украденные через Приват 5.5 млрд.дол папой Беней?